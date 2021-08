Η Imany διασκευάζει το Like A Prayer της Μαντόνα με 8 τσέλο!

To τραγούδι βρίσκεται στο νέο δίσκο που θα κυκλοφορήσει η Imany και θα περιλαμβάνει διασκευές μόνο με τη συνοδεία 8 τσέλο!

H Imany διασκευάζει με πρωτότυπο τρόπο ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια των 80's, το Like A Prayer της Μαντόνα!

Θυμίζουμε ότι όταν το κομμάτι πρωτοκυκλοφόρησε στα 80s προκάλεσε μεγάλο σάλο και θεωρήθηκε βλάσφημο, συνδέοντας το sex με τη θρησκεία με έναν πολύ τολμηρό τρόπο.

Η τραγουδίστρια των χιτ, You Will Never Know και Don't Be So Shy, έρχεται τώρα με την ομολογουμένως ξεχωριστή διασκευή της στην οποία το ερμηνεύει με τη συνοδεία 8 τσέλο, να του δώσει εσωτερικότητα και μυστικισμό. Το τραγούδι έχει ήδη οπτικοποιηθεί και το βίντεο που το συνοδεύει γυρίστηκε στο Petit Palais στο Παρίσι.

Σημειώνεται ότι το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Imany με τίτλο Voodoo Cello το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου και εμείς τουλάχιστον περιμένουμε με ανυπομονησία. Και αυτό διότι ο δίσκος θα περιλαμβάνει διασκευές σε αγαπημένα τραγούδια της Imany, μόνο με τη συνοδεία 8 τσέλο!