Οι 13 νέες σειρές που θα δούμε στο Netflix τον Ιανουάριο

Οι σειρές έχουν την τιμητική τους τον Ιανουάριο στο Νetflix.

Ο Ιανουάριος κάνει ποδαρικό στο Netflix με 13 νέες κυκλοφορίες σειρών για όλα τα γούστα. Απόλυτο highlight των νέων σειρών που προσγειώνονται στην πλατφόρμα αποτελεί το πρώτο μέρος της τέταρτης και τελευταίας σεζόν του Ozark που κυκλοφορεί στις 21 Ιανουαρίου.



Ξεχωρίζουν ακόμα η 3η σεζόν του After Life, η νέα σειρά Archive 81, τα επίσης ολοκαίνουρια Chosen και Φέρια: Το Σκοτεινότερο Φως. Επίσης, έχουμε την περιέργεια να δούμε The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window στις 28 Ιανουαρίου.



Αυτές είναι οι 13 σειρές που έρχονται στο Netflix τον Ιανουάριο:

Έρωτας βάσει Σχεδίου: Σεζόν 3 (The Hook Up Plan: Season 3)



Με τη φιλία τους να δοκιμάζεται από ένα κρυφό ειδύλλιο, η Έλσα, η Σαρλότ κι η Μιλού αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και σημαντικές αποφάσεις ζωής. Κυκλοφορεί την 1η Ιανουαρίου



The Club: Μέρος 2 (The Club: Part 2)

Με την επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν, μαθαίνουμε από πού πηγάζει ενοχή της Ματίλντα. Η Ρασέλ και ο Ισμέτ φτάνουν σε αδιέξοδο, καθώς η βία απειλεί την Πόλη. Κυκλοφορεί στις 6 Ιανουαρίου



Μυστικοί Πράκτορες: Σεζόν 3 (Undercover: Season 3)

Με την ελπίδα να αλλάξει ζωή, ο Μπομπ αναλαμβάνει την επικίνδυνη αποστολή να ξεσκεπάσει έναν σπιούνο της αστυνομίας, αλλά πέφτει και πάλι πάνω στον Φέρι Μπάουμαν. Κυκλοφορεί στις 10 Ιανουαρίου



Πάρ' το Αλλιώς: Σεζόν 3 (After Life: Season 3)



Παρόλο που πλέον ο Τόνι δεν γκρινιάζει τόσο έντονα για τη ζωή, εξακολουθεί να μην μπορεί να γεμίσει το κενό που άφησε η μακαρίτισσα γυναίκα του. Κυκλοφορεί στις 14 Ιανουαρίου

The House



Αυτήν την εκκεντρική μαύρη κωμωδία σκηνοθετούν κορυφαία ταλέντα από τον χώρο των ανεξάρτητων κινουμένων σχεδίων stop-motion. Κυκλοφορεί στις 14 Ιανουαρίου

Archive 81: Το Μυστήριο της Φωτιάς (Archive 81)



Ένας αρχειονόμος προσλαμβάνεται να αποκαταστήσει μια συλλογή ταινιών και καταλήγει να ανακατασκευάζει το έργο μιας σκηνοθέτριας και την έρευνα για μια επικίνδυνη αίρεση. Κυκλοφορεί στις 14 Ιανουαρίου



Όζαρκ: Σεζόν 4 Μέρος 1 (Ozark: Season 4 Part 1)



Η απαλλαγή από το καρτέλ μοιάζει να βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά οι φθαρμένες οικογενειακές σχέσεις των Μπερντ ίσως τους ξεκάνουν οριστικά. Κυκλοφορεί στις 21 Ιανουαρίου

Snowpiercer: Σεζόν 3 - Νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα (Snowpiercer: Season 3)



Έξι μήνες μετά, ο Λέιτον εξακολουθεί να ψάχνει τον πλανήτη για βιώσιμες συνθήκες, ενώ ο Γουίλφορντ, γεμάτος οργή και όρεξη για εκδίκηση, ακολουθεί από κοντά. Πρεμιέρα στις 25 Ιανουαρίου

Είναι Παγίδα! (Framed! A Sicilian Murder Mystery)



Όταν δύο δύσμοιροι τεχνικοί της τηλεόρασης πέφτουν πάνω σε μια σκηνή εγκλήματος, όσα κάνουν για να μη χαρακτηριστούν ύποπτοι τους βάζουν σε μεγαλύτερους μπελάδες. Κυκλοφορεί στις 27 Ιανουαρίου

Chosen



Ο κόσμος μιας έφηβης αναστατώνεται όταν ανακαλύπτει τα ανατριχιαστικά μυστικά που κρύβει η ανιαρή δανική πόλη στην οποία ζει. Από τους δημιουργούς της «Βροχής». Κυκλοφορεί στις 27 Ιανουαρίου



Φέρια: Το Σκοτεινότερο Φως (Feria: The Darkest Light)



Στα μέσα του '90 στην Ανδαλουσία, δύο αδελφές βιώνουν απόρριψη και ψάχνουν την αλήθεια, όταν οι άφαντοι γονείς τους κατηγορούνται για 23 φόνους σε τελετουργικό αίρεσης. Κυκλοφορεί στις 28 Ιανουαρίου

Η Κατάσκοπος από το Παρελθόν (In From the Cold)



Η ζωή μιας μητέρας αναστατώνεται όταν καλείται να επιλέξει αν θα βάλει σε κίνδυνο την οικογένειά της ή αν θα επιστρέψει στο παρελθόν ως βιοχημικός πράκτορας της Ρωσίας. Κυκλοφορεί στις 28 Ιανουαρίου