Πολιτιστική ατζέντα: Θεατρικές παραστάσεις και ταινίες για να δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο

Δέκα προτάσεις που θα βρεις στην ατζέντα μας για το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιανουαρίου.

Σπουδαίες παραστάσεις για όλα τα γούστα και δύο νέες ταινίες που μόλις κυκλοφόρησαν στους ελληνικούς κινηματογράφους αποτελούν ενδιαφέρουσες επιλογές για την έξοδό σας αυτό το Σαββατοκύριακο.



Από την ατζέντα μας δυστυχώς για ακόμα μια φορά απουσιάζει η ζωντανή μουσική από αγαπημένους τραγουδιστές λόγω των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι οι τραγουδιστές σύντομα θα επιστρέψουν και πάλι στη σκηνή και η μουσική και το τραγούδι θα ακουστεί και πάλι δυνατά στη νυχτερινή Αθήνα.

Σάββατο 8 Ιανουαρίου



Killer Joe, Θέατρο Εμπορικόν



Ο Γιάννης Στάνκογλου, στην πρώτη σκηνοθετική του απόπειρα, μεταφέρει επί σκηνής, το «KillerJoe» έχοντας στο πλευρό του μία ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών: τον Κώστα Νικούλι, την Ναταλία Σουίφτ, τη Δήμητρα Λημνιού και τον Κωνσταντίνο Σειραδάκη.

Killer Joe στο θέατρο Εμπορικόν

Ένας καταχρεωμένος έμπορος ναρκωτικών ζητά από έναν ντετέκτιβ της αστυνομίας του Τέξας, έναν σύγχρονο καουμπόι του Νότου, που συμπληρώνει το εισόδημά του ως επαγγελματίας εκτελεστής, να σκοτώσει τη μητέρα του, ώστε να εισπράξει ο ίδιος, η μικρότερη αδερφή του, ο πατέρας και η μητριά του την ασφάλεια ζωής. Καθώς δεν έχει να δώσει προκαταβολή για τον φόνο, ο ντετέκτιβ του ζητά ως εγγύηση τη μικρή του αδερφή και εκείνος, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του, τη δίνει.

Μια Γερμανίδα Γραμματέας, Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

Η Ρένη Πιττακή βάζει τη σφραγίδα της σε έναν αριστοτεχνικό μονόλογο, στο καινούργιο έργο του Κρίστοφερ Χάμπτον, εμπνευσμένο από τη ζωή, και τις εξομολογήσεις, της Μπρουνχίλντε Πόμσελ, μιας από τις γραμματείς του Γκέμπελς. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.



Fantasia - Live in Concert, Christmas Theater

Η κορυφαία ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, η θρυλική Φαντασία της Disney, συναντά στο Christmas Theater την πρώτη ορχήστρα της χώρας, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε μια μεγαλοπρεπή γιορτή εικόνων, χρωμάτων και βέβαια μουσικής: Φαντασία – Live in Concert.



Η Φαντασία – Live in Concert αποτελεί μια μοναδική σύμπραξη animation και κλασικής μουσικής: οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ερμηνεύουν ζωντανά τη μουσική επένδυση της Φαντασίας παράλληλα με την προβολή της. Διεύθυνση ορχήστρας: Νικόλαος Χαλιάσας.



Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα (The King's Man), Σινεμά

Καθώς οι χείριστοι τύραννοι της Ιστορίας και κάποιες από τις πλέον εγκληματικές διάνοιες συγκεντρώνονται για να συνωμοτήσουν για έναν πόλεμο που θα σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους, ένας άνδρας πρέπει να καταφέρει να τους σταματήσει και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός του. Ανακαλύψτε από πού ξεκίνησε η πρώτη ανεξάρτητη υπηρεσία πληροφοριών στην ταινία Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα.



Μακμπέθ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν (Υπόγειο)



Η ιστορία του Μακμπέθ καταδεικνύει με τον πιο οδυνηρό και ποιητικό τρόπο, την δύναμη που ασκεί ο φόβος πάνω στην ψυχή και στο σώμα. Ο φόνος αποδεικνύεται κύριο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης κατάστασης, μια θλιβερή διαπίστωση που μας κάνει να σκεφτούμε το γεγονός, ότι αν δεν σκοτώσουμε στη ζωή μας, αυτό δεν είναι από επιλογή, αλλά από τύχη.

