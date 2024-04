Χένρι Καβίλ: Ο «Σούπερμαν» θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά

Ο Χένρι Καβίλ και η σύντροφός του, Νάταλι Βισκούζο περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Συναρπαστικά νέα για τον Χένρι Καβίλ, o οποίος ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο «Σούπερμαν», στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», επιβεβαιώνοντας στο Access Hollywood ότι αυτός και η σύντροφός του, Νάταλι Βισκούζο περιμένουν το πρώτο τους παιδί μαζί. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό», είπε. «Και οι δύο είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι».

Ερωτηθείς αν ο συνάδελφός του Χένρι Γκόλντινγκ τον ενέπνευσε να γίνει μπαμπάς, ο Καβίλ απάντησε γελώντας: «Δεν με ενέπνευσε εκείνος, αλλά οι γονείς μου».



Το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση τους το 2021. Η Βισκούζο είναι αντιπρόεδρος της Vertigo Entertainment, της εταιρείας παραγωγής πίσω από ταινίες όπως το It, το Five Nights at Freddy's και το The LEGO Movie.



Θυμίζουμε ότι ο διάσημος ηθοποιός αποχώρησε πρόσφατα από τα δύο πιο σημαντικά franchise του: το DC Extended Universe, όπου έπαιζε τον Σούπερμαν και το The Witcher, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Λίαμ Χέμσγουορθ για την τέταρτη σεζόν. Ωστόσο, το ζευγάρι θα συνεργαστεί σε ένα νέο τηλεοπτικό franchise σε συνεργασία με την Amazon.

Η επόμενη ταινία του Καβίλ, In the Grey, θα τον ενώσει ξανά με τον σκηνοθέτη του Γκάι Ρίτσι του The Man από το U.N.C.L.E.

