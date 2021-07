Είναι επίσημο: Το Loki της Marvel θα επιστρέψει και για 2η σεζόν!

Η Marvel έκανε την αποκάλυψη στο φινάλε του πρώτου κύκλου στο Disney+.

Ευχάριστα τα νέα για τους φαν της σειράς Loki που προβλήθηκε από την πλατφόρμα του Disney+. H σειρά της Marvel πήρε το «πράσινο φως» και για δεύτερη σεζόν!

Αν και οι φήμες για την ανανέωση του Loki είχαν φουντώσει εδώ και καιρό, η επιβεβαίωση ήρθε και επίσημα στο φινάλε της πρώτης σεζόν και συγκεκριμένα στους τίτλους τέλους του έκτου και τελευταίου επεισοδίου όταν έπεσε το πλάνο με έγγραφο της TVA και το μήνυμα ότι «Ο Loki θα επιστρέψει στη δεύτερη σεζόν».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιπλέον πληροφορία σχετικά με την πλοκή, τα γυρίσματα, το καστ ή την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου.

Τo Loki είναι η τρίτη τηλεοπτική σειρά της Marvel που κυκλοφορεί στο Disney+, τα άλλα δυο είναι τα WandaVision και The Falcon and the Winter Soldier. Ωστόσο είναι η πρώτη σειρά της Marvel που ανανεώνεται για δεύτερη σεζόν.

Το επόμενο πρότζεκτ της Marvel που θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα είναι το animated «What If…».



