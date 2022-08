Ιλάειρα Ζήση: Η νέα ανάρτηση μετά το χειρουργείο του Μαυρίκιου Μαυρικίου

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αναρρώνει για να είναι υγιής την ημέρα του γάμου του

Σε λίγο καιρό, Μαυρίκιος Μαυρικίου και Ιλάειρα Ζήση θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, με τον θεατρικό παραγωγό να περνάει πρώτα την πόρτα του χειρουργείου εξαιτίας προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρούσε.

Τα δύσκολα πέρασαν όμως και πλέον αναρρώνει και μαζί με την αγαπημένη του ανυπομονούν για την ημέρα του γάμου τους. Χθες (7/8) η Ιλάειρα Ζήση έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά το χειρουργείο του αγαπημένου της, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία την οποία συνόδευσε με τους στίχους από το τραγούδι «Young and Beautiful» της Lana Del Rey.

https://www.instagram.com/p/Cg9n23Ao32z

«‘’Young And Beautiful ‘’

Dear lord when I get to heaven

Please let me bring my man

When he comes tell me that you'll let me

Father tell me if you can



Oh that grace, oh that body

Oh that face makes me wanna party

He's my sun, he makes shine like diamonds



Will you still love me when I'm no longer young and beautiful

Will you still love me when I got nothing but my aching soul

I know you will, I know you will



Lana Del Rey», έγραψε η Ιλάειρα Ζήση.