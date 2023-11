Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Η ζωή της αποκαλύπτεται στην πρώτη αυτοβιογραφία της

Μπάρμπρα Στρέιζαντ: H κορυφαία τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, δημοσιεύσει τα απομνημονεύματά της παρόλο που στην πολύχρονη καριέρα της έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία για τη ζωή της.

Με μια φωτογραφία της από τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» κυκλοφορεί αύριο 7 Νοεμβρίου η πολυαναμενόμενη αυτοβιογραφία της Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο που η κορυφαία τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, δημοσιεύσει τα απομνημονεύματά της παρόλο που στην πολύχρονη καριέρα της έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία για τη ζωή της.

Το πολυαναμενόμενο βιβλίο της «My name is Barbra» που θα κυκλοφορήσεις ως βιβλίο, e-book και audio book από τις εκδόσεις Penguin αναφέρεται στην πλούσια καριέρα της, την προσωπική της ζωή καθώς στις αναμνήσεις της από τις sold out συναυλίες της σε όλο τον κόσμο. μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές στις εκατοντάδες ζωντανές εμφανίσεις της και τις παγκόσμιες περιοδείες της.

«My Name is Barbra»: Η ζωή της 81χρονης Μπάρμπρα Στρέιζαντ αποκαλύπτεται στην πρώτη αυτοβιογραφία της

H Μπράρμπα Στρέιζαντ μα τον Κλιντ Ίστγουντ τον Φεβρουάριο του 1971 κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Golden Globes.

Όπως αναφέρει η Wikipedia η γεννημένη στις 24 Απριλίου 1942 Barbara Joan “Barbra” Streisand είναι η μεγαλύτερη σε πωλήσεις γυναίκα καλλιτέχνης στη λίστα των Μεγαλύτερων σε Πωλήσεις Καλλιτεχνών της RIAA, η μόνη γυναίκα που βρίσκεται μέσα στο top 10 και η μόνη καλλιτέχνης εκτός της σκηνής του ροκ. Μαζί με τον Φρανκ Σινάτρα, τη Σερ και τη Σίρλεϊ Τζόουνς, μοιράζεται τη διάκριση να έχει βραβευτεί με Όσκαρ υποκριτικής και να έχει φτάσει στην κορυφή του U.S. Billboard Hot 100 chart.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, τον Δεκέμβριο του 1976, μαζί με τον παραγωγό Τζον Πίτερς και τον συμπρωταγωνιστή της Κρίς Κριστόφερσον κατά την πρεμιέρα της ταινίας “A Star is Born” στη Νέα Υόρκη (AP Photo/Suzanne Vlamis, File)

Ταυτόχρονα είναι από τις ελάχιστες καλλιτέχνιδες που έχει τιμηθεί με 2 Όσκαρ, 5 Emmy, 10 Grammy, 11 Χρυσές Σφαίρες και 1 βραβείο Tony. Η ίδια μιλώντας για το όνομά τη, που είναι σύντμηση του Μπάρμπαρα, είχε πει ότι αποφάσισε να αφαιρέσει το μεσαίο άλφα από το όνομά της και να συστήνεται ως Μπάρμπρα γιατί ήθελε να είναι μοναδική.

Η αυτοβιογραφία της Στρέιζαντ φωτίζει, μέσα από τα δικά της λόγια, μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της διάσημης ηθοποιού και τραγουδίστριας.

Γνωστή και για το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο η 81χρονη Αμερικανίδα καλλιτέχνης δημιούργησε το Ίδρυμα Στρέιζαντ το 1986 με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων της γυναίκας.