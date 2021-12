Ανασκόπηση 2021: Οι ταινίες, οι σειρές και τα τραγούδια που ψάξαμε στη Google τη χρονιά που φεύγει

Ανασκόπηση 2021: Δείτε τις ταινίες, τις σειρές, τα τραγούδια και τους ηθοποιούς που αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Google παγκοσμίως. το 2021.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2021, η Google ανακοίνωσε τις κορυφαίες αναζητήσεις για τη χρονιά που φεύγει. Από όλα όσα έψαξαν οι χρήστες του διαδικτύου στην δημοφιλή μηχανή αναζήτησης, εστιάζουμε στις ταινίες, τις σειρές, τα τραγούδια και τους ηθοποιούς που «γκούγκλαραν» ακατάπαυστα το 2021.

Tαινίες

Η λίστα με τις δημοφιλέστερες κινηματογραφικές ταινίες στη μηχανή αναζήτησης της Google, περιλαμβάνει αναμενόμενα blockbusters αλλά και ηχηρές απουσίες. Θα σταθούμε λοιπόν στο δεύτερο επισημαίνοντας ότι πολυαναμενόμενες και πολυσυζητημένες ταινίες όπως το The Matrix: Resurrections και το νέο Τζέιμς Μποντ φιλμ, No Time To Die, λάμπουν δια της απουσίας τους, από όσα αναζήτησαν οι χρήστες της Google παγκοσμίως.



Άρα, ποιες ταινίες πρωταγωνίστησαν στην αναζήτηση της Google;



Στη συλλογή φωτογραφιών που ακολουθεί, δείτε τις 10 ταινίες που έψαξαν περισσότερο οι χρήστες της Google παγκοσμίως, το 2021.

PHOTO GALLERY Photo 1/10 10. Army of the Dead Photo 2/10 9. Godzilla vs. Kong Photo 3/10 8. Halloween Kills Photo 4/10 7. Cruella Photo 5/10 6. Mortal Kombat Photo 6/10 5. Red Notice Photo 7/10 4. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Photo 8/10 3. Dune Photo 9/10 2. Black Widow Photo 10/10 1. Eternals

Σειρές

Την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού και των συνεχών lockdowns, οι περισσότεροι από εμάς βρήκαν ένα καινούριο και ιδιαίτερο εθιστικό σπορ. Το binge-watching! Απίθανες σειρές που κυκλοφόρησαν το 2021, όπως το πρόσφατο νοτιοκορεάτικο φαινόμενο που ακούει στο όνομα Squid Game (Το Παιχνίδι του Καλαμαριού) στο Netflix, μας έκαναν να «κολλήσουμε» για τα καλά.



Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αναζητήσεις των χρηστών της Google ανά τον κόσμο, που ψάχνοντας απαντήσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, θεωρίες, κ.ά., ανέδειξαν τις εννιά δημοφιλέστερες σειρές στη γνωστή μηχανή ανάζητησης για το 2021, καθώς αυτή που βρίσκεται στη δέκατη θέση, ανήκει στην κατηγορία των ριάλιτι σόου.



Στη συλλογή φωτογραφιών που ακολουθεί, δείτε τις 10 σειρές που έψαξαν περισσότερο οι χρήστες της Google παγκοσμίως, το 2021.

PHOTO GALLERY Photo 1/10 10. BBB21 (Big Brother Brasil) Photo 2/10 9. True Beauty Photo 3/10 8. Ginny and Georgia Photo 4/10 7. Lupin Photo 5/10 6. Sweet Tooth Photo 6/10 5. Loki Photo 7/10 4. Cobra Kai Photo 8/10 3. WandaVision Photo 9/10 2. Bridgerton Photo 10/10 1. Squid Game

Tραγούδια

Τα τραγούδια που αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Google σε όλον τον κόσμο το 2021, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τα τραγούδια που άκουσαν και κατέβασαν περισσότερο οι χρήστες στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Χιτ καλλιτεχνών όπως η Ολίβια Ροντρίγο, οι νοτιοκορεάτες BTS και ο Lil Nas X μονοπώλησαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των χρηστών με κάθε τρόπο.



Δείτε (και ακούστε) τα 10 τραγούδια που έψαξαν περισσότερο οι χρήστες της Google παγκοσμίως, το 2021.



10. Good Days, SZA

9. Wellerman, Nathan Evans



8. Jalebi Baby, Tesher



7. Butter, BTS



6. good 4 u, Olivia Rodrigo



5. MAPA, SB19

4. Fancy Like, Walker Hayes

3. INDUSTRY BABY, Lil Nas X feat. Jack Harlow





2. MONTERO (Call Me by Your Name), Lil Nas X



1. drivers license, Olivia Rodrigo

Ηθοποιοί

Για το τέλος αφήσαμε τους ηθοποιούς που αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες στην Google. Η λίστα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα του Hollywood και του... Bollywood, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ένας πασίγνωστος ηθοποιός που απασχόλησε την επικαιρότητα, δυστυχώς, λόγω ενός τραγικού δυστυχήματος που προκάλεσε...

Στη συλλογή φωτογραφιών που ακολουθεί, δείτε τους 10 ηθοποιούς που έψαξαν περισσότερο οι χρήστες της Google παγκοσμίως, το 2021.





PHOTO GALLERY Photo 1/10 10. Brenda Song Πηγή: AP Photo 2/10 9. Dave Chappelle Πηγή: AP Photo 3/10 8. Elliot Page Πηγή: AP Photo 4/10 7. Shehnaaz Gill Photo 5/10 6. Carmen Salinas Πηγή: AP Photo 6/10 5. Armie Hammer Πηγή: AP Photo 7/10 4. Gina Carano Πηγή: AP Photo 8/10 3. Aryan Khan Photo 9/10 2. Pete Davidson Πηγή: AP Photo 10/10 1. Alec Baldwin Πηγή: AP