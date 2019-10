Τι αξίζει να τρως αν δεν θέλεις να γεράσεις πριν την ώρα σου

Λένε πως η ομορφιά έρχεται από μέσα προς τα έξω και ότι η επιδερμίδα μας, αντανακλά τη γενικότερη κατάσταση της υγείας μας. Σε ποιον βαθμό είναι εφικτό, λοιπόν, να «διαγράψουμε» τα σημάδια του χρόνου από το πρόσωπό μας ή να καθυστερήσουμε τη διαδικασία της γήρανσης μέσω της διατροφής μας;

Παρά το γεγονός πως η εμφάνιση της επιδερμίδας μας και το θέμα της αντιγήρανσης γενικότερα απασχολεί πολύ την πλειονότητα των γυναικών, η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες από εμάς αμελούμε να δώσουμε βάση στο θέμα της διατροφής και να δούμε τα τρόφιμα που καταναλώνουμε από μία άλλη, περισσότερο anti-aging ματιά. Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει πως η διατροφή μπορεί να διαδραματίσει έναν άκρως σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά στην προστασία του δέρματός μας από την φθορά του χρόνου. Στη χειρότερη περίπτωση, ακόμη και αν δεν καθυστερήσει την εμφάνιση των πρώτων ρυτίδων, μπορεί σίγουρα να προσφέρει στην επιδερμίδα μας μία περισσότερο λαμπερή και υγιή όψη.

Από εδώ και στο εξής, λοιπόν, εκτός από τα κατάλληλα για τον τύπο της επιδερμίδας σου και για την ηλικία σου προϊόντα ομορφιάς, φρόντισε να στραφείς και στα κατάλληλα τρόφιμα, δηλαδή εκείνα τα οποία σύμφωνα με τους ειδικούς, συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας σου και φέρονται να έχουν και αντιγηραντικές ιδιότητες.

Με τους επιστήμονες να έχουν βάλει κάτω από το μικροσκόπιό τους τη σύνδεση ανάμεσα στη διατροφή και την κατάσταση της επιδερμίδας, το σίγουρο είναι πως αξίζει να εστιάσεις την προσοχή σου στην παρακάτω λίστα.

Διότι μπορεί η εγγενής γήρανση, δηλαδή η χρονολογική γήρανση της επιδερμίδας, να καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τα γονίδιά σου και να υπάρχουν ελάχιστοι φυσικοί τρόποι για να την αντιμετωπίσεις, ωστόσο, σε ό,τι αφορά στην εξωγενής γήρανση -η οποία προκαλείται από την έκθεσή σου στην ηλιακή ακτινοβολία, το κάπνισμα, τη περιβαλλοντική μόλυνση, την έλλειψη ύπνου και τη φτωχή και ανθυγιεινή διατροφή- υπάρχουν ορισμένα μέτρα τα οποία μπορείς λάβεις.

Ό,τι και αν επιλέξεις να βάλεις στο beauty kit ή το μενού σου, να θυμάσαι απλώς πως η πρόληψη είναι ο καλύτερος και ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να προστατεύσεις την επιδερμίδα σου από τη φθορά του χρόνου.

Ιδού, λοιπόν, οι βιταμίνες, τα συστατικά και οι κατηγορίες τροφίμων που αξίζει να εντάξεις στο διατροφικό σου μενού, αν θέλεις να έχεις περισσότερες πιθανότητες να καθυστερήσεις την εξωτερική γήρανση της επιδερμίδας σου! Εμείς κάναμε την έρευνά μας και σου παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που ανακαλύψαμε και τα οποία έχουν σίγουρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

L-ασκορβικό οξύ ή κοινώς, βιταμίνη C!

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι ειδικοί αναφέρονται στη βιταμίνη C κάνοντας λόγο για ένα απαραίτητο συστατικό για την υγεία σου. Σε ό,τι αφορά στους δερματολόγους, τονίζουν ξανά και ξανά τη σημασία της C για την τόνωση και τη λάμψη της επιδερμίδας σου.

Αν θέλεις, λοιπόν, να διατηρήσεις τη νεανική όψη της επιδερμίδας σου, αξίζει να επιλέξεις ένα σέρουμ για το πρόσωπό σου που περιέχει τη συγκεκριμένη βιταμίνη στην καθαρή της μορφή και φυσικά, να καταναλώνεις τρόφιμα που την περιέχουν και μάλιστα, σε καθημερινό επίπεδο.

Τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν τις καλύτερες πηγές βιταμίνης C, με τα εσπεριδοειδή, το φραγκοστάφυλο, το rose hip (δηλαδή τον καρπό της αγριοτριανταφυλλιάς), τα φρούτα γκουάβα, τα ακτινίδια, το σπανάκι, τα σπαράγγια, το μπρόκολο, τις καυτερές πιπεριές και τον μαϊντανό να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Μην ξεχνάς, επίσης, πως η βιταμίνη C προάγει την παραγωγή κολλαγόνου. Και όπως πολύ καλά γνωρίζεις, όσο μεγαλώνεις, τόσο λιγότερο κολλαγόνο παράγεις. Για την ακρίβεια, μετά την ηλικία των 30 ετών, η παραγωγή κολλαγόνου από τον οργανισμό σου αρχίσει να πέφτει και μάλιστα, σε ετησία βάση! Καταλαβαίνεις, λοιπόν, πόσο μεγάλη είναι η σημασία της C σε αυτή την anti-aging «μάχη»! Ακόμη και μικρές ποσότητες βιταμίνης C σε καθημερινό επίπεδο, είναι αρκετές για να βοηθήσουν τον οργανισμό σου να αρχίσει να παράγει κολλαγόνο! Hurray!

