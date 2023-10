Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οκτώ συγκλονιστικές αποκαλύψεις απο τη βιογραφία της - «Ένιωθα άρρωστη για χρόνια»

Τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τίτλο «The Woman In Me» είναι γεμάτα με αποκαλύψεις από μία ζωή μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, γεμάτη σκαμπανεβάσματα

Το πολυαναμενόμενο βιβλίο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς που κυκλοφορεί σήμερα Τρίτη 24 Οκτωβρίου, καταγράφει την καριέρα της στην ποπ σταρ και τις πολλές δοκιμασίες της προσωπικής της ζωής. Η 41χρονη σήμερα σταρ εμβαθύνει στις ρομαντικές της σχέσεις, στους αποτυχημένους γάμους, στις μάχες ψυχικής υγείας και στην κηδεμονία που της στέρησε τόσο πολλά.

Στα πρώτα χρόνια της ανόδου της στο σούπερ σταρ - ξεκινώντας το 1998 με την κυκλοφορία του ...Baby One More Time - η Μπρίτνεϊ φαινόταν να τα έχει όλα, αλλά όπως αποκαλύπτουν τα απομνημονεύματα συνέβαιναν πολύ περισσότερα κάτω από την επιφάνεια. Ακολουθούν 10 εκρηκτικές αποκαλύψεις από το βιβλίο της διάσημης τραγουδίστριας:

1. Η Μπρίτνεϊ αποκαλύπτει την άμβλωση που έκανε σε ηλικία 19 ετών αφού έμεινε έγκυος με τον τότε σύντροφό της, Τζάστιν Τίμπερλέϊκ. Στο βιβλίο αποκαλύπτει τρομακτικές λεπτομέρειες για τη μυστική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, σε ηλικία 19 ετών, υποστηρίζοντας ότι μπορεί ακόμα να θυμάται τον «ισχυρό» πόνο.

Η σούπερ σταρ της ποπ θυμάται με ειλικρίνεια την απόφασή της να διακόψει την εγκυμοσύνη της το 2000 κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Εξηγεί πώς έμεινε «να κλαίει και να κλαίει» αφού επέλεξε να υποβληθεί στη διαδικασία στο σπίτι σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατήσει την έκτρωση εντελώς μυστική από το κοινό και την οικογένειά της. «Ήταν σημαντικό να μην μάθει κανείς για την εγκυμοσύνη ή την άμβλωση, που σήμαινε ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα στο σπίτι», έγραψε.

«Συνέχισα να κλαίω και να κλαίω μέχρι να τελειώσουν όλα», δηλώνει. «Χρειάστηκαν ώρες και δεν θυμάμαι πώς τελείωσε, αλλά θυμάμαι, 20 χρόνια αργότερα, τον πόνο και τον φόβο» λέει η τραγουδίστρια που ξεκαθαρίζει ότι γνώριζε ότι κάποιοι μπορεί να την κρίνουν για την απόφαση, αλλά επέμεινε ότι ήταν μια κατάσταση που δεν περίμενε ποτέ να περάσει.

Εξήγησε ότι δεν προχώρησε την εγκυμοσύνη επειδή ο σταρ του N*Sync, Τζάστιν, «δεν ήταν έτοιμος» για τις ευθύνες της γονεϊκότητας και σκέφτηκε ότι, στα 19, το ζευγάρι τους ήταν και οι δύο πολύ μικροί. Η ποπ σταρ που έβγαινε με τον Τζάστιν από το 1999-2002, περιγράφει λεπτομερώς τη στιγμή που έπρεπε να πάρει την «γενναία» απόφαση μετά τη σύλληψη στα τέλη του 2000.

Γράφει: «Ήταν έκπληξη, αλλά για μένα δεν ήταν τραγωδία. Αγαπούσα τόσο πολύ τον Τζάστιν. Πάντα περίμενα να κάνουμε οικογένεια μαζί μια μέρα. Αυτό θα ήταν πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμενα. Είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε μωρό, ότι ήμασταν πολύ νέοι. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα με μισήσει για αυτό, αλλά συμφώνησα να μην κάνω το μωρό.

