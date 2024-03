whereiskate: Το τρεντ με τα 400 εκατ. χρήστες - «Πού είναι η Κέιτ Μίντλετον»

Το hashtag για την Κέιτ Μίντλετον που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Σάρωσε το διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει ένα ζευγάρι να ψωνίζει σε ένα κατάστημα με τους χρήστες να αναρωτιούνται αν πρόκειται για την Kate Middleton και τον πρίγκιπα William.

Ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο στο TikTok έθεσε το ερώτημα: »Είναι αυτή η Kate Middleton;» Ωστόσο, οι απαντήσεις στα 2.000 σχόλια δεν άφησαν καμία αμφιβολία: «Όχι, δεν είναι η Kate».

Όπως αναφέρει το must.com.cy, αυτό το βίντεο, μαζί με ένα άλλο που έχει τίτλο «Where is #Kate Middleton? Cause that's not her!» συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με την εταιρεία BrandMentions, οι hashtags #whereiskate, #katebodydouble και #katemiddleton έχουν χρησιμοποιηθεί από 400 εκατομμύρια χρήστες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπους μέσα στις τελευταίες επτά μέρες.

Την ίδια ημέρα, έγινε γνωστό ότι τρεις εργαζόμενοι στο ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic προσπάθησαν παράνομα να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο της Kate Middleton.

Το νοσοκομείο διενεργεί εσωτερική έρευνα και το αρμόδιο Γραφείο Επιτρόπων Πληροφοριών (ICO) είναι επίσης εμπλεκόμενο. Παρόλα αυτά, ο φάκελος του βασιλιά Κάρολου, που νοσηλεύτηκε στο ίδιο νοσοκομείο, δεν προσβλήθηκε.