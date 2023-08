Eva Mendes: Χορεύει το τραγούδι της Dua Lipa από την ταινία «Barbie» (vid)

Η Mendes έγραψε με χιούμορ στην ανάρτησή της: «Γιατί πρέπει να κάνω αυτές τις ανόητες γκριμάτσες, όταν αρχίζω να χορεύω; Έχει κανείς το ίδιο πρόβλημα με εμένα;».

Η Eva Mendes χορεύει και ξεσηκώνει…

Η 49χρονη πρωταγωνίστρια του «Place Beyond the Pines» δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, με τον εαυτό της να χορεύει το «Dance the Night Away» της Dua Lipa, από το soundtrack της νέας ταινίας «Barbie» στην οποία ο σύντροφός της, Ryan Gosling υποδύεται τον Ken.

Η Mendes έγραψε με χιούμορ στην ανάρτησή της: «Γιατί πρέπει να κάνω αυτές τις ανόητες γκριμάτσες, όταν αρχίζω να χορεύω; Έχει κανείς το ίδιο πρόβλημα με εμένα;».

Ο χορός δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Mendes υποστηρίζει τον σύντροφό της. Πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Barbie», η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια συλλογή φωτογραφιών, με κορυφαία τη φράση της σκηνοθέτιδας ,Greta Gerwig, για το ταλέντο του Καναδού ηθοποιού.

Ακολούθησε μια σειρά από στιγμιότυπα από το «The Place Beyond the Pines», με το ζευγάρι να εργάζεται μαζί. «Το να πω ότι είναι ο σπουδαιότερος ηθοποιός με τον οποίο έχω δουλέψει ποτέ, είναι υποτιμητικό», έγραψε η ίδια.