«Δεν ξέρω αν αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Αν το είχα αφήσει μόνο σε μένα, δεν θα το έκανα ποτέ. Κι όμως ο Τζάστιν ήταν τόσο σίγουρος οτι δεν ήθελε να γίνει πατέρας. Η έκτρωση ήταν κάτι που ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ να επιλέξω για τον εαυτό μου, αλλά δεδομένων των περιστάσεων, αυτό κάναμε».

Στο βιβλίο, αποκαλύπτει επίσης ότι μεγάλωσε με την ιδέα οτι δεν μπορεί «να κάνει έκτρωση» για θρησκευτικούς λόγους και για όσα είχε μάθει από την οικογένειά της. Η ποπ σταρ απέκτησε έκτοτε δύο γιους τους Σον Πρέστον, 18, και Τζέιντεν 17, με τον Kέβιν Φέντερλαιν ενώ ο Τίμπερλέϊκ έχει τους Σίλας, οκτώ ετών και Φινεας, δύο με τη σύζυγό του Τζέσικα Μπίελ.

2. Η Μπρίτνεϊ αποκαλύπτει ότι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ τη χώρισε με κείμενο σε ένα μήνυμα δύο λέξεων και ότι ήταν συντετριμμένη όταν την έδιωξε από τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο.

Η μεγάλη σταρ - που τελικά παραδέχτηκε ότι τον απάτησε με τον χορογράφο Wade Robson - έγραψε για το τέλος της σχέσης της με τον τραγουδιστή και πώς την επηρέασε ο χωρισμός. «Ήμουν σε κώμα στη Λουιζιάνα και εκείνος έτρεχε με χαρά στο Χόλιγουντ».

Το μήνυμα χωρισμού προς την Μπρίτνεϊ αποκάλυψε ο πρώην σκηνοθέτης του βίντεο Κρις Άπλμπάουμ, ο οποίος έχει επίσης δουλέψει με τις Ριάνα, Μάιλι Σάιρους και Ντέμι Λοβάτο. Αποκάλυψε πώς δούλευε στα γυρίσματα ενός μουσικού βίντεο με την ποπ σταρ όταν έκείνη έλαβε ένα μήνυμα κειμένου δύο λέξεων από τον Τζάστιν, το οποίο έλεγε: «Τελείωσε».

Εκείνη και η ομάδα της δούλευαν στο βίντεο για το Overprotected (Darkchild Remix), κατά τη διάρκεια μιας εξαντλητικής ημέρας γυρισμάτων 24 ωρών. Τον Απρίλιο του 2022, ο Κρις δημοσίευσε μια φωτογραφία με την Μπρίτνεϊ στα γυρίσματα, καθώς συλλογιζόταν την ιστορία πίσω από το στιγμιότυπο, που ήταν ο χωρισμός της Britney και του Justin.

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της 2ης βάρδιας εξαφανίστηκε και πήγα για να την πάρω… μόνο και μόνο για να ανακαλύψω ότι ο BF Justin είχε μόλις χωρίσει μαζί της μέσω μηνύματος. Κάτσαμε στο πάτωμα για ένα λεπτό, το συζητήσαμε και μετά μαζευτήκαμε».

Οταν μπήκε στο καμαρίνι της, εκείνη του έδειξε το τηλέφωνο και είπε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κοίτα αυτό. Αυτό συνέβη». Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πώς άλλαξε τη γνώμη της Μπρίτνεϊ σχετικά με τη διακοπή της δουλειάς για την ημέρα, εξηγώντας: «Αν δεν το έχεις μέσα σου, καταλαβαίνω απόλυτα...Αλλά αν θέλεις να βγεις εκεί έξω και να ολοκληρώσεις αυτό το τελευταίο στήσιμο στη βροχή, μπορείς να του δείξεις ότι μόλις έκανε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του».

