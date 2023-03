Ανδρέας Μικρούτσικος: Τι απαντά ο δημοσιογράφος που του πήρε τη συνέντευξη για την Όλγα Τρέμη

Ο δημοσιογράφος στην οποία έδωσε τη viral συνέντευξη ο Ανδρέας Μικρούτσικος για την Όλγα Τρέμη, διευκρινίζει τι ακριβώς συνέβη

Ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η συνέντευξη που έδωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην οποία αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε ερωτική σχέση με την Όλγα Τρέμη, λέγοντας μάλιστα ότι ήταν ο «πρώτος της άνδρας».

«Μου γίνεται έμμονη ιδέα, αλλάζει όλη μου η ψυχοσύνθεση. Στις επόμενες δύο ημέρες, θυμάμαι τη σκηνή σαν τώρα, καθόμαστε στη βεράντα και της πιάνω το χέρι, ξέρεις λίγο συντροφικά, λίγο έτσι, και το χάιδευα με κινήσεις που θα με πέρναγε χελώνα, βραδύποδας εν πάση περιπτώσει, ίσα που της κούναγα λίγο το χέρι. Μέχρι που την αγκάλιασα και τη φίλησα. Είχαμε σχέσεις, και μάλιστα ήμουν και ο πρώτος άνδρας της Όλγας». Είπε συγκεκριμένα ο παρουσιαστής μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ!.

Ύστερα όμως υποστήριξε ότι αυτές οι αποκαλύψεις έγιναν... κατά λάθος καθώς νόμιζε ότι μιλούσε με τον δημοσιογράφο off the record.

Με ανάρτηση του στα social media ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ροδόπουλος που πήρε τη συνέντευξη στον Ανδρέα Μικρούτσικο θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη.

Όπως λέει δεν υπήρχε καμία πρόθεση να «παγιδεύσει» τον Ανδρέα Μικρούτσικό, ούτε δημοσίευε δηλώσει που έγιναν εκτός της συνέντευξης.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε για τη #viral συνέντευξη στο νέο τεύχος του OK! Magazine Greece που κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη στα περίπτερα... Ούτε μιλήσαμε ιδιωτικά με τον #ΑνδρέαΜικρούτσικο, ούτε διανοήθηκα να τον παγιδεύσω δημοσιεύοντας off the record δηλώσεις του (για την ακρίβεια η περίφημη τελευταία ερώτηση ήταν «Ανδρέα, όντως έκανες ιδαίτερα στην #ΌλγαΤρέμη; », αγνοώντας την προσωπική σχέση τους που μου αποκάλυψε) και επιπλέον, δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να αυτοσυστηθώ ξανά. Η πιάτσα είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε.

Το τηλεφώνημα από τον Ανδρέα μετά τα όσα είπε στον αέρα της εκπομπής #SuperKaterina, κατέληξε με πολλά γέλια και πειράγματα ότι θα ακολουθήσει εξίσου ηχηρό sequel.

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εισαγγελείς των social media που εντόπισαν τον νέο κατηγορούμενο».