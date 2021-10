Sting: Νέο τραγούδι λίγο πριν τη δεύτερη συναυλία του στο Ηρώδειο

Ακούστε το δεύτερο καινούριο τραγούδι του Sting με τίτλο Rushing Water.

Ο Sting δίνει στη δημοσιότητα το δεύτερο καινούριο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ του The Bridge, μερικές ώρες μετά την πρώτη του συναυλία στο Ηρώδειο και λίγο πριν το δεύτερο live του απόψε (Παρασκευή 1η Οκτωβρίου).



Το δεύτερο single που μπορούμε να ακούσουμε έχει τίτλο Rushing Water. Τα νέα τραγούδια του άλμπουμ αποτελούν έμπνευση του Sting από ποικίλα είδη μουσικής που έχει δοκιμάσει καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του, όπως rock n’ roll, jazz, classical και folk.



Ο 17 φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης δημιούργησε το άλμπουμ εν μέσω πανδημίας και πολλών και ανάμεικτων συναισθήματων του. Συγκεκριμένα, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown της περσινής χρονιάς. Το The Bridge θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι το τελευταίο άλμπουμ του Sting, My Songs, κυκλοφόρησε το 2019, ενώ πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει ακόμα ένα με τίτλο Duets.





The Bridge Track Listing:



1. Rushing Water

2. If It’s Love

3. The Book of Numbers

4. Loving You

5. Harmony Road

6. For Her Love

7. The Hills on the Border

8. Captain Bateman

9. The Bells of St. Thomas

10. The Bridge

11. Waters of Tyne (Deluxe bonus track)

12. Captain Bateman’s Basement (Deluxe bonus track)

13. (Sittin’ on) The Dock of the Bay (Deluxe bonus track)