Προφανώς απάντησε: «Το ξέρεις αυτό; Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα του δείξω ότι έχασε το καλύτερο πράγμα που είχε ποτέ »

3. Η Μπρίτνεϊ παραδέχτηκε ότι απάτησε τον Τίμπερλέϊκ με τον Αυστραλό χορογράφο Γουέιντ Ρόμπσον, καθώς μετά απο φήμες οι δυο τους χώρισαν το 2002 μετά από τρία χρόνια σχέσης και λόγω της περιπέτειάς της. Ο Τζάστιν κυκλοφόρησε αργότερα το διάσημο σινγκλ του Cry Me A River που περιλαμβάνει στίχους που παραπέμπουν σε απάτη.

Η ποπ σταρ επιβεβαιώνει στα απομνημονεύματά της ότι φίλησε τον Γουέιντ σε βραδινή έξοδο. Η ίδια έγραψε: «Ήμασταν έξω ένα βράδυ και πήγαμε σε ένα ισπανικό μπαρ. Χορέψαμε. Ταίριαξα μαζί του εκείνο το βράδυ ». Γράφει επίσης ότι ήταν πιστή στον Τζάστιν για χρόνια «με αυτή τη μία εξαίρεση».

Η σταρ αποκάλυψε ότι του είπε για το φιλί και κατάφεραν να το προσπεράσουν και να μείνουν μαζί. Το 2001, ο Γουέιντ χορογράφησε το εμβληματικό της Oops... I Did It Again and I'm A Slave 4 U, καθώς και τα μουσικά βίντεο της Live από το Λας Βέγκας. Η Μπρίτνεϊ είπε για τον χορογράφο στο Good Morning America το 2000: «Είναι σαν παιδί θαύμα, σοβαρά... Είναι μια ιδιοφυΐα. Είναι καταπληκτικός».

Ο Γουέιντ έμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη συνέχεια, αλλά επανεμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019 στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς την υποτιθέμενη κακοποίηση που υπέστη ως παιδί από τον Μάικλ Τζάκσον.

4. Η Μπρίτνεϊ παραδέχεται οτι ζήλεψε για το εξώφυλλο της Κριστίνα Αγκιλέιρα το 2003 στο Rolling Stone με τον πρώην της, Τζάστιν Τίμπερλέϊκ. Η ποπ σταρ κατακεραύνωσε την ποπ αντίπαλο 'Xtina' Aguilera επειδή αποφάσισε να συνεργαστεί με τον πρώην φίλο της για την περιοδεία The Justified & Stripped Tour το 2003, ένα χρόνο μετά τον οδυνηρό χωρισμό τους

Το ταλαντούχο τρίο είχαν αρχικά συναντηθεί ως παιδιά πρωταγωνιστώντας στο The Mickey Mouse Club του The Disney Channel από το 1993-1994 όπου τα δύο κορίτσια μοιράζονταν ένα καμαρίνι. Και παρά το γεγονός ότι η Σπίαρς και ο Τίμπερλεϊκ τελείωσαν το τριετές ειδύλλιό τους, η Aγκιλέρα είπε στο Rolling Stone το 2003 ότι είχε «την αίσθηση ότι θα υπάρξει κάποια συμφιλίωση. Ξέρω ότι μιλάνε και όλα, και είναι ωραίο. Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει ».

«Ήταν μαζί στο εξώφυλλο του Rolling Stone, αυτός με ένα μαύρο φανελάκι, την κοιτούσε με σέξι μάτια, εκείνη κοιτούσε εκτος κάμερςα, φορώντας ένα μαύρο πουκάμισο με κορδόνια», έγραψε στα απομνημονεύματά της η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης.

