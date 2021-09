Θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο στο Πεδίον του Άρεως

Το υπαίθριο θέατρο Αλίκη έχει μεταμορφωθεί σε ένα παραμυθένιο θερινό σινεμά.

Το ιστορικό υπαίθριο θέατρο Αλίκη μεταμορφώθηκε σε έναν υπαίθριο χώρο κινηματογραφικών προβολών για τον Σεπτέμβριο, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.



Οι προβολές που φιλοξενεί το νέο θερινό σινεμά της πόλης αφορούν κλασικές ταινίες του παγκόσμιου σινεμά, ελληνικές ταινίες, μιούζικαλ, οικογενειακές αλλά και παιδικές ταινίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβολές έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό (δίνεται η δυνατότητα προκράτησης ενώ εισιτήρια διατίθενται στην είσοδο του χώρου).

Σινέ Αλίκη



Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Cine Αλίκη τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας κατά της μετάδοσης του Covid-19 όπως: χρήση μάσκας και προστατευτικού εξοπλισμού από το προσωπικό, τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων, χρήση αναλώσιμων και συσκευασμένων προϊόντων μιας χρήσης, αποφυγή συνωστισμού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Cine Αλίκη βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα Cine Aliki.



Πρόγραμμα προβολών από τις 8 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.



8/9

21:00 NOTTING HILL



9/9 ΠΕΜΠΤΕΣ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

21:00 BREAKFAST AT TIFFANY’S | ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟΥ ΤΙΦΑΝΙΣ



10/9 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ

21:00 VICTOR VICTORIA



11/9 ΣΑΒΒΑΤΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

21:00 ΦΤΗΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ



12/9 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

21:00 PADDINGTON | ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ

13/9

20:15 CAFÉ SOCIETY



14/9

20:15 AGE OF ADALINE | TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΑΪΝ



15/9 ΒΡΑΔΙΕΣ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

20:15 GILDA



16/9

20:15 VICKY CRISTINA BARCELONA



17/9 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ

20:15 LA LA LAND



18/9 ΣΑΒΒΑΤΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

20:15 AN



19/9 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

20:15 Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ | A DOG’S PURPOSE

Η μαγική σχέση του ανθρώπου με τον σκύλο του και γενικότερα με τα ζώα. Μια συγκινητική, ευχάριστη, αστεία και διασκεδαστική ταινία για όλη την οικογένεια.

Διάρκεια: 120΄

20/9

20:15 FAMILLE BELIER | OΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΕΛΙΕ