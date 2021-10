Netflix: Όλα όσα ξέρουμε για το ισπανικό spinoff του Bird Box

To Bird Box με την Σάντρα Μπούλοκ είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη ταινία στην ιστορία του Netflix

Η ιστορία της spinoff ταινίας θα τοποθετείται στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.

To Netflix επεκτείνει το σύμπαν του Bird Box ανακοινώνοντας ένα ισπανικό spinoff, τρία χρόνια μετά τη σαρωτική επιτυχία που σημείωσε η μετα-αποκαλυπτική ταινία του 2018.

Όπως μαθαίνουμε, η νέα ταινία θα μας δείξει πώς είναι η ζωή των ανθρώπων στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Βαρκελώνη όταν η μυστηριώδης δύναμη που έχει κυριεύσει τον πλανήτη προκαλεί τον θάνατο των ανθρώπων που την αντικρύζουν.

Κεντρικά πρόσωπα της νέας ιστορίας θα είναι ο Sebastian και η κόρη του Anna. Οι δυο τους θα κληθούν να κάνουν ένα ταξίδι επιβίωσης στους έρημους δρόμους της Βαρκελώνης. Αναγκάζονται να κάνουν δύσκολες συμμαχίες με άλλους επιζώντες καθώς κατευθύνονται προς ένα ασφαλές καταφύγιο, ενώ την ίδια στιγμή μια απειλή πιο φρικιαστική από τα αόρατα πλάσματα γιγαντώνεται.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφουν οι Alex και David Pastor (The Occupant, The Head). Στο spinoff επιστρέφουν οι παραγωγοί της αρχικής ταινίας Dylan Clark και Chris Morgan. To καστ συμπληρώνουν οι ηθοποιοί: Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro και οι Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner και Leonardo Sbaraglia.

Θυμίζουμε ότι το Bird Box του 2018 με πρωταγωνίστρια την Σάντρα Μπούλοκ αναδείχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο προκαλώντας πραγματική φρενίτιδα. Μέχρι σήμερα παραμένει η δεύτερη δημοφιλέστερη ταινία στην ιστορία του Netflix με 89 εκατομμύρια νοικοκυριά να έχουν δει το Bird Box την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.



Η ταινία βασίζεται πάνω στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Josh Malerman που έχει κυκλοφορήσει και το συγγραφικό σίκουελ του Bird Box με τίτλο Malorie. Μάλιστα, ο Αμερικανός θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στο spinoff.