«Σε εκείνη την ιστορία, είχε πει ότι νόμιζε ότι ο Τζάστιν και εγώ θα έπρεπε να βρεθούμε ξανά μαζί, κάτι που ήταν απλώς μπερδεμένο, δεδομένου του πόσο αρνητική ήταν αλλού». Η Μπριτνεϊ συνέχισε: «Ακόμα κι αν δεν προσπαθούσαν να είναι σκληροί, ένιωθα σαν να έριχναν αλάτι στην πληγή. Γιατί ήταν τόσο εύκολο για όλους να ξεχάσουν ότι ήμουν άνθρωπος;»

Η Σπίαρς παραδέχτηκε επίσης ότι ζήλευε την 42χρονη σήμερα ποπ σταρ επειδή είχε την ελευθερία να κάνει πάρτι με τους χορευτές τους κατά τη διάρκεια της 13χρονης κηδεμονίας της, η οποία περιόριζε την κατανάλωση αλκοόλ.

«Θα ήταν ωραίο να πιω ένα ποτό μαζί τους, να γίνουμε επαναστάτες, αυθάδειοι, διασκεδαστικοί». Αλλά δεν ήταν όλα αρνητικά καθώς η Britney επαίνεσε την Aγκιλέρα και την Γκουεν Στέφανι-που εμφανίστηκαν και οι δύο στο The Voice το 2016- για το ότι φάνηκαν «πραγματικά επαγγελματίες στην τηλεόραση» και έγραψε: «Όταν η κάμερα είναι πάνω τους, ανθίζουν.

5. Η Μπρίτνεϊ αποκαλύπτει γιατί ξύρισε το κεφάλι της κατά τη διάρκεια της περίφημης κατάρρευσης του 2007, η οποία τελικά οδήγησε στη διαβόητη κηδεμονία της που κράτησε 13 χρόνια.

Καθώς βρισκόταν στη μέση ενός επώδυνου διαζυγίου με τον Kέβιν Φεντερλάιν και ήταν συνεχώς στο προσκήνιο, η μητέρα δύο παιδιών μίλησε για το τι την οδήγησε σε εκείνη τη στιγμή. Η ίδια έγραψε: «Με είχαν εξουθενώσει τόσο πολύ μεγαλώνοντας. Με κοίταζαν πάνω-κάτω, μου έλεγαν οι άνθρωποι τη γνώμη τους για το σώμα μου, από τότε που ήμουν έφηβη.

«Το ξύρισμα του κεφαλιού μου και η παρουσίαση ήταν οι τρόποι μου για να απωθήσω». Το 2007 ξύρισε το κεφάλι της σε ένα κομμωτήριο στην Ταρζάνα, ένα προάστιο του Λος Άντζελες, μια μέρα αφότου έφυγε από ένα κέντρο αποκατάστασης στην Αντίγουα. Αργότερα ξεκίνησε ξανά τη θεραπεία.

Ως αποτέλεσμα, ένα χρόνο αργότερα τέθηκε υπό δικαστική εντολή το 2008, η οποία παραχώρησε στον πατέρα της Τζέιμι Σπίαρς και σε έναν δικηγόρο τον απόλυτο έλεγχο των οικονομικών και προσωπικών της υποθέσεων.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι λόγω της κηδεμονίας της απαγορεύτηκε να διατηρήσει το look εκείνο όπως έγραψε: «Κάτω από τη συντηρητική υπηρεσία μου έκαναν να καταλάβω ότι εκείνες οι μέρες είχαν πλέον τελειώσει. Έπρεπε να μεγαλώσω τα μαλλιά μου και να επανέλθω σε φόρμα. Έπρεπε να κοιμηθώ νωρίς και να πάρω ό,τι φάρμακα μου έλεγαν να πάρω ».

6. Αποκαλύπτει ότι τα 13 χρόνια κηδεμονίας την έκαναν να νιώθει σαν «παιδί ρομπότ» καθώς ο πατέρας της «ήλεγχε το σώμα της και τα χρήματά της» και την «πλήγωσε» με τα λόγια του. Η τραγουδίστρια επικρίνει τον 71χρονο πατέρα της Τζέιμι στα εκρηκτικά απομνημονεύματα καθώς μιλάει ανοικτά για τον αμείλικτο έλεγχο που είχε η οικογένειά της πάνω της, κάτι που, κοιτάζοντας πίσω, την κάνει «να αισθάνεται άρρωστη».

