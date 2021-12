Iron Maiden: «Βουτιά» στο 1988 - Η πρώτη συναυλία του «Θηρίου» στην Ελλάδα που έμεινε στην ιστορία

Iron Maiden: Το μεγαλύτερο heavy metal συγκρότημα του πλανήτη, οι θρυλικοί Iron Maiden, έρχονται στην Ελλάδα τον Ιούλιο και το Newsbomb.gr κάνει... βουτιά στο χρόνο και επιστρέφει στο μακρινό 1988, όταν η «Σιδηρά Παρθένος» ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Είναι γεγονός. Μετά την επική συναυλία του 2018 στη Μαλακάσα, οι Iron Maiden επιστρέφουν ξανά στη χώρα μας, στις 16 Ιουλίου, για ένα υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εφέ και φυσικά την αίσθηση και την αύρα που αφήνει το κορυφαίο συγκρότημα heavy metal της ιστορίας.

Το ΟΑΚΑ θα υποδεχτεί τον Bruce Dickinson, τον Steve Harris, τον Dave Murray, τον Adrian Smith, τον Janick Gers και τον Nicko McBrain, και φυσικά την θρυλική τους μασκότ, τον Eddie, οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας έχοντας στις αποσκευές τους το 17ο άλμπουμ τους, «Senjutsu», στο πλαίσιο της περιοδείας «Legacy Of The Beast.

H παραγωγή και το setlist του The Legacy of the Beast tour είναι εμπνευσμένα από το βραβευμένο δωρεάν mobile game των Iron Maiden το οποίο είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσει όποιος το επιθυμεί σε πλατφόρμα iOS, αλλά και Android μέσω του www. ironmaiden.com/play.

Το Newsbomb.gr γυρίζει πίσω στο μακρινό 1988, όταν στις 13 Σεπτεμβρίου οι Iron Maiden έκαναν για πρώτη φορά.. στάση στην πατρίδα μας για την περιοδεία του θρυλικού «Seventh Son Of A Seventh Son». Πού; Στο «Νίκος Γκούμας» της Νέας Φιλαδέλφειας!

Η Ελλάδα στον συναυλιακό χάρτη

Η χώρα μας ακολουθεί κι αυτή δειλά δειλά το ρεύμα του σκληρού ήχου, παρά τα γνωστά στερεότυπα της εποχής, έχοντας πάρει μια τζούρα τα προηγούμενα χρόνια από συγκροτήματα όπως οι Uriah Heep, οι Black Sabbath, οι Clash και οι Saxon.

Συναυλιακά, καρποφορούν οι πρώτες προσπάθειες για να μπει στο καλεντάρι μεγάλων καλλιτεχνών της μουσικής, με αποτέλεσμα την δεκαετία του ’80 να επισκέπτονται την Ελλάδα ονόματα όπως οι B.B.King, Eric Clapton, Nick Cave, Dire Straits και Depeche Mode, ενώ μνημειώδης έχει μείνει η συναυλία του Rory Gallagher στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ενώ υπήρχαν φήμες ότι οι Iron Maiden θα περνούσαν από τα μέρη μας το 1985 και το 1986, η τρίτη φορά ήταν και η φαρμακερή. Το γήπεδο της ΑΕΚ θα φιλοξενούσε την «Σιδηρά Παρθένο», με 20.000 κόσμο να συρρέει μαζικά για να τους δει από κοντά, με το εισιτήριο να κοστίζει 1800 δραχμές.

Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πολύ περισσότερους, αφού αρκετοί μπήκαν χωρίς εισιτήρια.

Ο προκατειλημμένος ελληνικός Τύπος

Ο δε, ελληνικός Τύπος, ωστόσο, δεν αντιμετώπισε και πολύ ένθερμα την ιδέα των πέντε (τότε, σήμερα έξι) βρετανών μουσικών να έρθουν στη χώρα μας για να παίξουν σκληρό ήχο.

