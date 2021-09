O Shang-Chi της Marvel, οι Εκκεντρικοί και όλες οι νέες ταινίες που έρχονται στα σινεμά

Αναλυτικά οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου.

Η νέα ταινία υπερηρώων από τη Marvel, έρχεται από σήμερα Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου και στα ελληνικά σινεμά. Επίσης, πρεμιέρα κάνουν σήμερα μια φανταστική περιπέτεια βασισμένη στο μεσαιωνικό θρύλο της εποχής του Αρθούρου και η νέα ταινία του θρυλικού Μάικλ Κέιν.



Οι σινεφίλ, μπορούν να απολαύσουν τις επανεκδόσεις: Η Επαφή, Η Τροτέζα και Οι Εραστές του Αρκτικού Κύκλου.





Shang-Chi και ο Θρύλος τον Δέκα Δαχτυλιδιών (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)



Υποδεχόμαστε τη νέα ταινία υπερηρώων, βασισμένη στον ομώνυμο υπερήρωα της Marvel, Shang-Chi. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η 25η ταινία του Marvel Cinematic Universe και η δεύτερη ταινία της Τέταρτης Φάσης. Η ιστορία θα επικεντρωθεί στον Shang-Chi, των «Μάστερ του Κουνγκ-Φου», τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Simu Liu. Ο Shang-Chi είναι ο καλύτερος μαχητής στο σύμπαν της Marvel, ο οποίος επιστρέφει σε έναν κόσμο διαφορετικό από ότι τον άφησε, γεμάτο θάνατο και καταστροφή. Τα μυστικά του παρελθόντος του θα αποκαλυφθούν και θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα.



Best Sellers



Η νέα ταινία του αξεπέραστου Μάικλ Κέιν σε σκηνοθεσία Λίνα Ρόσλερ. Ο εμληματικός ηθοποιός υποδύεται τον Χάρις Σο, έναν αλκοολικό, γκρινιάρη, αλλόκοτο και συνταξιούχο συγγραφέα που συμμετέχει με μεγάλη απροθυμία σε μία τελευταία περιοδεία βιβλίου, προκειμένου να βοηθήσει έναν μικρό εκδοτικό οίκο.



Οι Εκκεντρικοί (Riders of Justice)

Μαύρη κωμωδία αντάξια του σινεμά των αδελφών Κοέν, με πρωταγωνιστή τον Μαντς Μίκελσεν. Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ του Ρότερνταμ και τεράστια εμπορική επιτυχία στη Δανία, με το πρώτο Σαββατοκύριακο να καταγράφεται ως ένα από τα πιο πετυχημένα κινηματογραφικά ανοίγματα όλων των εποχών στη χώρα.



Ο Πράσινος Ιππότης (The Green Knight)

Μια περιπέτεια φαντασίας βασισμένη στο μεσαιωνικό θρύλο της εποχής του Αρθούρου. Ο Πράσινος Ιππότης εξιστορεί τις περιπέτειες του Σερ Γκάγουεν (Ντεβ Πατέλ), του ριψοκίνδυνου και πεισματάρη ανιψιού του Βασιλιά Αρθούρου, ο οποίος αρχίζει μία θαρραλέα αναζήτηση για να αντιμετωπίσει τον μυθικό Πράσινο Ιππότη, έναν γιγάντιο πλάσμα με σμαραγδένιο δέρμα που δοκιμάζει την ανθρωπότητα. Ο Γκάγουεν τα βάζει με φαντάσματα, γίγαντες, ληστές και δολοπλόκους σε κάτι που τελικά αποτελεί ένα βαθύτερο ταξίδι που ορίζει τον χαρακτήρα του και αποδεικνύει την τιμή του στα μάτια της οικογένειας και του βασιλείου, αντιμετωπίζοντας την υπέρτατη πρόκληση. Από τον διορατικό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λόουερι έρχεται μία φρέσκια και τολμηρή εκδοχή του κλασικού παραμυθιού για τους ιππότες της στρογγυλής τραπέζης.



Αυτά που Λέμε κι Αυτά που Κάνουμε / Love Affair(s)

Η ταινία του Εμμανουέλ Μουρέ ήταν υποψήφια για 13 Βραβεία Σεζάρ. Όταν ο Φρανσουά επιστρέφει εσπευσμένα στην πόλη, η έγκυος Νταφνέ αναλαμβάνει τον ρόλο της οικοδέσποινας για τον ξάδερφό του, που θα φιλοξενηθεί για λίγες μέρες στο εξοχικό του ζευγαριού. Οι δύο άγνωστοι θα ανοίξουν τις καρδίες τους, ανατρέχοντας σε παλιές ιστορίες ρομαντικής απογοήτευσης. Ζευγάρια χωρίζουν, ενώνονται και περιπλέκονται, σε μια γαλλική δραματική κομεντί που δεν μοιάζει με καμία άλλη.



Ταξίδι στην Κριμαία (En terre de Crimee)

Έχοντας χάσει τον μεγάλο του γιο στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Μουσταφά αποφασίζει να πάρει το σώμα του παιδιού του και να το θάψει στον τόπο που γεννήθηκε, την Κριμαία. Στο πλάι του νεότερου του γιου ξεκινάει ένα μακρύ ταξίδι που θα σημαδέψει τη μεταξύ τους σχέση.



