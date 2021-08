Ποια σταρ του Grey's Anatomy εγκαταλείπει την καριέρα της μετά το τέλος της σειράς

Η Έλεν Πομπέο λέει ότι έχει κουραστεί με την υποκριτική και θέλει να δοκιμάσει αλλού τις δυνάμεις της.

Η σταρ του Grey’s Anatomy, Έλεν Πομπέο αφήνει να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψει την υποκριτική μετά το τέλος της σειράς.

Η ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή από τον ρόλο της γιατρού Μέρεντιθ Γκρέι δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι τα τελευταία χρόνια «νιώθει μια επιχειρηματική ανάγκη» και προσθέτει πως έχει τελειώσει με τους ρόλους της μπροστά από την κάμερα παρά το γεγονός ότι δεν έχει δοκιμαστεί σε αρκετά διαφορετικά πρότζεκτ κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

«Έχω ορισμένα υπέροχα πράγματα στα οποία δουλεύω και για τα οποία δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Όμως αυτό που μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι δουλεύω για το επόμενο βήμα μου», ανέφερε σε podcast του InStyle η γνωστή ηθοποιός.

Η Πομπέο επίσης πρόσθεσε: «Δεν λέω ότι δεν θα παίξω ποτέ ξανά, μπορεί να το κάνω, αλλά δεν είμαι και πολύ ενθουσιασμένη με την καριέρα μου στην υποκριτική. Θέλω πιο πολύ να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις, να επενδύσω σε αυτές, να χρησιμοποιήσω το μυαλό μου με διαφορετικό τρόπο». Η 51χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι κουράστηκε να ταξιδεύει για γυρίσματα, να δουλεύει ακόμα και αργά τη νύχτα ή να τις λένε πότε μπορεί να φάει.

Η Έλεν Πομπέο συμμετέχει στη δημοφιλή σειρά που μετράει ήδη 17 σεζόν, από το 2005. Το 2007 έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στο Grey’s Anatomy.

Έλεν Πομπέο AP



Έχει παίξει επίσης σε ταινίες όπως οι: Daredevil, Catch if you Can, Old School, ενώ το 2004 έκανε μια εμφάνιση και στα Φιλαράκια.



