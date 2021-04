ENCORE: «Ένα τραγούδι για τη Σχεδία» by United We Fly

Ένα χρόνο μετά την διοργάνωση του πρώτου online μουσικού φεστιβάλ στην Ελλάδα "Stay Home Sessions" το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα streaming concert 20 καλλιτεχνών, ως ένδειξη αλληλεγγύης στο πολύ σημαντικό έργο της "Σχεδίας" & διαθέτοντας το σύνολο των εθελοντικών συνεισφορών, η United We Fly επιστρέφει το Μάιο του 2021 για το ENCORE.

Στην πρωτόγνωρη πραγματικότητα που ζούμε εδώ και ένα χρόνο, η United We Fly συνεχίζει τις πρωτότυπες παραγωγές της και διοργανώνει μια μεγάλη online συναυλία με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 καλλιτεχνών διαθέτοντας και πάλι το σύνολο των εσόδων στο αγαπημένο περιοδικό δρόμου “Σχεδία".

Η "Σχεδία" είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου. Δεν πωλείται στα συνήθη σημεία διάθεσης Τύπου, αλλά αποκλειστικά στους δρόμους της πόλης, από συνανθρώπους μας οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν με αξιοπρέπεια ένα μικρό έστω έσοδο για να καλύψουν κάποιες από τις πιο βασικές τους ανάγκες. Επιπλέον, μέσα από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων (όπως η ποδοσφαιρική ομάδα αστέγων, οι κοινωνικές περιηγήσεις «Αόρατες

Διαδρομές», το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «σχεδία αρτ» κ.λπ.), φροντίζει για την ενεργοποίηση, ενδυνάμωση, εκπαίδευση, επανένταξη και, εντέλει, τη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης, σε συνανθρώπους μας που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ακραίες μορφές.

Την Τετάρτη 12 Μαΐου οι καλλιτέχνες που δέχτηκαν την πρόσκληση της United We Fly, ερμηνεύουν ο καθένας το δικό του τραγούδι για τη "Σχεδία" κρατώντας μας για μια ακόμη χρονιά συντροφιά με μουσική για καλό σκοπό. Συντονιστείτε για να απολαύσουμε μαζί καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της εναλλακτικής μουσικής, βλέποντας live αγαπημένα σχήματα και ανακαλύπτοντας καινούρια!

Το σύνολο των εσόδων της υπηρεσίας Pay What You Want που είχε συνδεθεί με την πρωτοβουλία αυτή και επέτρεπε σε όλους όσοι ήθελαν να μπουν στο viva.gr και να διαθέσουν ένα ποσό της επιλογής τους, θα δοθεί και αυτή τη φορά στο περιοδικό δρόμου "Σχεδία".

12 Μαΐου 2021: Ένα χρόνο μετά, μπείτε για μια ακόμη φορά στο YouTube της United We Fly για το ENCORE!

Δείτε το line up του ENCORE

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΝΕΦΕΛΗ ΦΑΣΟΥΛΗ

THEODORE

IRENE SKYLAKAKI

MONSIEUR MINIMAL

RSN & THE ELECTRIC QARTET

BNC (LIVE)

MATINA SOUS PEAU

ΠΑΙΔΙ ΤΡΑΥΜΑ

WHERESWILDER

DURY DAVA

MIΝΕΡΒΑ

THE BONNIE NETTLES

XOAN

PROJECT UNCUT

STRAWBERRY PILLS

THIS DARKNESS OF MINE

GHONE

ΠΕΔΙΟ Δ

+ more TBA

