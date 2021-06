Ίντρις Έλμπα Vs Τομ Χάρντι: Ο Πιρς Μπρόσναν επιλέγει τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο πρώην Τζέιμς Μποντ έχει συνηθίσει να τον ρωτάνε ποιος θα είναι ο επόμενος 007.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη χώρα μας για τα γυρίσματα του σίκουελ της ταινίας Knives Out, ετοιμάζεται να κρεμάσει το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ, έπειτα από 15 χρόνια και πέντε (οσονούπω) ταινίες.

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία Τζέιμς Μποντ ταινία με πρωταγωνιστή τον Κρεγκ είναι το επερχόμενο (και ταλαιπωρημένο από τις συνεχείς αναβολές ελέω κορονοϊού) No Time To Die.

Από τη στιγμή που ο ηθοποιός ανακοίνωσε την απόφασή του να αφήσει πίσω του τον θρυλικό 007, πολλά είναι τα υποψήφια ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι για τον ρόλο του Βρετανού πράκτορα.

Ωστόσο, τα πιο πολυσυζητημένα είναι αυτά του Ίντρις Έλμπα και του Τομ Χάρντι τα οποία έχουν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τους φαν του 007, αλλά και τις ευλογίες ενός παλαιότερου και ιδιαίτερα αγαπημένου Τζέιμς Μποντ, του Πιρς Μπρόσναν.

Στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας του με τίτλο False Positive, o Μπρόσναν δήλωσε στο περιοδικό People ότι ο Έλμπα θα ήταν μια «θαυμάσια επιλογή» καθώς όπως εξηγεί έχει «ισχυρή παρουσία και μια τόσο μεγάλη ένταση φωνής». Ωστόσο εκεί έξω υπάρχει και ο Τομ Χάρντι ο οποίος μπορεί να θέσει μια σοβαρή υποψηφιότητα για τον ρόλο του 007 «μπορεί πραγματικά να μασήσει έπιπλα, να κάνει το ball boy. Και οι δύο είναι άριστοι».



Ο Μπρόσναν σχολίασε παράλληλα και την πορεία του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντς, υπογρααμμίζοντας πως έχει αφήσει πλέον ανεξίτηλο το σημάδι του: «Ο Ντάνιελ ήταν εξαιρετικός και μπορεί να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά».



Θυμίζουμε ότι ο Πιρς Μπρόσναν υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ με ιδιαίτερη επιτυχία σε τέσσερις ταινίες, από το 1995 έως το 2002 (Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough και Die Another Day), προτού παραδώσει τη σκυτάλη στον Κρεγκ.

Η 25η περιπέτεια του Τζέιμς Μποντ με τίτλο No Time To Die, μετά από αμέτρητες αναβολές και καθυστερήσεις και καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου.