Τοκοφερόλες aka… βιταμίνη Ε

Αν θέλεις να έχεις περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσεις τη νεότητά σου για περισσότερα χρόνια, τότε σίγουρα αξίζει να εντάξεις στο καθημερινό σου μενού τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνη Ε. Έρευνες έχουν δείξει πως η συγκεκριμένη βιταμίνη αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τους ιστούς του σώματος από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Και όπως ενδεχομένως έχεις διαβάσει, οι ελεύθερες ρίζες συνδέονται -μεταξύ άλλων- με την πρόωρη γήρανση.

Μάλιστα, η φυσική πρόσληψη βιταμίνης Ε συμβάλλει στην αποτροπή της υπεροξείδωσης των λιπιδίων, μια διαδικασία η οποία συνδέεται επίσης με τη γήρανση του δέρματος!

Πού θα βρεις τη βιταμίνη Ε σε μεγάλες ποσότητες -εκτός από τις κρέμες προσώπου που ενδεχομένως χρησιμοποιείς; Σε διάφορα λαχανικά, έλαια και καρπούς. Συγκεκριμένα, κάποιες από τις πλέον σημαντικές πηγές βιταμίνης Ε είναι το έλαιο σόγιας, το αραβοσιτέλαιο, τα αμύγδαλα, τα φιστίκια, τα φουντούκια, οι ηλιόσποροι και διάφορα λαχανικά, όπως το σπανάκι και το μπρόκολο.

Στροφή στα… τα καροτενοειδή

Τα καροτενοειδή αποτελούν επίσης κάποιους από τους πλέον σημαντικούς «συμμάχους» σου στη «μάχη ενάντια στη φθορά του χρόνου. Καλό είναι, λοιπόν, να φροντίσεις να περιλάβεις στο μενού σου τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνη Α (ρετινόλη), β καροτένιο και ασταξανθίνη.

Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι με τις παραπάνω ολίγον τι… περίπλοκες ονομασίες. Όλα υπάρχουν γύρω σου και όλα μπορείς να τα βρεις και να τα… καταναλώσεις για το καλό της ομορφιάς σου. Πώς και γιατί θα σε προστατέψουν τα καροτενοειδή; Διότι απλούστατα δρουν ως ιδιαίτερα αποτελεσματικά αντιοξειδωτικά για τον άνθρωπο και έχουν αποδεδειγμένες φωτοπροστατευτικές ιδιότητες!

Κάνε μερικές αλλαγές στη διατροφή σου και άρχισε να καταναλώνεις ως σνακ τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε καροτενοειδή, όπως τα καρότα, οι γλυκοπατάτες, η κολοκύθα, τα μάνγκο και η παπάγια!

Όσον αφορά στην ασταξανθίνη αλλά και τη φυσική ρετινόλη (τις οποίες προαναφέραμε), αξίζει να σημειώσουμε ότι θα βρεις την πρώτη σε τροφές όπως ο σολομός, οι γαρίδες και η πέστροφα, ενώ τη δεύτερη (την οποία το σώμα μας δεν μπορεί να παράγει) θα την λάβεις καταναλώνοντας γάλα, τυρί, λιπαρά ψάρια και κρόκους αβγών. Σε ό,τι αφορά στη ρετινόλη συγκεκριμένα, μάλιστα, αξίζει να θυμάσαι πως συμβάλλει στην παραγωγή νέων κυττάρων της κεράτινης στοιβάδας του δέρματος και μεταξύ άλλων, ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου! Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ως βασικό συστατικό αντιγήρανσης σε πολλές κρέμες!

Βιταμίνη D (ω, ναι!)

Βιταμίνη D. Παράγεται από το δέρμα μας κατά την έκθεσή μας στην ηλικιακή ακτινοβολία και συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Μεταξύ άλλων όμως, έρευνες δείχνουν πως η βιταμίνη του ήλιου (όπως είναι γνωστή) έχει και αντιγηραντικές ιδιότητες. Για την ακρίβεια, φέρεται να συμβάλλει στην πρόληψη αλλά και τη θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση.

Σε ποιες τροφές θα τη βρεις σε μεγάλες ποσότητες; Στα λιπαρά ψάρια (όπως τον σολομό), τον κρόκο του αβγού, τις σαρδέλες, το τυρί και το συκώτι από βοδινό ή μοσχάρι, το γάλα, το γιαούρτι και τα δημητριακά που είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνη D, τα μανιτάρια, τον τόνο σε κονσέρβα και το μουρουνέλαιο!

Οι πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή

Πολυφαινόλες. Αποτελούν αντιοξειδωτικές ουσίες που βρίσκονται στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης και η κατανάλωσή τους συνδέεται με τη διατήρηση της καλής μας υγείας.

Τα τελευταία χρόνια όμως, οι πολυφαινόλες έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρων των επιστημόνων και σε ό,τι αφορά στην αντιγηραντική τους δράση. Και αυτό διότι οι αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Αξίζει, λοιπόν, να εντάξεις στη διατροφή σου τρόφιμα και ροφήματα τα οποία τις περιέχουν, όπως το πράσινο τσάι, τον καφέ, το κόκκινο κρασί, το κακάο, τα μήλα με τη φλούδα τους και τη σόγια.

Πολύτιμα για τη νεότητα της επιδερμίδας μας φαίνεται πως είναι και τα φλαβονοειδή τα οποία έχουν σημαντικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πού θα τα βρεις σε μεγάλες ποσότητες; Στα μήλα, τα σταφύλια και τα πορτοκάλια, το μπρόκολο, τα κρεμμύδια και μεταξύ άλλων, τη σοκολάτα!

