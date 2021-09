Metallica: Η επική αντίδραση τους καθώς διαβάζουν σχόλια που «θάβουν» το Black Album

Σε κάποιους δεν άρεσε καθόλου ένα από τα καλύτερα μέταλ άλμπουμ όλων των εποχών...

Φέτος οι Metallica γιορτάζουν τα 30 χρόνια του εμβληματικού Black Album με μια επετειακή έκδοση του δίσκου που κυκλοφόρησε στις 10 Σεπτεμβρίου.



Το Metallica (γνωστό και ως The Black Album), το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος Metallica κυκλοφόρησε στις 13 Αυγούστου του 1991 από την Elektra Records. Το Black Album είχε πέντε singles που θεωρούνται μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος και είναι τα: Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, και Sad but True.



Το The Black Album βρισκόταν για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 των charts του Billboard. Είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ για τους Metallica, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ παράλληλα έγινε 16 φορές πλατινένιο στις 13 Νοεμβρίου του 2009.



Ωστόσο, σε αυτό το άλμπουμ οι Metallica άλλαξαν το thrash Metal ύφος τους, το οποίο υπήρχε στα προηγούμενα τέσσερα άλμπουμ, υιοθετώντας ένα πιο εμπορικό heavy metal στυλ. Αυτή η στροφή του γκρουπ στον ήχο τους, δυσαρέστησε αρκετούς οπαδούς του και τους διαχώρισε σε νέους και παλιούς φαν του συγκροτήματος.



Πρόσφατα οι Metallica βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ στο πλαίσιο της προώθησης της επετειακής κυκλοφορίας του Black Album και μεταξύ άλλων διάβασαν on camera μερικές αιχμηρές -για να μην πούμε κακές- κριτικές που έχουν δημοσιευθεί στο Amazon για το Black Album.



«Είναι με διαφορά ένα από τα ειδεχθή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί εναντίον της μουσικής», γράφει κάποιος στην κριτική του.

«Το αγόρασα όταν βγήκε και φρίκαρα μόλις το άκουσα. Το πήρα, το πέταξα από μία γέφυρα και το παρακολουθούσα καθώς το διέλυε ένα φορτηγό», σχολιάζει κάποιος άλλος.

«Μην αγοράσετε κανένα άλμπουμ από αυτή την απαίσια μπάντα. Είναι χάλια. Αντί αυτών, αγoράστε Dire Straits ή Foreigner», σημειώνει ένας ακόμα στην κριτική του.



Δείτε την αντίδραση των Metallica καθώς διαβάζουν τα σχόλια που τους «θάβουν».





