The National: Το AthensRocks επιστρέφει και παρουσιάζει την καλύτερη ροκ μπάντα της δεκαετίας!

Συμπληρώνοντας 20 χρόνια στα μουσικά δρώμενα, οι The National είναι δίχως άλλο το πιο σημαντικό indie rock συγκρότημα, όπως μαρτυρούν οι καταπληκτικοί δίσκοι τους και τα συγκλονιστικά live τους. Από τον ομώνυμο δίσκο του 2001 μέχρι το φετινό “I Am Easy to Find”, έντυσαν εμπνευσμένα με λέξεις τους ήχους τους, φτιάχνοντας το soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς. Μια βαθιά ενδοσκόπηση στην ποιητική ψυχή του Berninger, γέννησε μουσικές στιγμές που έγιναν αναμνήσεις για εκατομμύρια fans στον κόσμο.

Ερμηνεύοντας μοναδικά τα ατίθασα, καλλιτεχνικά, ιδιότροπα, μα εθιστικά τραγούδια τους, η μαγευτική φωνή του Matt, έγινε το πρώτο σήμα κατατεθέν του γκρουπ. Ακολούθησαν οι κιθαριστικές γραμμές των αδερφών Dessner και το στιβαρό rhythm section των αδερφών Devendorf, για να δώσει στο κοινό τέσσερις από τους σημαντικότερους δίσκους των τελευταίων 20 ετών. “Alligator”, “Boxer”, “High Violet” & “Trouble Will Find Me” κατά σειρά, έβαλαν πολύ δύσκολα στους οπαδούς τους, στην ερώτηση του ποιος είναι ο καλύτερος δίσκος τους.

Βραδυφλεγείς κι εκκωφαντικοί, μελαγχολικοί κι εκστατικοί, σκάρωσαν μπόλικες τραγουδάρες. Για κάθε “Mistaken for Strangers”, “I Need My girl” και “Slow Show” κι ένα “Lemonworld”, για κάθε “Conversation 16”, “Runaway” και “Afraid of Everyone” κι ένα “Sea of Love”. Με το ντοκιμαντέρ “Mistaken for Strangers” να παρακολουθεί τα πεπραγμένα τους από την ωμά συναισθηματική και ξεκαρδιστική ματιά του Berninger (αδελφού του Matt), η κινηματογραφική κοινότητα επαναλάμβανε πλέον συνεχώς το όνομά τους. Η δημοτικότητά τους εκτοξεύθηκε, τα sold out shows πολλαπλασιάστηκαν και το “Sleep Well Beast” ήρθε σαν επιστέγασμα των προσπαθειών τους, να τους απογειώσει. Με headline εμφανίσεις στα σπουδαιότερα festivals, οι The National είναι πια το best thing της μουσικής πραγματικότητας.

Αριστουργηματικά artworks ντύνουν τις καθαρτικές συνθέσεις τους, που κάνουν τον κόσμο μας λίγο πιο αισθαντικό, λίγο καλύτερο.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ, ικανοποιώντας τους Έλληνες μουσικόφιλους, που απαιτούσαν να δουν επί σκηνής την πιο σημαντική ροκ μπάντα της δεκαετίας, στην καλύτερη στιγμή της καριέρας τους.

Hold your breath! IDLES will join AthensRocks!

Eίναι αλήθεια! Μια από τις πιο συζητημένες μπάντες των τελευταίων ετών, θα έρθουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Κυριακή 14 Ιουνίου! Οι IDLES, αντιμετωπίζονται από κοινό και μουσικόφιλους σαν τους Μεσσίες της Punk, που ήρθαν να δώσουν το φιλί της ζωής σε ένα είδος που έμοιαζε δέσμιο του παρελθόντος του.

Με μπροστάρη τον εκκεντρικά ιδιοφυή Joe Talbot, έχουν κυκλοφορήσει 2 από τους πιο σημαντικούς δίσκους της τελευταίας πενταετίας, γελώντας στα μούτρα κάθε κλισέ ήχου που ακούσαμε εδώ και καιρό. Το “Brutalism” του 2017, ισοπέδωσε τα πάντα εμπρός του και τρύπωσε σε κάθε ενημερωμένη λίστα με τους καλύτερους δίσκους της χρονιάς.

Κάπως έτσι εγένετο η neo-punk λαίλαπα των IDLES, που δεν φοβόταν να postάρει όποτε ήθελε, φτύνοντας ιδιοφυείς στίχους στο πρόσωπο όσων οικειοποιούνται το ροκ εντ ρολ πνεύμα, αναμασώντας βαρετά κλισέ. Ένα χρόνο μετά το “Joy as an Act of Resistance” επιβεβαίωσε πως ο μύθος που γεννήθηκε γύρω από το όνομά τους, θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια.

Κινούμενοι έξω από κάθε μουσική νόρμα, γίνονται η φωνή αλληλεγγύης όλων όσων βάλλονται, στήνοντας ένα διεστραμμένο ηχητικό show, που σε καταπίνει χωρίς καμία αντίσταση. Μουσικό απωθημένο μιας γενιάς που βράζει, καταφθάνουν στο peak της δημιουργικότητάς τους για πρώτη φορά στα μέρη μας!

