Όλες οι πληροφορίες για το 1ο Star Wars Movie Festival στο ΣΕΦ

12 ημέρες, 11 ταινίες και 1 after-party στο μπαλκόνι του ΣΕΦ.

Αν είστε φαν των ταινιών Star Wars, τότε ξέρουμε που θα είστε από τις 15 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου.

Για 12 μέρες, το μπαλκόνι του ΣΕΦ μεταμορφώνεται σε θερινό σινεμά για ένα χορταστικό ταξίδι στο Star Wars Saga.

Όλα αυτά θα γίνουν στο πλαίσιο του Star Wars Movie Festival όπου θα προβληθούν 11 ταινίες Star Wars και μάλιστα σε χρονολογική σειρά, spin-offs αλλά και ένα θεματικό after party.

Οι προβολές θα γίνονται από Πέμπτη έως Κυριακή και θα ξεκινούν στις 9:30 το βράδυ. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν σε ειδική οθόνη 9x5, ενώ θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

Η τιμή του ημερήσιου εισιτηρίου ανέρχεται στα 9,5 ευρώ (και 8 ευρώ για φοιτητές, παιδιά, ανέργους και άτομα άνω των 65 ετών).

Μέρος των εισιτηρίων θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ η προπώληση γίνεται μέσω του viva.gr και της σελίδας https://starwarsmoviefestival.gr.



Τη διοργάνωση υποστηρίζει η Star Wars Hellenic Academy.

Ακολουθεί το πρόγραμμα προβολών:



15 Ιουλίου – Star Wars Episode I: The Phantom Menace



16 Ιουλίου – Star Wars Episode II: Attack of The Clones



17 Ιουλίου – Star Wars Episode III: Revenge of The Sith



18 Ιουλίου – Solo: A Star Wars Story



22 Ιουλίου – Rogue One: A Star Wars Story



23 Ιουλίου – Star Wars Episode IV: A New Hope



24 Ιουλίου – Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back



25 Ιουλίου – Star Wars Episode VI: Return of The Jedi



29 Ιουλίου – Star Wars Episode VII: The Force Awakens



30 Ιουλίου – Star Wars Episode VIII: The Last Jedi



31 Ιουλίου – Star Wars Episode IX: Rise of Skywalker



01 Αυγούστου – Movie After Party





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.