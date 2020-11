Πρόκειται για μια κίνηση μεγαλοψυχίας που σκοπό της έχει την υποστήριξη των νέων.

Πολλοί είναι εκείνοι που απλόχερα προσφέρουν τη βοήθειά τους και μιλάμε για εκείνους τους αφανείς ήρωες που με την παρουσία τους, κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο.

Αυτή τη φορά μια γενναιόδωρη πράξη θέλει γνωστούς καλλιτέχνες και ιδιαίτερα αγαπημένους από το ευρύ κοινό να ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την υποστήριξη νέων που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.

Ο λόγος για τον The Weeknd, τον John Legend, τον Paul MacCartney, την Billie Eilish, J. Balvin, Bruno Mars και πολλούς ακόμη αξιόλογους καλλιτέχνες οι οποίοι δωρίζουν μια σειρά από μοναδικά κομμάτια τους και αφορούν φυσικά αυτόγραφα αλλά και μικρόφωνα.

Σκοπός αυτής της κίνησης όπως αναφέρεται και στο επίσημο site Rollingstones είναι τα έσοδα να κατατεθούν σε δέκα ειδικά προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης(Afrorack, Circles & Ciphers, Class Act Detroit, Guitars Over Guns, Karam Foundation, Old Town School of Folk Music, the Otis Redding Foundation, Today’s Future Sound, Save the Music Foundation και Women’s Audio Mission) για νέους που έχουν πληγεί από τον Covid-19.

Τα μικρόφωνα τα οποία θα έχουν την πρωτότυπη υπογραφή των καλλιτεχνών θα είναι διαθέσιμα από την πρώτη Δεκεμβρίου στο One Mic Reverb Shop και τέλος μερικό ποσό θα δοθεί στο Reverb Gives για την αγορά μουσικών οργάνων σε προγράμματα μουσικής για νέους σε όλο τον κόσμο.