Το φινάλε του La Casa de Papel και ό,τι νέο έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021.

Ο Δεκέμβριος μπαίνει δυναμικά στο Netflix και με το «καλημέρα σας» φέρνει το μεγάλο φινάλε μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της συνδρομητικής πλατφόρμας. Ο λόγος για τα τελευταία επεισόδια του ισπανικού χιτ La Casa de Papel που θα κυκλοφορήσουν στο Netflix την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου.



Από τον κατάλογο των νέων ταινιών της εβδομάδας, ξεχωρίζουμε το γουέστερν Η Εκδίκηση του Σκύλου με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021.

Σειρές του Netflix

01/12/2021

Χαμένοι στο Διάστημα: Σεζόν 3 (Lost in Space: Season 3)

Στην επική τελευταία σεζόν, το ένστικτο επιβίωσης των Ρόμπινσον κυριαρχεί, καθώς αγωνίζονται να επανενωθούν και να προστατέψουν τον Άλφα Κενταύρου από την εισβολή ρομπότ.



02/12/2021

Κογιότ (Coyotes)



Μια δεμένη παρέα θερινών κατασκηνωτών βρίσκει διαμάντια στο δάσος, πυροδοτώντας μια ξέφρενη περιπέτεια που δοκιμάζει τη φιλία τους και θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο.



03/12/2021

Η Τέλεια Ληστεία: Μέρος 5, Τόμος 2 (La Casa de Papel: Part 5 Vol 2)



Ο ετοιμοπόλεμος Καθηγητής ζει τον απόλυτο κίνδυνο, προσπαθώντας να βγάλει τον χρυσό –και το κυριότερο την ομάδα του– έξω από την τράπεζα.

Ταινίες του Netflix

30/11/2021

Χίλιοι Καλοί Χωράνε (More the Merrier)



Μια κωμωδία για τη σεξουαλική εξερεύνηση από τον σκηνοθέτη και συν-σεναριογράφο Πάκο Καμπαγέρο (Cites).

Ντοκιμαντέρ του Netflix

29/11/2021

14 Βουνοκορφές: Όλα Είναι Δυνατά (14 Peaks: Nothing is Impossible)



Ο ορειβάτης Νιμς Πέρζα οδηγεί μια ομάδα Σέρπα σε υψόμετρο πάνω από 8.000 μέτρα με στόχο να ανέβουν μέσα σε 7 μήνες 14 κορυφές και να σπάσουν το ρεκόρ των 7 χρόνων.

01/12/2021

Η Εξουσία του Σκύλου (The Power of the Dog)



Ένας αυταρχικός ιδιοκτήτης ράντσου εξαπολύει έναν πόλεμο εκφοβισμού στη νέα σύζυγο του αδερφού του και τον γιο της, μέχρι που αποκαλύπτονται καλά κρυμμένα μυστικά.



02/12/2021

Εντελώς Single (Single All The Way)



Στο πατρικό για τα Χριστούγεννα, ο Πίτερ ζητά από τον κολλητό του να το παίξει το αγόρι του, αλλά σχέδιο και συναισθήματα αλλάζουν, όταν οι δικοί του τού κάνουν προξενιό.

03/12/2021

Mixtape



Το 1999, η 12χρονη Μπέβερλι βρίσκει μια χαλασμένη κασέτα των νεκρών γονιών της κι αρχίζει να ψάχνει τα τραγούδια μαθαίνοντας περισσότερα για τη μαμά και τον μπαμπά της.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

30/11/2021

Colorforms: Αυτοκόλλητοι με τον Τσάρλι: Κλασικές ιστορίες αλλιώς (Charlie's Colorforms City: Classic Tales with a Twist)



Ο Τσάρλι αλλάζει κλασικές ιστορίες με διάφορα σχήματα και θέλει τη βοήθειά σας. Επισκεφτείτε ένα παραμυθοκομμωτήριο, έναν γοργονοχορό, ακόμα και το διάστημα.

30/11/2021

Colorforms: Αυτοκόλλητοι με τον Τσάρλι: Χιονισμένες ιστορίες (Charlie's Colorforms City: Snowy Stories)



Ο Τσάρλι και η νέα του φίλη, Γιετίλντα Ντι Γιέτι, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ζουν δυνατές περιπέτειες στο χιόνι!

30/11/2021

Colorforms: Αυτοκόλλητοι με τον Τσάρλι: Το μιούζικαλ των χαμένων Βαλεντίνων (Charlie's Colorforms City: The Lost Valentines Musical)



Ο Τσάρλι Έρωτας προσπαθεί να σκορπίσει αγάπη στην Αυτοκόλλητη Πόλη, σε ένα ειδικό μουσικό επεισόδιο.

03/12/2021

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ: Σεζόν 4 (Jurassic World Camp Cretaceous: Season 4)



Οι κατασκηνωτές αφήνουν πίσω τους τη νήσο Νούμπλαρ, αλλά ξεβράζονται σε μια νέα παράξενη περιοχή που είναι γεμάτη απειλές — και καλά κρυμμένα μυστικά.

03/12/2021

Σον, το Πρόβατο: Η Πτήση πριν απ' τα Χριστούγεννα (Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas)



Όταν η προσπάθεια του Σον να βρει μια μεγαλύτερη κάλτσα πάει στραβά, όλη η φάρμα ξεκινάει μια ξέφρενη χριστουγεννιάτικη περιπέτεια – και μάλιστα με έλκηθρο!

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



Ο Τζο Νέσμπο στο Newsbomb.gr για την Ελλάδα, τον «Χάρι Χόλε» και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί

Θεσσαλονίκη: «Παιδιά σκότωσα τη γυναίκα μου» - 49χρονος δολοφόνησε τη 48χρονη σύζυγό του

Δέσποινα Βανδή: Το τραγούδι που αφιέρωσε στον Βασίλη Μπισμπίκη – Η αντίδραση του ηθοποιού (vid)