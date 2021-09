O Νίκολας Κέιτζ σε ταινία γουέστερν για πρώτη φορά

H ταινία έχει τίτλο The Old Way και είναι το πρώτο γουέστερν στην 43χρονη καριέρα του Νίκολας Κέιτζ.

Ο Νίκολας Κέιτζ που πρόσφατα εντυπωσίασε τους κριτικούς με την ερμηνεία του στο Pig, συνεχίζει ακάθεκτος με το νέο του πρότζεκτ που έχει τίτλο The Old Way, σύμφωνα με το Deadline.

Πρόκειται για μια ταινία γουέστερν, την πρώτη για τον Κέιτζ, που θα γυριστεί στην Μοντάνα back-to-back με το Butcher’s Crossing. O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί τον Colton Briggs, έναν πρώην πιστολέρο που πλέον διατηρεί κατάστημα και ζει μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του. Η ζωή του όμως πρόκειται να αλλάξει ριζικά, όταν μια συμμορία κακοποιών δολοφονεί εν ψυχρώ τη σύζυγό του. Μόλις ο Briggs επιστρέφει στο σπίτι βρίσκει όλο τον κόσμο του να έχει πάρει φωτιά. Ο Briggs ξεθάβει το όπλο του με σκοπό να πάρει εκδίκηση, έχοντας έναν αναπάντεχο σύμμαχο στο πλευρό του: τη 12χρονη κόρη του.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Μπρετ Ντονόβο, ενώ το σενάριο έχει την υπογραφή του Καρλ Λούκας. Η ταινία θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

«Μετά από 43 χρόνια στο σινεμά, μπαίνω τώρα στον στο σημαντικό genre των γουέστερν με τις ταινίες The Old Way και Butcher’s Crossing», δήλωσε ο Κέιτζ στο Deadline και συνέχισε: «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Δύση και αυτός είναι ένας ακόμα καλός συνδυασμός που έχει ήδη καθυστερήσει πολύ. Είμαι ενθουσιασμένος για τους πολύπλοκους χαρακτήρες τόσο του Briggs όσο και του Miller. Kαι το να βρεις νέο έδαφος για να παίξεις στα 57 σου, είναι πράγματι κάτι που σε ξεκουνάει».

«Είναι τιμή και προνόμιο ταυτόχρονα να συνεργάζομαι με τον Νικ στο πρώτο γουέστερν της λαμπρής καριέρας του», ανέφερε από την πλευρά του ο σκηνοθέτης. «Ο Κέιτζ όχι μόνο ενσαρκώνει τον χαρακτήρα του Biggs αλλά είναι επίσης ένας απόλυτος επαγγελματίας με τον οποίο ένας σκηνοθέτης ονειρεύεται να συνεργαστεί για να ζωντανέψει αυτό τον αινιγματικό χαρακτήρα. Ως πατέρας τριών κοριτσιών ανυπομονώ να μοιραστώ αυτή την συναρπαστική ιστορία ενός πατέρας με την κόρη του και το συναισθηματικό ταξίδι της ανακάλυψης».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.





