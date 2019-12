«Chicago» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα - Πρεμιέρα 11 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ολύμπια

Ο σκοτεινός αλλά γοητευτικός κόσμος του θεάματος και του μιούζικαλ έρχεται από το Μπρόντγουεϊ στην καρδιά της Αθήνας, στο πιο ιστορικό θέατρο της πόλης!



Η People Entertainment Group παρουσιάζει αυτό το Δεκέμβριο το θεαματικό Chicago, ένα από τα κορυφαία musicals όλων των εποχών, στο ιστορικό «Θέατρο Ολύμπια - Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας» που για πρώτη φορά ανοίγει τις πόρτες του σε ένα διεθνούς φήμης τίτλο. Το παγκοσμίου φήμης έργο των Τζον Κάντερ, Φρεντ Εμπ και Μπομπ Φόσι ανεβαίνει στο «Θέατρο Ολύμπια» (πρώην Λυρική Σκηνή) με ένα δυνατό cast ηθοποιών. Μια υπερπαραγωγή με 34 συντελεστές επί σκηνής, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, που αναμένεται να κάνει αίσθηση στο θεατρικό κοινό και να καταστήσει τον λαμπερό και ιστορικό χώρο έναν κορυφαίο πόλο έλξης της χειμερινής Αθήνας.



Το Chicago πραγματεύεται τον κυνισμό των media και τις αδικίες του δικονομικού συστήματος ενώ βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τη δεκαετία του 1920. Η σκηνοθεσία και οι πρωτοποριακές χορογραφίες του Bob Fosse έμειναν στην ιστορία.

GALLERY 01





Συνολικά έχει τιμηθεί με 6 βραβεία Tony, 2 βραβεία Olivier, 5 βραβεία κριτικών (Drama Desk Awards), αλλά και το βραβείο Grammy για το καλύτερο Musical Album το 1998. Έχει παρουσιαστεί σε μεγάλα θέατρα σε όλο τον κόσμο, από την πόλη του Μεξικού μέχρι τη Μόσχα και από το Σάο Πάολο μέχρι τη Νότιο Αφρική.



Το 2002 το Chicago έγινε ταινία σε σκηνοθεσία και χορογραφίες Rob Marsall. Κέρδισε 6 βραβεία Oscar, ανάμεσα σε αυτά και το Oscar καλύτερου μιούζικαλ που μέχρι τότε ανήκε στο «Oliver» από το 1969. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν η Catherine Zeta-Jones, η Renée Zellweger, ο Richard Gere και η Queen Latifah.



Στην ελληνική παράσταση πρωταγωνιστούν 7 εξαιρετικοί ηθοποιοί. Το ρόλο της Roxie Hart αναλαμβάνει η Νάντια Μπουλέ, ενώ της Velma Kelly η Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στο ρόλο του δικηγόρου Billy Flynn θα απολαύσουμε σε διπλή διανομή* τον Αιμιλιανό Σταματάκη και τον Αργύρη Πανταζάρα. Ο Μίνως Θεοχάρης θα υποδυθεί τον Amos Hart ενώ τον ρόλο του Fred θα αναλάβει ο Γιάννης Ποιμενίδης. Στο ρόλο της Mama Morton η εξαιρετική Δάφνη Λαμπρόγιαννη.



Την απόδοση στα ελληνικά υπογράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, τη μουσική διδασκαλία και διεύθυνση ορχήστρας ο Αλέξιος Πρίφτης, τις χορογραφίες η Chali Jennings, τα σκηνικά σχεδιάζει ο Μανόλης Παντελιδάκης και τα κοστούμια ο Γιώργος Σεγρεδάκης.



Chicago! Πάθος, μουσική, δίψα για φήμη, χορός, σεξ, φόνος! Η πρεμιέρα στο ιστορικό «Θέατρο Ολύμπια – Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας» θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία γιατί αυτή είναι μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε!



Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Απόδοση κειμένου: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Χορογραφίες: Chali Jennings

Διεύθυνση Ορχήστρας – Μουσική Διδασκαλία: Αλέξιος Πρίφτης

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς



Πρωταγωνιστούν:

Νάντια Μπουλέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αργύρης Πανταζάρας/Αιμιλιανός Σταματάκης (διπλή διανομή), Μίνως Θεοχάρης, Γιάννης Ποιμενίδης και η Δάφνη Λαμπρόγιαννη.



*Ο Αιμιλιανός Σταματάκης αναλαμβάνει το ρόλο του Billy Flynn τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο ενώ ο Αργύρης Πανταζάρας τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο.

Συμμετέχουν ακόμα 14 ηθοποιοί-χορευτές και δωδεκαμελής ορχήστρα.

ΒOOK BY: FRED EBB & BOB FOSSE

MUSIC BY: JOHN KANDER

LYRICS BY: FRED EBB



Based on the play " Chicago"

By Maurine Dallas Watkins



Πρεμιέρα

18 Δεκεμβρίου 2019



Θέατρο Ολύμπια

Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας