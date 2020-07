Venice Film Festival 2020: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για το φεστιβάλ

Πότε θα πραγματοποιηθεί και ποιες είναι οι υποψηφιότητες

Το φεστιβάλ θα οργανωθεί γύρω από ένα μειωμένο πρόγραμμα σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές (περίπου 50 ταινίες αντί για 60), σε συνδυασμό με ένα αυστηρό πρωτόκολλο υγείας, όπως η απαιτούμενη απόσταση στα θέατρα.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πότε θα γίνει

Η 77η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 στην καρδιά του ιστορικού Palazzo del Cinema, στο Μαρκόνι, στο Lido di Venezia.

Ποια θα είναι η κριτική επιτροπή

Φέτος, η κριτική επιτροπή θα προεδρεύεται από την Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιό Cate Blanchett. Ένας ρόλος της Προέδρου που είχε ήδη αναλάβει το 2018 στο Φεστιβάλ των Καννών. Στο πλάι της, βρίσκουμε 3 γυναίκες και 3 άνδρες. Η Γαλλίδα ηθοποιός Ludivine Sagnier, ο Γερμανος και η Ρουμάνα κινηματογραφιστές Christian Petzold και Cristi Puiu, ο Ιταλός συγγραφέας Nicola Lagioia και η Βρετανίδα και ο Αυστριακός σκηνοθέτες Joanna Hogg και Veronika Franz. Μαζί, θα παρουσιάσουν στο τέλος του φεστιβάλ το διάσημο Χρυσό Λιοντάρι για την Καλύτερη Εικόνα, που απονεμήθηκε πέρυσι στον Joker deTodd Phillips.

Οι επίσημες υποψηφιότητες:

In Between Dying - Hilal Baydarov

The Macaluso Sisters - Emma Dante

The World to Come - Mona Fastvold

Nuevo orden - Michel Franco

Lovers - Nicole Garcia

Laila in Haifa - Amos Gitai

Dear Comrades - Andrei Konchalovsky

Wife of a Spy - Kiyoshi Kurosawa

Sun Children - Majid Majidi

Pieces of a Woman - Kornél Mundruczó

Miss Marx - Susanna Nicchiarelli

Padrenostro - Claudio Noce

Notturno - Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again - Malgorzata Szumowska και Michal Englert

The Disciple- Chaitanya Tamhane

And Tomorrow the Entire World - Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida? - Jasmila Zbanic

Nomadland - Chloé Zhao

Για την επιλογή Orizzonti:

Apples - Christos Nikou

The Third War - Giovanni Aloi

Milestone - Ivan Ayr

The Wasteland - Ahmad Bahrami

The Man Who Sold His Skin - Kaouther Ben Hania

I predatori - Pietro Castellitto

Mainstream - Gia Coppola

Genus Pan - Lav Diaz

Zanka Contact - Ismaël El Iraki

Guerra e pace - Martina Parenti and Massimo D'Anolfi

La nuit des rois - Philippe Lacôte

The Furnace - Robert Mackay

Careless Crime - Shahram Mokri

Gaza Mon Amour - Tarzan and Arab Nasser

Selva trágica- Yulene Olaizola

Nowhere Special - Uberto Pasolini

Listen - Ana Rocha de Sousa

The Best Is Yet to Come - Wang Jing

Yellow Cat - Adilkhan Yerzhanov

Τα μυθιστορήματα που έγιναν ταινίες:

The Ties - Daniele Luchetti

Lasciami andare - Stefano Mordini

Mandibles - Quentin Dupieux

Love After Love - Ann Hui

Assandira - Salvatore Mereu

The Duke - Roger Michell

Night in Paradise - Park Hoon-Jung

Mosquito State - Filip Jan Rymsza

30 Monedas - Álex de la Iglesia (τηλεοπτική σειρά)

Princess Europe - Camille Lotteau

Omelia contadina - Alice Rohrwacher, JR (ταινία μικρού μήκους)

Τα ντοκιμαντέρ :

Sportin 'Life - Abel Ferrara

Crazy, Not Insane - Alex Gibney

Greta - Nathan Grossman

Salvatore, Shoemaker of Dreams - Luca Guadagnino

Final Account - Luke Holland

La verità su La Dolce Vita - Giuseppe Pedersoli

Molecole - Andrea Segre

Narciso em férias - Renato Terra και Ricardo Calil

Paolo Conte, via con me - Giorgio Verdelli

Hopper / Welles - Orson Welles

City Hall - Frederick Wiseman

Τιμητικό βραβείο στην Tilda Swinton

Η Βρετανίδα ηθοποιός Tilda Swinton θα λάβει βραβείο στη Βενετία προς τιμήν της λαμπρής καριέρας της. Η εξαιρετική ηθοποιός του Χαμαιλέοντα, δεν δίστασε ποτέ να μεταμορφωθεί τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά για καθέναν από τους ρόλους της, από το Doctor Strange έως το Okja και από το The Grand Budapest Hotel μέχρι τι πιο πρόσφατο The Dead Don't Die.