Χαρακτηριστικό της αντιμετώπισης που είχαν οι Βρετανοί, ήταν η ερώτηση που έγινε στον Steve Harris, ιδρυτή και μπασίστα της μπάντας, από δημοσιογράφο:

-O κόσμος βλέπει στα πρόσωπά σας ένα γκρουπ που βγάζει προς τα έξω φαντασιώσεις μεσαιωνικής μαγείας. Πόσο αληθινός είναι αυτός ο συσχετισμός με το μουσικό στυλ σας; Η μουσική σας είναι σκληρή και κάποιες φορές βίαιη…

Ο Harris φυσικά και έμεινε να κοιτάζει... απορρημένος, απαντώντας:

«Όχι, έχουμε γράψει κάποια κομμάτια σε αυτό το στυλ, όμως δεν είναι το μοναδικό μουσικό μας μοντέλο. Το στυλ των Jethro Tull για παράδειγμα είναι πολύ πιο μεσαιωνικό, προσπαθούμε να εκφραζόμαστε μέσα από τη σύγχρονη εποχή. Βίαιη η μουσική μας; Όχι! Ποτέ! Μας βλέπουν πάνω στην σκηνή και νομίζουν ότι είμαστε βίαιοι τύποι; Λάθος! Δεν είμαστε! Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά. Δεν είμαι βίαιος άνθρωπος! Επιθετικοί, μαχητικοί, ναι! Κι εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά! Ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει επιθετικός στη σκηνή, κάποιος άλλος όταν παίζει ποδόσφαιρο! Ε, μην τα μπερδεύουμε! Υπάρχει μεγάλη διαφορά! Πολλοί δεν καταλαβαίνουν την heavy metal ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Ρίχνουν απλώς μια ματιά σε ένα εξώφυλλο και βγάζουν συμπεράσματα, εμείς τους λέμε ότι είναι απλά η φαντασία τους».

Μια βραδιά... μαγική

Τρίτη και 13 του Σεπτέμβρη στο γήπεδο της Α.Ε.Κ.Το όνειρο θα γινόταν πραγματικότητα οι Maiden στην Ελλάδα για πρώτη φορά.

8:30 μ.μ

«Maiden Maiden, Maiden, Maiden»! Ιαχές απ όλο το γήπεδο, ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύετε από πολύ νωρίς και η αδρεναλίνη είχε φτάσει στα ύψη, ήταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια μεταλλική φιέστα. Πανδαιμόνιο είχε δημιουργηθεί.

Οοι πρώτες νότες του Moonchild σκίζουν τον αέρα. Οι Maiden ήταν μπροστά στο ελληνικό κοινό, με σάρκα και οστά πάνω στην σκηνή της Νέας Φιλαδέλφειας. Το γήπεδο παίρνει στην κυριολεξία φωτιά. Οι Maiden αυτόματα γίνονται ένα με το ένθερμο ελληνικό κοινό, το οποίο είχε την δίψα να απολαύσει το αγαπημένου του συγκρότημα.

Το setlist μονοπώλησαν κομμάτια του νέου, τότε, άλμπουμ, αλλά φυσικά και δεν έλειψαν οι τεράστιες επιτυχίες. «The Trooper», «The Number of the Beast», «Hallowed Be Thy Name», «Wrathchild».



Το κοινό ζητάει δυο τραγούδια επίμονα. «Alexander the Great» και «Flight Of Icarus». Η μπάντα δεν κάνει το χατίρι, έχοντας εξάλλου τη φήμη, του γκρουπ που τα κάνει όλα... by the book και οι αυτοσχεδιασμοί ή ακόμη και οι χάρες, είναι ελάχιστες, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια τους.

Για την ιστορία, κάποιο σκόρπιοι στίχοι του «Alexander the Great» ακούστηκαν σε άλλες εμφανίσεις των Maiden στη χώρα μας από τον Dickinson (το κομμάτι ωστόσο έχει παίξει σε άλλα live σε άλλες χώρες), πότε όμως όλο το κομμάτι, ενώ το «Flight Of Icarus» έπαιξε στην Μαλακάσα το 2018.

To setlist των Iron Maiden από την πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας:

Moonchild

The Evil That Men Do

The Prisoner

Wrathchild

Infinite Dreams

The Trooper

Can I Play With Madness

Heaven Can Wait

Wasted Years

The Clairvoyant

Seventh Son of a Seventh Son

The Number of the Beast

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Encore:

Run to the Hills

Running Free

Sanctuary

Τα υπόλοιπα; Ραντεβού στις 16 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ...

