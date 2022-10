Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ολόγυμνη στο κρεβάτι της - «Έριξε» το Twitter

Η 40χρονη ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς φωτογραφίζεται γυμνή ξαπλωμένη στο κρεβάτι καλύπτοντας ορισμένα σημεία του σώματός της

Άλλη μια φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις στα social nedia "ανέβασε" στο twitter η πριγκίπισσα της ποπ.

Με τη νέα της γυμνή ανάρτηση η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προκάλεσε διχασμό σχετικά με το αν όντως τέτοιου είδους αναρτήσεις αντανακλούν τα γνωστά προβλήματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή ή είναι απλά μία -κάπως υπερβολική- έκθεση της αυθόρμητης πλευράς της.

Αυτό που σόκαρε τους followers της, ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη φωτογραφία και η οποία έγραφε: "I have a premiere for a movie this week 'THE LEGISLATIVE ACT OF MY P@@SY'!".