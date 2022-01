House of the Dragon: Ενθουσιασμένος ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν από το πρίκουελ του Game of Thrones

Σύμφωνα με τον Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, το House of the Dragon είναι «σκοτεινό, δυνατό και αδυσώπητο»

Οι εντυπώσεις του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν μας έκαναν να ανυπομονούμε για το House of the Dragon που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2022.

O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας του Game of Thrones, πήρε μια γεύση από το πρώτο επεισόδιο του House of Dragon, τη νέα πολυαναμενόμενη σειρά του ΗΒΟ Max και είχε να πει τα καλύτερα, ενθουσιάζοντας τους φαν.

Με μια ανάρτηση στο προσωπικό του blog Live Journal, o Αμερικανός συγγραφέας δήλωσε κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος από το rough cut του πρώτου επεισοδίου της επερχόμενης πρίκουελ spinoff σειράς του Game of Thrones, χαρακτηρίζοντάς τη «σκοτεινή, δυνατή και αδυσώπητη».

Ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας του Game of Thrones ΑΠΕ

«Ανυπομονώ για το House of the Dragon. Εντάξει, δύσκολο να είμαι αντικειμενικός. Και γνωρίζω πολλά από αυτά που θα δείτε (Εμ, εγώ έγραψα το βιβλίο). Επίσης… μην το πείτε σε κανέναν… Έχω δει ένα rough cut του πρώτου επεισοδίου και το λάτρεψα», έγραψε ο Μάρτιν. «Είναι σκοτεινό, δυνατό, αδυσώπητο… έτσι όπως μου αρέσει το δικό μου φανταστικό έπος».



Ο Μάρτιν δεν παρέλειψε επίσης να πλέξει το εγκώμιο των δημιουργών αλλά και των ηθοποιών της επερχόμενης σειράς. «Ο Ράιαν Κόνταλ και ο Μιγκέλ Σάπκονικ έκαναν υπέροχη δουλειά. Όπως και με το Game of Thrones, οι περισσότεροι θεατές θα έχετε ακούσει λίγα πράγματα για τους ηθοποιούς, αλλά πιστεύω πως θα αγαπήσετε πολλούς από αυτούς. (Απλά και μόνο για να σας σπάσει τις καρδιές αργότερα όταν... αλλά όχι δε θα το πω αυτό ακόμα). Νομίζω ότι οι Targaryen είναι σε πολύ καλά χέρια», συμπλήρωσε αινιγματικά ο Αμερικανός συγγραφέας καταλήγοντας: «Να το περιμένετε με ανυπομονησία. Δεν νομίζω ότι θα απογοητευτείτε».

House of the Dragon

Το House of the Dragon θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σάπκονικ. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Το House of the Dragon είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ Game of Thrones που ετοιμάζει το HBO με τη συμβολή του Μάρτιν. Η πρεμιέρα του αναμένεται μέσα στο 2022.