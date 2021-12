Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν έρχεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η «Βληχή» είναι η νέα ταινία μικρού μήκους του Γιώργου Λάνθιμου που γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο.

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του με τίτλο Βληχή και πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Νταμιάν Μποννάρ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer.



Μετά την πρώτη εγκατάσταση του Νίκου Ναυρίδη, το πρόγραμμα The Artist on the Composer, μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ (www.neon.org.gr), επιστρέφει και φέρνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη με τη διεθνή αναγνώριση Γιώργο Λάνθιμο.



Γιώργος Λάνθιμος και Έμμα Στόουν AP



Ο Γιώργος Λάνθιμος αποδέχτηκε με ενθουσιασμό την πρόταση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη –οι οποίοι έχουν από κοινού και την επιμέλεια του προγράμματος– και δημιούργησε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο Βληχή, η οποία θα προβληθεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με τη συνοδεία μουσικών συνόλων από τις 6 έως τις 8 Μαΐου 2022.

Η Βληχή γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο. Ο Γιώργος Λάνθιμος, εκτός από τη σκηνοθεσία, υπογράφει και το σενάριο και την παραγωγή της ταινίας. Πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Έμμα Στόουν και ο διακεκριμένος Γάλλος ηθοποιός του σινεμά Νταμιάν Μποννάρ. Τα σκηνικά υπογράφει η Άννα Γεωργιάδου, τα κοστούμια ο Άγγελος Μέντης, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Θοδωρής Μιχόπουλος και το μοντάζ ο Γιώργος Μαυροψαρίδης.



Το μουσικό σενάριο της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ. Σ. Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Οσοκάουα, τα οποία θα ερμηνευτούν ζωντανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος από μουσικά σύνολα κατά τις προβολές της ταινίας.



Πληροφορίες

Πρόγραμμα εικαστικών εγκαταστάσεων • Νέα παραγωγή

Κύκλος Μουσική και Εικαστικές τέχνες, σε συμπαραγωγή με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ

The Artist on the Composer

Δεύτερη ανάθεση Γιώργος Λάνθιμος: Βληχή

6, 7, 8 Μαΐου 2022 / Ώρες έναρξης: 18.00, 20.00, 22.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Παραγωγή – Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Έμμα Στόουν και Νταμιάν Μποννάρ

Σκηνικά: Άννα Γεωργιάδου • Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία Χρήστος Παπαδόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Θοδωρής Μιχόπουλος • Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Executive producer στην Ελλάδα: Ελένη Κοσσυφίδου

Executive producer: Ρεμπέκκα Σκίννερ – Superprime Films

Επιμέλεια προγράμματος The Artist on the Composer: Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ) – Ελίνα Κουντούρη (Διευθύντρια ΝΕΟΝ)

