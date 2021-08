Οι ABBA ετοιμάζουν (μουσικό) ταξίδι μοναχά για πάρτη μας

Με μια αινιγματική ανάρτηση στο Twitter, οι ABBA μάς δίνουν ραντεβού για τις 2 Σεπτεμβρίου.

Μήπως θυμάστε κάτι καινούρια τραγούδια των ABBA που υποτίθεται θα κυκλοφορούσαν εδώ και κάτι παραπάνω από τρία χρόνια; Μάλλον όχι… Για αυτό είμαστε εμείς εδώ, να σας τα θυμίσουμε!

Πρώτα λοιπόν ήταν δύο καινούρια κομμάτια. Μετά έξι νέα τραγούδια και μία εικονική περιοδεία ονόματι Virtual ABBA. Στη συνέχεια όμως το πρότζεκτ μπήκε στον πάγο. Τελικά φαίνεται πως κάτι αρχίζει να κινείται, μετά από τόσο καιρό, έτσι τουλάχιστον δείχνει μια αόριστη όσο και αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

«Join us at Abbavoyage.com» γράφει το θρυλικό συγκρότημα και μας δίνει ραντεβού για τις 2 Σεπτεμβρίου 2021. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε τα καινούρια δύο τραγούδια, I Still Have Faith in You και Don’t Shut Me Down, που μας έχουν τάξει εδώ και χρόνια!