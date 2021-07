Ο Sting επιστρέφει στην Ελλάδα για δυο συναυλίες

Ο Sting θα γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια στο Ηρώδειο.

O Sting επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες στο Ηρώδειο, την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021.

Ο Βρετανός τραγουδοποιός θα γιορτάσει στη σκιά της Ακρόπολης τα 70ά του γενέθλια με μια επιλογή από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια.

Θυμίζουμε ότι η τελευταία συναυλία του Sting στην Αθήνα ήταν και πάλι στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού τον Ιούνιο του 2018.

Αυτή τη φορά ο Sting θα έχει στο πλευρό του τον Joe Sumner αλλά και ένα ηλεκτρικό ροκ σχήμα.



Η προπώληση των εισιτηρίων για τις δυο μεγάλες βραδιές ξεκινά αύριο 21 Ιουλίου αποκλειστικά για τα μέλη του fan club του τραγουδιστή, ενώ η γενική προπώληση ξεκινά στις 23 του μήνα.

Λίγα λόγια για τον Sting

Συνθέτης, τραγουδιστής-στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής, ο Sting γεννήθηκε στο Newcastle της Αγγλίας, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο το 1977 και δημιουργήσει τους The Police με τους Stewart Copeland και Andy Summers. Η μπάντα κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ, κέρδισε έξι βραβεία Grammy και δύο βραβεία Brits και συμπεριλήφθηκε στο The Rock and Roll Hall of Fame το 2003.

Όντας ένας από τους πιο ιδιαίτερους σόλο καλλιτέχνες, ο Sting έχει κερδίσει επιπλέον 10 βραβεία Grammy, δύο Brits, ένα Golden Globe, ένα Emmy, τέσσερις υποψηφιότητες για Oscar (συμπεριλαμβανομένης και της υποψηφιότητας του 2017 για το The Empty Chair από το JIM: THE JAMES FOLEY STORY), μια υποψηφιότητα TONY, το βραβείο Century Award του Billboard Magazine’s και το βραβείο Person of the Year του MusiCares το 2004. Μέλος του Songwriters Hall of Fame, έχει κερδίσει τα βραβεία Kennedy Center Honors, The American Music Award of Merit και πιο πρόσφατα, το The Polar Music Prize.



Κατά τη διάρκεια της ένδοξης καριέρας του, ο Sting έχει πουλήσει κοντά στα 100 εκατομμύρια άλμπουμ από τη συνολική δουλειά του με τους The Police, αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης.



Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 15 ταινίες, διήυθυνε την παραγωγή του αναγνωρισμένου A Guide to Recognizing Your Saints και το 1989 έπαιξε στο The Threepenny Opera του Broadway. Πρόσφατο θεατρικό του πρότζεκτ ήταν το υποψήφιο για TONY μιούζικαλ The Last Ship, εμπνευσμένο από τις αναμνήσεις του από τη κοινότητα των κατασκευαστών καραβιών στο Wallsend της βορειοανατολικής Αγγλίας, όπου και μεγάλωσε. Το σόου, σε μουσική και στίχους από τον ίδιο, ανέβηκε στο Broadway τη σεζόν 2014/15 και την επόμενη χρονιά «βγήκε» σε περιοδεία σε όλη την Αγγλία.



Το τελευταίο του άλμπουμ My Songs, κυκλοφόρησε το 2019.



