Η cinematic εμπειρία από τον οίκο Gucci

Η εβδομάδα του GucciFest θα δώσει την ανάσα που τόσο θέλει ο Alessandro Michele.

Οι εντυπωσιακές πασαρέλες του οίκου Gucci έχουν μείνει στην ιστορία για την ανατρεπτική τους διάθεση και το άκρως προσωπικό στυλ που λανσάρει όλα αυτά τα χρόνια ο οίκος.

Ο οίκος Gucci ανήκει σε εκείνους που παραδοσιακά εντυπωσιάζουν με τις πασαρέλες τους. Όλο το team που βρίσκεται στο παρασκήνιο και το δημιουργικό τους ταλέντο χαρίζουν στο κοινό shows που θυμούνται για πολλά χρόνια. Δε χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε αποδείξεις.

Ο COVID-19, ωστόσο, στάθηκε εμπόδιο στη συνέχιση της διεξαγωγής των catwalk. Για αυτόν τον λόγο, πολλά brands έστρεψαν το βλέμμα τους προς την ανάδειξη νέων τρόπων με τους οποίους θα μπορέσει να κρατηθεί ζωντανός ο θεσμός της μόδας. Έτσι προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα και όπως ήταν αναμενόμενο, ένας οίκος όπως ο Gucci, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έβρισκε τον τρόπο για να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Ήδη από πέρσι, χαράχθηκε ένας νέος δρόμος με τη συλλογή «Epilogue». Η ομάδα του οίκου συμμετείχε όχι μόνο στο σχεδιαστικό και το διαδικαστικό κομμάτι, αλλά τα μέλη της μετατράπηκαν σε μοντέλα για να βιώσουν ακόμα περισσότερο τα δημιουργήματά τους. Φέτος, η ευφάνταστη σκέψη συνεχίζεται με αυτό που η εταιρεία ονομάζει «GucciFest».

Το GucciFest είναι ένα φεστιβάλ με ψηφιακές ταινίες που θα προβάλει μέσα από επτά επεισόδια τη νέα συλλογή του creative director, Alessandro Michele, «Ouverture of Something that Never Ended». Στην καρέκλα του σκηνοθέτη μαζί με τον Michele θα βρεθεί ο Gus Van Sant, ενώ θα συμμετέχει ακόμα και η Ιταλίδα σταρ Silvia Calderoni. Λέγεται, μάλιστα, ότι θα εμφανιστούν και άλλοι celebrities του καλλιτεχνικού χώρου, όπως η Billie Eilish, η Florence Welch, ο Harry Styles και ο Jeremy O Harris.

Στο micro-site του Gucci, θα δούμε επιπλέον ταινίες μόδας από 15 ανερχόμενους σχεδιαστές, δίνοντας την ευκαιρία και στη νέα γενιά του χώρου να λάβει το βήμα της.

Το GucciFest θα διαρκέσει από τις 16 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου και θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε στο GucciFest.com, όπως επίσης και στο YouTube και στο Weibo.