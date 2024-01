Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Μαζί στη ζωή, μαζί στην τηλεόραση μαζί και στο θέατρο

Ιωάννα Τριανταφύλλου και Κίμων Κουρής πρωταγωνιστούν στην παράσταση «Burn this» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Η Ιωάννα Τριανταφύλλου και ο Κίμων Κουρής είναι ζευγάρι και στη ζωή και κρατούν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως ο έρωτας αυτός φαίνεται στην οθόνη μέσα από τη σειρά του ΑΝΤ1, Παγιδευμένοι και πλέον θα αναδεικνύεται και στο θεατρικό σανίδι.

Οι δυο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στην παράσταση «Burn this» του Λάνφορντ Γουίλσον, σε μετάφραση Γεράσιμου Ευαγγελάτου, το οποίο ξεκινάει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.

Στους ρόλους θα δούμε τον Κίμωνα Κουρή ως Πέιλ, Μάρι Σαραντίδη ως Λάρρυ, Ιβάν Σβιτάιλο ως Μπάρτον και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ως ‘Αννα.

Το Burn this είναι το 38ο έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ, πολυγραφότατου Λάνφορντ Γουίλσον (1937-2011), ο οποίος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της off – off Broadway σκηνής. Ο ίδιος ο συγγραφέας θεωρούσε πως είναι το καλύτερο έργο του, ενώ οι κριτικοί της εποχής το χαρακτήρισαν αριστούργημα.