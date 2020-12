Μια μοναδική συλλογή με... rock διάθεση.

Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που τέτοιες γιορτινές ημέρες επιχειρούν να κυκλοφορήσουν Χριστουγεννιάτικα κομμάτια συνυφασμένα με το πνεύμα της εποχής. Οι διασκευές γνωστών τραγουδιών αλλά και τα νέα Χριστουγεννιάτικα κομμάτια είναι πολλά, κανένα όμως δεν είναι σαν αυτά του Jon Bon Jovi.

Μετά το concert film των Bon Jovi με τίτλο «On A Night Like This» με σκοπό την παρουσίαση του νέου album «2020» ο Jon Bon Jovi έκανε τη διαφορά και κυκλοφόρησε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία Χριστουγεννιάτικα κομμάτια.

Δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα το κομμάτι «If I Get On Christman Day». Για τους πιο παλιούς, αυτό το τραγούδι αποτελεί ύμνο των Χριστουγέννων και φυσικά η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον μοναδικό Elvis Presley το 1971.

Το δεύτερο κομμάτι που αξίζει να ακούσεις από τον Bon Jovi είναι το «Fairytale Of New York». Ένα κομμάτι από το μακρινό 1987, του συγκροτήματος The Poguues.

Όσο για το «Christmas All Over Again» πρόκειται για ένα κομμάτι του αείμνηστου Tom Perry, από το 1992 και σίγουρα ο Bon Jovi έδωσε το δικό του μοναδικό ηχόχρωμα.

