Κάρι Φουκουνάγκα: Ο Τζέιμς Μποντ του Σον Κόνερι ήταν βιαστής

Ο σκηνοθέτης του No Time To Die χαρακτηρίζει «σκοτεινή» την κληρονομιά του Μποντ.

O Κάρι Φουκουνάγκα, σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ: No Time to Die, υποστηρίζει ότι ο Μποντ του Σον Κόνερι ήταν «βασικά» βιαστής.

Μιλώντας στο Variety, λίγο πριν την πρεμιέρα της 25ης περιπέτειας του εμβληματικού Βρετανού πράκτορα στα σινεμά, ο Φουκουνάγκα έκανε λόγο για «σκοτεινή κληρονομιά» του Μποντ.

«Είναι στο Thunderball ή στο Goldfinger, όταν βασικά, ο Τζέιμς Μποντ του Σον Κόνερι βιάζει μια γυναίκα;», αναρωτιέται ο Φουκουνάγκα και συνεχίζει: «Εκείνη του λέει "όχι, όχι, όχι" και εκείνος της απαντά, "ναι, ναι, ναι". Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί σήμερα».

Το No Time to Die είναι η πρώτη ταινία Μποντ που κυκλοφορεί μετά το κίνημα του #MeToo και η δεύτερη με γυναίκα σεναριογράφο, τη Φίμπι Ουόλερ-Μπριτζ. «Πιστεύω ότι αυτή είναι η προσδοκία, μια γυναίκα να γράφει δυνατούς γυναικείους ρόλους. Είναι κάτι που η Μπάρμπαρα (Μπρόκολι, παραγωγός του Τζέιμς Μποντ) ήθελε πολύ», αναφέρει ο σκηνοθέτης. «Δεν μπορείς να αλλάξεις τον Μποντ από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά σίγουρα μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο γύρω του και τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια ιστορία για έναν λευκό κατάσκοπο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά πρέπει να είσαι πρόθυμος να στραφείς και να δουλέψεις ώστε να κάνεις τους γυναικείους χαρακτήρες κάτι περισσότερο από συσκευές», συμπληρώνει.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο Ντάνιελ Κρεγκ ο οποίος θα υποδυθεί τον 007 για πέμπτη και τελευταία φορά δήλωσε ότι ο επόμενος Μποντ δεν μπορεί να είναι γυναίκα.



Το No Time to Die θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά σινεμά στις 30 Σεπτεμβρίου.





