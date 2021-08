Τζέιμς Μποντ: Οι παραγωγοί του 007 απαντούν στις φήμες για τηλεοπτική σειρά

Η Amazon θέλει διακαώς μια τηλεοπτική σειρά με τις περιπέτειες του νεαρού Τζέιμς Μποντ, προτού γίνει ο θρυλικός 007.

Οι παραγωγοί του Τζέιμς Μποντ, βάζουν φρένο σε όσους έτρεφαν (φρούδες) ελπίδες για ένα τηλεοπτικό spin-off με τις περιπέτειες του διάσημου Βρετανού πράκτορα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο Total Film, η Μπάρμπαρα Μπροκόλι και ο Μάικλ Γουίλσον παραδέχτηκαν ότι εδώ και δεκαετίες έχουν δεχθεί άκρως δελεαστικές προτάσεις για μια τηλεοπτική σειρά με ήρωα τον θρυλικό 007, ωστόσο αντιστάθηκαν και η στάση τους αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι από τη στιγμή που η Amazon εξαγόρασε την MGM όλοι περίμεναν ότι οι περιπέτειες του Μποντ θα μεταφερθούν και στη μικρή οθόνη και συγκεκριμένα στο Amazon Prime Video, υπό τη μορφή κάποιας prequel τηλεοπτικής σειράς. Άλλωστε είναι κάτι που η Amazon επιθυμεί διακαώς, έχοντας ρίξει εκατομμύρια δολάρια στα πόδια των παραγωγών του Μποντ. Όμως οι ίδιοι είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαροι.

«Εμείς κάνουμε ταινίες. Κάνουμε ταινίες για το σινεμά», δηλώνει ορθά και κοφτά η Μπροκόλι, βάζοντας τέλος σε όποια σενάρια για όποιο τηλεοπτικό spin-off του 007 σε νεαρή ηλικία. «Έχουμε αντισταθεί για περισσότερα από 60 χρόνια», συμπληρώνει ο Γουίλσον χωρίς να αφήνει περιθώρια.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την επόμενη χρονιά, ο κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ, συμπληρώνει τα 60 του χρόνια. Η πρώτη ταινία Τζέιμς Μποντ: Πράκτωρ 007 εναντίον Δρ. Νο, με τον θρυλικό Σον Κόνερι στον ρόλο του 007 κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1962.

Όσο για την πολυαναμενόμενη νέα ταινία Μποντ, No Time to Die, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, μετά από αρκετές αναβολές λόγω της πανδημίας, θα κυκλοφορήσει στις βρετανικές αίθουσες τον Σεπτέμβριο με πρωταγωνιστή για πέμπτη και τελευταία φορά τον Ντάνιελ Κρεγκ.



