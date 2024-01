Ο Τζέισον Μομόα δηλώνει «άστεγος» μετά το διαζύγιο από τη Λίζα Μπονέ

Ο Τζέισον Μομόα ζει σαν νομάς: «Δεν έχω καν σπίτι αυτή τη στιγμή», λέει ο ίδιος

Ο Τζέισον Μομόα είπε ότι αυτή τη στιγμή ζει «στο δρόμο» μετά το διαζύγιό του με τη Λίζα Μπονέ. Το ζευγάρι ανακοίνωσε το χωρισμό του το 2022, με την Μπονέ να καταθέτει αίτηση διαζυγίου αυτό το μήνα.



Ο σταρ του Aquaman βρέθηκε καλεσμένος στο Entertainment Tonight όπου αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει μόνιμο σπίτι. Αντίθετα, ζει στο δρόμο, με τους θαυμαστές να μένουν έκπληκτοι όταν εμφανίζεται σε διάφορες μικρές πόλεις.



Ο 44χρονος σταρ είπε στο Entertainment Tonight: «Αδερφέ, δεν έχω καν σπίτι αυτή τη στιγμή. Μένω στο δρόμο» και πρόσθεσε ότι τον επόμενο καιρό θα βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία για τα γυρίσματα της ταινίας Minecraft.



«Βρίσκομαι πάντα σε αυτά τα περίεργα μέρη. Θα με βρεις στο δρόμο. Συμβαίνει συνέχεια», είπε ο Μομόα αναφερόμενος στο νέο του πρότζεκτ, ένα ντοκιμαντέρ του HBO με τίτλο On the Roam που τον ακολουθεί καθώς ταξιδεύει στη χώρα και επισκέπτεται διάφορους τεχνίτες. Κάνουν τέχνη χρησιμοποιώντας πράγματα όπως ποδήλατα, όργανα, ελικόπτερα και πολλά άλλα ασυνήθιστα αντικείμενα. Στη συνέχεια, τα συλλεκτικά αυτά αντικείμενα δημοπρατούνται.



Ο ηθοποιός του Game of Thrones φαίνεται να απολαμβάνει τη ζωή στο δρόμο, λέγοντας: «Μου αρέσει η ιδέα να είμαι απλώς με τους καθημερινούς ανθρώπους και να κάνω τη δουλειά μου, που είναι τα γυρίσματα, και μετά να τους παρουσιάζω». Επίσης, αποκάλυψε ότι του άρεσε να εξερευνά τις δημιουργίες κατά τη διάρκεια της σειράς, η οποία κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 18 Ιανουαρίου.