Μακμπέθ

Ερμηνεύουν: Θάνος Τοκάκης, Εύη Σαουλίδου, Κώστας Κουτσολέλος, Κώστας Ξυκομηνός, Γρηγόρης Ποιμενίδης, Κωνσταντίνος Πλεμμένος

Κυριακή 9 Ιανουαρίου

Έκτορος Κάθαρσις, Tempus Verum Εν Αθήναις



Είναι από τις σπάνιες φορές που θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί ο μύθος από την σκοπιά του Έκτορα, σχετικά με το Ομηρικό έπος - και η «αποκατάσταση» του υποτιμημένου αυτού ήρωα, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο τα υψηλά ιδανικά που διέπουν τα Ομηρικά Έπη.



Το τέλος του τρωικού πολέμου δεν συμπίπτει με το θάνατο του Αχιλλέα, αλλά με τον νεκρώσιμο νόστο του Έκτορα και τις εκδηλώσεις του πένθους και πόνου που κορυφώνονται με τα ταφικά έθιμα της καύσης και ταφής του τρωικού ήρωα. Η μήνις του νικητή ή η ηρωική πορεία του ηττημένου; Η παράσταση πραγματεύεται την κάθαρση του ατιμασμένου νεκρού, του υπερασπιστή της Τροίας, του αρνητή του πολέμου, του ειρηνοποιού, του άνδρα της λευκόχειρης Ανδρομάχης, του πατέρα του Αστυάνακτα, του γιου του Πριάμου και της Εκάβης, του αρχηγού των Τρώων, του αδελφού τού Πάρη, του στοχαστή: «Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.», του Τρώα Ήρωα, του στοργικού, του Φόβου των Αχαιών. Η Αθηνά παραστέκει σύμμαχος στον Αχιλλέα, την ώρα της πτώσης του Έκτορα, ο οποίος ξέρει πλέον ότι το τέλος πλησιάζει και αποφασίζει να αγωνιστεί μέχρι θανάτου και ατιμάζεται από τον πανηγυρίζοντα υβριστή. Ο Έκτορας επιδίωξε το αδύνατο, πιστός στο χρέος και έκανε την υπέρβασή του.

Έχουν απομονωθεί όλοι οι στίχοι, ετεροαναφορικοί ή αυτοαναφορικοί, σχετικά με τον Έκτορα και αποδίδονται με τη μορφή ραψωδιακής αφήγησης, συνοδεία ζωντανής μουσικής.



Μετάφραση : Δημήτρης Μαρωνίτης. Δραματουργική Επεξεργασία : Κατερίνα Διακουμοπούλου. Σκηνοθεσία - Σύνθεση Κειμένου - Ερμηνεία : Δημήτρης Λάλος. Μουσικός επί Σκηνής - Πρωτότυπη Μουσική : Αλέξης Κωτσόπουλος.



Πίτσα Γλυκόριζα (Licorice Pizza), Σινεμά

Το Πίτσα Γλυκόριζα είναι η ιστορία δύο νέων παιδιών που μεγαλώνουν, τριγυρνούν και ερωτεύονται στην κοιλάδα του San Fernando, το 1973. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον.



Η Αλάνα αρχικά αντιμετωπίζει με τρυφερή καχυποψία τον Κούπερ αλλά ένα κάλεσμα για casting στη Νέα Υόρκη όπου αναζητούνται ταλαντούχα παιδιά θα αποτελέσει αφορμή για να ταξιδέψουν μαζί και να ξεκινήσουν μια πλατωνική σχέση που θα περάσει δια πυρός και σιδήρου προκειμένου να μετασχηματιστεί σε κάτι υποσχόμενο και λαμπερό. Ο Γκάρι, κατά βάθος είναι ένας γεννημένος επιχειρηματίας που ψάχνει την «μεγάλη ιδέα» που θα τον κάνει πλούσιο και η Αλάνα παρατηρεί με προστατευτικότητα και θαυμασμό τις αγωνίες του φιλόδοξου φίλου της, ο οποίος έχει αγνό βλέμμα και κυρίως καθαρή καρδιά.



