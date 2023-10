Πάρις Χίλτον: Αποτίει φόρο τιμής στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς - Φόρεσε την στολή του Toxic για το Χάλογουιν

Με μια εντυπωσιακή στολή που θύμιζε Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίστηκε η Πάρις Χίλτον

Η Πάρις Χίλτον τίμησε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε ένα γεμάτο αστέρια Χάλογουιν πάρτι την Παρασκευή, ντυμένη με ένα από τα εμβληματικά looks της ποπ σταρ από το μουσικό της βίντεο «Toxic».

Η χρυσή κληρονόμος εμφανίστηκε στη γιορτή του Casamigos στο Λος Άντζελες με μια μπλε στολή αεροσυνοδού που είναι σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή που φορούσε ο Σπίαρς.

"Προς τιμή της βασίλισσας μας?? Καλό Χάλογουιν ? #IconsOnly ?", έγραψε η Χίλτον σε μια από τις αναρτήσεις της στα social media.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σπάει» ρεκόρ η αυτοβιογραφία της

Το βιβλίο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς «σπάει ταμεία» . Η αυτοβιογραφία της ποπ σταρ με τίτλο The Woman in Me που κυκλοφόρησε χθες (24/1) έγινε η No1 σε πωλήσεις αυτοβιογραφία διασήμου, καταφέρνοντας να ξεπεράσει ακόμα και το έργο Spare του πρίγκιπα Harry, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα το 2023, βγάζοντας στο φως τα άπλυτα του Μπάκιγχαμ.

Η ίδια η Μπρίτνεϊ ενημέρωσε τους οπαδούς της για την ευχάριστη εξέλιξη, αναρτώντας μία δημοσίευση στο Instagram με το εξώφυλλο του βιβλίου και γράφοντας «Συμβαίνει! Το βιβλίο μου είναι τα απομνημονεύματα διασημοτήτων με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία και είναι μόνο η 1η μέρα ! Ευχαριστώ τους θαυμαστές που με υποστήριξαν τόσο πολύ ! Σας αγαπώ όλους».

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της είχε προσελκύσει όλα τα βλέμματα, από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του και περιέχει πολλές αποκαλύψεις για την πολυτάραχη ζωή της, από τα παιδικά της χρόνια, μέχρι την επώδυνη κηδεμονία από τον πατέρα της. Η 41χρονη σήμερα σταρ εμβαθύνει στις σχέσεις της, τους αποτυχημένους γάμους, στις μάχες ψυχικής υγείας που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια μπροστά στις κάμερες.

Στα πρώτα χρόνια της ανόδου της στο σούπερ σταρ - ξεκινώντας το 1998 με την κυκλοφορία του ...Baby One More Time - η Μπρίτνεϊ φαινόταν να τα έχει όλα, αλλά όπως αποκαλύπτουν τα απομνημονεύματα συνέβαιναν πολύ περισσότερα κάτω από την επιφάνεια.