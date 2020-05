Τα Vogue Italia και l'Uom oVogue εξερευνούν ιδέες και προτάσεις για την ανάκαμψη της βιομηχανίας της

Ιδέες, προτάσεις και απόψεις κορυφαίων προσωπικοτήτων της ιταλικής και διεθνούς μόδας προβάλλονται στη νέα πλατφόρμα των Vogue Italia και l'Uomo Vogue «Far Away So Close -Unfolding the Future of Fashion».

Καθώς η βιομηχανία της μόδας – έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τον αποκλεισμό που επιβλήθηκε για να σταματήσει η εξάπλωση του κορονοϊού – προσπαθεί τώρα να ανακάμψει ενώ οι αβεβαιότητες, κυριαρχούν τόσο στον δημιουργικό όσο και στον επιχειρηματικό τομέα.

Θα συνεχιστούν οι επιδείξεις μόδας; Θα αλλάξει το ημερολόγιο μόδας; Μπορεί το σύστημα παραγωγής να βρει τρόπους επιβίωσης; Μπορούν τα καταστήματα λιανικής να σωθούν χωρίς τουρισμό; Θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα η αειφορία; Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θέτουν οι ενδιαφερόμενοι στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο.

Με την πλατφόρμα «Far Away So Close - Unfolding the Future of Fashion» οι δύο εκδόσεις μόδας προσφέρουν ένα ανοιχτό φόρουμ συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων με κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου.

Ζωντανές ηχογραφήσεις από το Instagram, το Facebook και το YouTube, επιλεγμένα podcast και βίντεο, όλα τα διαφορετικά κανάλια των Vogue Italia και l'Uomo Vogue – (με τρία εκατομμύρια χρήστες και 7,8 εκατομμύρια θαυμαστές και ακόλουθους) θα παίξουν τον ρόλο τους για να συγκεντρωθούν και να διαδοθούν απόψεις. Κάποιες από τις εκδηλώσεις θα ηχογραφηθούν και θα είναι διαθέσιμες ως podcast.

«Ποτέ πριν η μόδα – και κυρίως η ιταλική μόδα - δεν είχε αναγκαστεί να εργαστεί τόσο στενά ως ομάδα. Είναι βέβαιο ότι ο κόσμος μας δεν θα επιστρέψει σε αυτό που ήταν πριν και αυτή είναι η στιγμή να συνεργαστούμε για να ξανασκεφτούμε το σύστημα από κάτω προς το πάνω, αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση. Τα Vogue Italia και l'Uomo Vogue διαθέτουν την πλατφόρμα τους έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει ένα μέρος, στο οποίο οι ιδέες και τα πρότζεκτ αρχίζουν να διαμορφώνονται και να κερδίζουν την προσοχή που χρειάζεται» ανέφερε ο Εμανουέλε Φαρνέτι, αρχισυντάκτης των Vogue Italia και l'Uomo Vogue.

Στο πρότζεκτ συμμετέχουν εκπρόσωποι οργανισμών μόδας, σχεδιαστές, φωτογράφοι, στυλίστες, μοντέλα, προγνώστες τάσεων και άλλοι.

