Φέτος η βιομηχανία της ομορφιάς στρέφεται σε μείζονα κοινωνικά θέματα

Τα beauty brands θίγουν κοινωνικά ζητήματα και στέλνουν μήνυμα αγάπης

Φέτος η βιομηχανία της ομορφιάς χρησιμοποίησε την εταιρική κοινωνική ευθύνη για να κάνει μεγαλύτερες δηλώσεις σχετικά με τα πιο δύσκολα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας.

Τον Ιούλιο, το brand της Selena Gomez, Rare Beauty, ξεκίνησε το «Rare Impact fund» που επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της κατάθλιψης και της μοναξιάς. Και το Νοέμβριο, το «Peace Out Skincare» συνεργάστηκε με το μη κερδοσκοπικό έργο Trevor, και επικεντρώθηκε στην πρόληψη αυτοκτονιών.

Πιο πρόσφατα, η YSL Beauty ξεκίνησε το «Abuse is Not Love» στις 25 Νοεμβρίου, σε συνδυασμό με τη Διεθνή Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Το Abuse is Not Love είναι το πρώτο παγκόσμιο πρόγραμμα CSR από το YSL Beauty και στοχεύει στην καταπολέμηση της βίας των συντρόφων [IPV]. Το IPV διαφέρει από την ενδοοικογενειακή βία, καθώς σχετίζεται με συντρόφους που δεν ζουν απαραίτητα μαζί, δηλαδή κάτω από την ίδια στέγη. «Είμαστε μια μάρκα που ρίσκαρε.. Μιλήσαμε για ένα πρόβλημα που κανείς δεν έχει βάλει στην πρώτη γραμμή. Είναι θέμα ταμπού... », δήλωσε ο Gino Luci, εκπρόσωπος μάρκετινγκ της YSL Beauty. Λόγω των περιοριστικών μέτρων που στοχεύουν στη διακοπή της εξάπλωσης του Covid-19, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν το 2020.

Οι εταιρείες Estée Lauder και το εμπορικό σήμα MAC Cosmetics ξεκίνησαν συζητήσεις σχετικά με τον καρκίνο του μαστού το 1992 και το AIDS το 1994, αντίστοιχα. Ήταν μπροστά από όλους για την αντιμετώπιση θεμάτων ταμπού, αλλά σήμερα, αυτά τα θέματα έχουν γίνει πιο mainstream και η MAC έχει διευρύνει την εστίασή της πέρα ​​από το AIDS. Σχεδόν το 25% των γυναικών στις ΗΠΑ αναφέρουν κάποια μορφή περιστατικού που σχετίζεται με το IPV ετησίως, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Νόσων, αλλά ο φόβος και η έλλειψη ευαισθητοποίησης συχνά αποτρέπουν την ακριβή αναφορά. Ο John Trybus, καθηγητής και διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Κοινωνικής Επίδρασης του Πανεπιστημίου του Τζωρτζτάουν, δήλωσε ότι πιστεύει ότι το 2020 επιτάχυνε τις μετατοπίσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ειδικά λόγω του Black Lives Matter και άλλων παγκόσμιων κινήσεων κοινωνικής δικαιοσύνης. Εξήγησε ότι η CSR ξεκίνησε αρχικά ως φιλανθρωπία του βιβλίου επιταγών προτού εξελιχθεί σε μάρκετινγκ βάσει αιτίων (όπου ένα μέρος των πωλήσεων θα πήγαινε σε φιλανθρωπική οργάνωση).Μέχρι το τέλος του 2021, η YSL Beauty σχεδιάζει να εκπαιδεύσει όλο το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της στο IPV στο χώρο εργασίας.