Παραδέχτηκε με θλίψη: «Το να νιώθεις ότι δεν είσαι ποτέ αρκετά καλή είναι μια συντριπτική κατάσταση για ένα παιδί». Μου είχε περάσει αυτό το μήνυμα ως κορίτσι, και ακόμα και αφού είχα καταφέρει τόσα πολλά, συνέχιζε να μου το κάνει αυτό.

«Έγινα ρομπότ. Αλλά όχι μόνο ένα ρομπότ - ένα είδος παιδιού ρομπότ. Είχα μείνει τόσο βρέφος που έχανα κομμάτια από αυτά που με έκαναν να νιώθω ο εαυτός μου». Η σταρ κατέληξε: «Πέρασαν δεκατρία χρόνια όπου ένιωθα σαν σκιά του εαυτού μου. Σκέφτομαι τώρα ότι ο πατέρας μου και οι συνεργάτες του είχαν τον έλεγχο του σώματός μου και των χρημάτων μου για τόσο καιρό και με έκαναν να νιώθω άρρωστη.. «Δεν άξιζα αυτό που μου έκανε η οικογένειά μου».

Ο Τζέιμι ανέλαβε τον έλεγχο της ζωής και των οικονομικών της μεγαλύτερης κόρης του το 2008 μετά από μερικούς δικαστικούς αγώνες με μεγάλη δημοσιότητα. Ξεκίνησε ως προσωρινή ρύθμιση, αλλά έγινε μόνιμη μέχρι το τέλος του έτους.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μπρίτνεϊ θεωρήθηκε αρκετά καλή για να δουλέψει σε αυτό που οι υπεύθυνοι για την κηδεμονία της αποκαλούσαν «υβριδικό επιχειρηματικό μοντέλο» στα δικαστικά έγγραφα, αλλά όχι αρκετά καλή ώστε να ελέγχει την προσωπική της ζωή.

O πατέρας της έλεγχε ποιοι ήταν οι φίλοι της, πού μπορούσε να πάει και «μπορούσε μόνο να αγοράσει ένα ποτό από τα Starbucks», σύμφωνα με τους New York Times. Η Μπρίτνεϊ είπε επίσης στο δικαστήριο ότι είχε αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει μεθόδους αντισύλληψης και να πάρει φάρμακα παρά τη θέλησή της.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο δικαστήριο, είπε στον δικαστή, «Κυρία, ο μπαμπάς μου και οποιοσδήποτε εμπλέκεται σε αυτή τη συντηρητική υπηρεσία, και τη κηδεμονία μου, που έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην τιμωρία μου όταν είπα «Όχι» [στην περιοδεία] — Κυρία, θα έπρεπε να είναι στη φυλακή».

7. Η Μπρίτνεϊ εγκατέλειψε την «ελευθερία» της για να μπορεί να δει τους γιους της κατά τη διάρκεια της κηδεμονίας της. Στο βιβλίο της, η τραγουδίστρια ισχυρίστηκε ότι συμφώνησε με τους όρους της κηδεμονίας που είχε πλέον τερματιστεί - η οποία διήρκεσε από το 2008 έως το 2021 - προκειμένου να περάσει χρόνο με τα αγόρια της, Σον, 18, και Τζέιντεν, 17 ετών.

Μίλησε επίσης για τις τελικά μάταιες προσπάθειές της να αντισταθεί στις συνθήκες της συμφωνίας της με τον πατέρα της Τζέιμι, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο των περιουσιακών της στοιχείων και της αξίας της μαζί με τον δικηγόρο Aντριου Γουάλετ. Ο πρώην σύζυγος Kέβιν Φέντερλαιν είχε την αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια των γιων τους το 2008, αφού η Σπίαρς νοσηλεύτηκε και κλειδώθηκε σε ένα μπάνιο με τους γιους της , αρνούμενη να τους παραδώσει στον πατέρα τους.

«Η ελευθερία μου σε αντάλλαγμα για ύπνο με τα παιδιά μου, ήταν μία συμφωνία που ήμουν διατεθειμένη να κάνω», έγραψε. Και πρόσθεσε: «Η δημιουργία οικογένειας ήταν το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Το να γίνω μαμά ήταν το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα ».