Τσέρνομπιλ - Ένα χρονικό του μέλλοντος, Θέατρο του Νέου Κόσμου

Τσέρνομπιλ - Ένα χρονικό του μέλλοντος AlexKat

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Σβετλάνας Αλεξίεβιτς (βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας 2015), σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Παίζουν: Στέλιος Μάινας, Μαρία Κατσιαδάκη, Πηνελόπη Τσιλίκα, Δαυίδ Μαλτέζε, Γιάννης Λεάκος. Συμμετέχει μέσω βίντεο η Αρετή Σεϊνταρίδου.



Η παράσταση , όπως άλλωστε και το βιβλίο της Αλεξίεβιτς, δεν μιλάει για το ίδιο το ατύχημα, αλλά για τους ανθρώπους του Τσέρνομπιλ: Τους κατοίκους αλλά και τους περίπου 350.000 φαντάρους ή εφέδρους που επιστρατεύτηκαν για να σβήσουν τη φωτιά στον αντιδραστήρα και να καθαρίσουν την περιοχή, χώρια οι εθελοντές. Μιλάει για τα συναισθήματα όλων αυτών των ανθρώπων που η ζωή τους άλλαξε δια παντός μέσα σε λίγες μέρες: εξορισμένοι από τη γη τους, ή άλλοι που επέλεξαν να μείνουν στην ερημιά της απαγορευμένης ζώνης, ξεχασμένοι από το νόμο και το κράτος, άνθρωποι που εκτέθηκαν στη ραδιενέργεια κι έμειναν ανάπηροι ή τους θέρισε ο θάνατος. Άνθρωποι που άγγιξαν το άγνωστο, το μυστήριο.



Το Υπέροχό μου Διαζύγιο, Θέατρο Άνεσις (Μικρή Σκηνή)

Η Ιρλανδή συγγραφέας Geraldine Aron, με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και ζωντάνια, μας παροτρύνει να ζήσουμε μαζί με την χωρισμένη Άντζελα, όλες τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις αποφάσεις και τις καινούργιες εμπειρίες μιας γυναίκας που βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της ζωής της, στο αναπάντεχο διαζύγιο!

Μιας γυναίκας έξυπνης μεν αλλά και παιδιάστικα αφελής-λόγω συζυγικών υποχωρήσεων-τρυφερής, δοτικής αλλά και συνάμα φοβισμένης, επίσης λόγω συζυγικών υποχρεώσεων, χαρούμενης και ταυτόχρονα θλιμμένης. Μιας από τις γυναίκες που συναντάμε κάθε μέρα.

Το Υπέροχό μου Διαζύγιο Γιώργος Καλφαμανώλης

Μετάφραση : Μαργαρίτα Δαλαμάγκα Καλογήρου. Σκηνοθεσία - Σκηνικά - Κοστούμια : Κοραής Δαμάτης. Μουσική: Δήμητρα Γαλάνη. Ερμηνεύει η Φαίδρα Δρούκα.



Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω, Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Η εμβληματική κωμωδία «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω» (1974) του Ιταλού Ντάριο Φο (1926-2016), ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς του παγκόσμιας δραματουργίας ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997.

Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Ένας θίασος εξαιρετικών πρωταγωνιστών με τους Μπέσυ Μάλφα, Γιώργο Σουξέ, Βασίλη Ρίσβα, Κατερίνα Τσάβαλου, Τόνυ Δημητρίου και τον Θοδωρή Ρωμανίδη παρουσιάζει με φρέσκια ματιά, κέφι κι άφθονο γέλιο, ένα από τα πιο επιτυχημένα και πολυπαιγμένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου υπό τη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη Μυλωνά. Μαζί τους συμμετέχουν οι: Ανδρέας Βατζώλης, Επαμεινώνδας Μουντζουρέας, Πάνος Παναγιωτόπουλος.



Το σπουδαίο έργο «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω» παίζεται αδιάκοπα με τεράστια επιτυχία στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη από το 1974 μέχρι και σήμερα.





