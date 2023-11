Τζάρεντ Λέτο: Έκοψε την ανάσα των θαυμαστών του - Γιατί σκαρφάλωσε στο Empire State Building (vid)

Με την 20λεπτη αναρρίχησή του ο ηθοποιός του «Dallas Buyers Club» έφθασε σε ύψος 400 μέτρων

Tον πασίγνωστο ουρανοξύστη Empire State Building, και συγκεκριμένα 18 ορόφους του σκαρφάλωσε την Πέμπτη (9/11), ο Αμερικανός ηθοποιός Τζάρεντ Λέτο.



Αυτό συνέβη γιατί ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έγινε κασκαντέρ όχι για χάρη μιας ταινίας, αλλά για να ανακοινώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία (ονόματι "Seasons") του συγκροτήματός του Thirty Seconds to Mars!

Ο Λέτο - ο οποίος είναι ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε νόμιμα στην κορυφή του Empire State Building, σύμφωνα με τους υπαλλήλους του κτιρίου - σκαρφάλωσε από τους ορόφους 86 μέχρι 104 στην ανατολική πλευρά του τοπόσημου. Με την 20λεπτη αναρρίχησή του ο ηθοποιός του «Dallas Buyers Club» έφθασε σε ύψος 400 μέτρων.

Ο Τζάρεντ Τζόζεφ Λέτο είναι Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και συνθέτης.

Ο Λέτο έχει εμφανιστεί σε χολιγουντιανές υπερπαραγωγές αλλά και σε μικρότερες παραγωγές. Έγινε γνωστός για το ρόλο του ως Τζόρνταν Καταλάνο (Jordan Catalano) στη νεανική δραματική σειρά My So-Called Life (1994). Αργότερα έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο How to Make an American Quilt (1995) και έλαβε καλές κριτικές για την ερμηνεία του στο Prefontaine (1997).

To 2016 έπαιξε τον περιβόητο ρόλο του Τζόκερ (The Joker) στην αναμενόμενη ταινία Ομάδα Αυτοκτονίας (Suicide Squad). Ο Λέτο έπαιξε δευτερεύοντες ρόλους στις ταινίες The Thin Red Line (Λεπτή κόκκινη γραμμή) (1998) και Girl, Interrupted (1999) καθώς και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία τρόμου Urban Legend (1998) και έλαβε επαίνους από τους κριτικούς για το ρόλο του στο Requiem for a Dream (2000) του Ντάρεν Αρονόφσκι.

Έχει συνεργαστεί με τον Ντέιβιντ Φίντσερ στις ταινίες Fight Club (1999) και Panic Room (2002). Άλλες ταινίες του είναι: American Psycho (2000), Highway (2002), Lord of War (2005), Lonely Hearts (2006), Chapter 27 (2007) και Mr. Nobody (2009).

Το 2013 συμπρωταγωνίστησε στην ταινία Dallas Buyers Club για την οποία κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Β' Ανδρικού Ρόλου καθώς και το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. Ο Τζάρεντ Λέτο για το ρόλο του στην πολύ ποιοτική ταινία Requiem for A Dream έχασε πολλά κιλά για τις ανάγκες του ρόλου και έκανε παρέα με αληθινούς τοξικομανείς προκειμένου να αποδώσει πιστά τον χαρακτήρα του, ενώ το ομώνυμο soundtrack του συνθέτη Clint Mansell έγινε ευρέως γνωστό για την καλλιτεχνική του αρτιότητα.

Η ταινία έχει κάποιες σκληρές σκηνές, οι οποίες όμως δεν αφαιρούν από το έργο την σπουδαιότητα του και την νοηματική συνοχή του. Ο Τζάρεντ Λέτο πλέον είναι ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ. Ο Τζάρεντ Λέτο χαρακτηρίζεται ως "μεθοδικός ηθοποιός" (method actor), ο οποίος κάνει ειδική προετοιμασία και μπαίνει στην ψυχοσύνθεση και στον εσωτερικό κόσμο των χαρακτήρων που υποδύεται, για να μπει τελείως στο κλίμα του ρόλου.

Ο Λέτο είναι ο βασικός τραγουδιστής και συνθέτης του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars. Σχημάτισε το συγκρότημα το 1998 στο Λος Άντζελες μαζί με το μεγαλύτερό του αδερφό Σάνον Λέτο. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ το 2002 και έλαβαν θετικές κριτικές. Το επόμενο άλμπουμ τους A Beautiful Lie (2005) έγινε πλατινένιο σε αρκετές χώρες. Το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος This Is War κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2009.To 4o άλμπουμ τους με όνομα Love lust faith+Dreams κυκλοφόρησε το 2013 και έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία. Επίσης ο Λέτο έχει σκηνοθετήσει μουσικά βίντεο του συγκροτήματος τα οποία ήταν υποψήφια για πολλά βραβεία όπως τα MTV Video Music Awards. Το group είναι γνωστό για την δυναμικότητα του και την εντυπωσιακή σκηνική του παρουσία.