Πέθανε ο Τζέρι Ντάγκλας, σταρ της σειράς «Ατίθασα Νιάτα»

Ο ηθοποιός Τζέρι Ντάγκλας «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο ηθοποιός Τζέρι Ντάγκλας, ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του στα Ατίθασα Νιάτα (The Young and the Restless) «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 9 Νοεμβρίου σε ηλικία 88 ετών. Σύμφωνα με το CBS, ο ηθοποιός πέθανε στο Λος Άντζελες μετά από σύντομη ασθένεια.

O Τζέρι Ντάγκλας, στην θρυλική τηλεοπτική σειρά υποδύθηκε τον Τζον Άμποτ για περισσότερο από 30 χρόνια, από το 1982 έως το 2006. Ακόμα και όταν ο χαρακτήρας του στη σερά πέθανε, επέστρεφε στον ρόλο με flashbacks. Σημειώνεται ότι τα Ατίθασα Νιάτα είναι από τις μακροβιότερες σαπουνόπερες της αμερικανικής τηλεόρασης η οποία προβάλλεται αδιάλειπτα από το 1973. Πέρσι, η τηλεοπτική σειρά γιόρτασε τα 20.000 επεισόδια.



Ο Ντάγκλας γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1932 στο Τσέλσι της Μασαχουσέτης. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Brandeis με B.S. πτυχίο στα οικονομικά. Με την υποκριτική ασχολήθηκε αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα στις αρχές της δεκαετίες του 1960 από το The Untouchables και The Donna Reed Show. Έπαιξε επίσης στα The Rockford Files, Gunsmoke, Combat, Bonanza, Land of the Giants, Ironside, Mannix, Mission: Impossible, The F.B.l., The Streets of San Francisco, S.W.A.T., The Rookies, The Godson, Avalance, Head Over Spurs in Love και Mommie Dearest. Συμμετείχε επίσης σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως οι: Bionic Woman, Barnaby Jones, The Streets of San Francisco, Melrose Place, Cold Case, Arrested Development, κ.ά. Εκτός από ηθοποιός ήταν επίσης σεναριογράφος .

Επίσης έπαιξε στο θέατρο και ανέβηκε στη σκηνή ως τραγουδιστής. Το 2005 κυκλοφόρησε το ποπ άλμπουμ The Best is Yet to Come.



Ήταν παντρεμένος επί 36 χρόνια με την τηλεπερσόνα Κιμ Ντάγκλας με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά και δύο εγγόνια.