Η τραγουδίστρια του Toxic μίλησε επίσης για το πώς εγκατέλειψε την απώθηση ενάντια στον έλεγχο του πατέρα της αφού πέρασε από δύο ακούσιες ψυχολογικές αξιολογήσεις. «Αφού με κράτησαν σε ένα γκαράζ, ήξερα ότι μπορούσαν να συγκρατήσουν το σώμα μου όποτε ήθελαν. Και έτσι συνέχισα», θυμάται.

Η ίδια έβλεπε την κηδεμονία ως μια ιδιαίτερα σκοτεινή περίοδο στη ζωή της.«Πέρασαν δεκατρία χρόνια στα οποία ένιωθα σαν σκιά του εαυτού μου. Σκέφτομαι τώρα ότι ο πατέρας μου και οι συνεργάτες του είχαν τον έλεγχο του σώματός μου και των χρημάτων μου για τόσο καιρό και αυτό με κάνει να νιώθω άρρωστος».

8. Η Μπρίτνεϊ « νιώθει περισσότερη συμπόνια παρά θυμό» για την αδερφή της Τζέιμι Λιν μετά την κηδεμονία. Το είδωλο της ποπ ισχυρίζεται επίσης στην αφήγηση της ότι η 32χρονη αδερφή της της είπε να «σταματήσει να πολεμά» την αμφιλεγόμενη κηδεμονία που διήρκεσε από το 2008 έως το 2021.

Η Σπίαρς γράφει: «Θα είναι πάντα αδερφή μου και την αγαπώ την ίδια και την όμορφη οικογένειά της. Δουλεύω για να νιώσω περισσότερη συμπόνια παρά θυμό απέναντί της, και όλοι όσοι νιώθω με έχουν αδικήσει. Δεν είναι τόσο εύκολο»

Η σταρ είπε ότι η μικρότερη αδερφή της «κυβέρνησε το πορτοφόλι» στο σπίτι τους στο Kεντγουντ της Λουιζιάνα, αφήνοντας την Britney να αισθάνεται σαν «παιδί-φάντασμα» για τους γονείς της Τζέιμι και Λιν. «Μπορώ να θυμηθώ ότι έμπαινα στο δωμάτιο και ένιωθα ότι κανείς δεν με έβλεπε καν. Η Τζέιμι Λιν έβλεπε μόνο την τηλεόραση. Η μητέρα μου, που κάποτε ήταν το πρόσωπο με το οποίο ήμουν πιο κοντά στον κόσμο, βρισκόταν σε άλλο πλανήτη... Την άκουγα να ξεστομίζει αυτά τα απεχθή λόγια και γυρνούσα στη μητέρα μου και έλεγα: «Θα αφήσεις αυτή τη μικρή μάγισσα να σου μιλάει έτσι;». Δηλαδή, ήταν κακή ».

Η Spears, η οποία στο παρελθόν έχει κατηγορήσει την αδερφή της ότι δεν έκανε «τίποτα» για να τη βοηθήσει κατά τη διάρκεια της «φυλάκισής» της, ισχυρίζεται επίσης ότι όταν τοποθετήθηκε σε μια μονάδα ψυχικής υγείας το 2018, έστειλε μήνυμα στον Τζέιμι, ζητώντας τη βοήθειά της.

Ισχυρίζεται ότι η Τζέιμι απάντησε: «Σταμάτα να το παλεύεις… Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό, οπότε σταμάτα να το παλεύεις». «Αυτό ακούγεται τρελό, αλλά θα το ξαναπώ γιατί είναι η αλήθεια: νόμιζα ότι προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Δεν καταλάβαινα πώς η Τζέιμι Λιν και ο πατέρας μου είχαν αναπτύξει τόσο καλή σχέση. Ήξερε ότι απευθυνόμουν σε αυτήν για βοήθεια και ότι με κυνηγούσε. Ένιωσα ότι έπρεπε να πάρει το μέρος μου ».