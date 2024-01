Τζένιφερ Λόπεζ: Η νέα καυτή εμφάνισή της σε video clip - Μοιάζει με 30αρα λένε οι θαυμαστές της

Η 54χρονη Τζένιφερ Λόπεζ δεν σταματάει να εντυπωσιάζει τους θαυμαστές της

Η Τζένιφερ Λόπεζ έδειξε τις θηλυκές καμπύλε της με σέξι outfit στο νέο της video clip για το τραγούδι Can't Get Enough.

Η λατίνα σταρ στα 54 της χρόνια χορεύει, τραγουδάει και αφήνει ελάχιστα στη φαντασία των θαυμαστών της καθώς μεταξύ άλλων φοράει ένα στηθόδεσμο που σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν φοράει τίποτα.

Δείτε την gallery:

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Photo 2/4 Photo 3/4 Photo 4/4

Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν στα σχόλιά τους στο Youtube. «Ουάου, η JLo κάνει στα 50+ ό,τι έκανε πριν από 20 χρόνια. Απίστευτο. Δουλεύει τόσο σκληρά και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τέτοια έμπνευση», σχολίασε κάποιος.



«Κάθε φορά που δεν θέλω να πάω στο γυμναστήριο θα ξαναβλέπω αυτό το βίντεο», έγραψε ένας άλλος. «Η Τζένιφερ είναι κοντά στα εξήντα της και μοιάζει σαν 30! Είναι καταπληκτική! Απλά θαυμάζω το ταλέντο της την ομορφιά της τη συμπεριφορά της», πρόσθεσε ένας άλλος.