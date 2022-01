Η Ρούνι Μάρα θα υποδυθεί την Όντρεϊ Χέπμπορν σε νέα ταινία και από εμάς είναι ναι!

Η επερχόμενη ταινία θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λούκα Γκουαντανίνο.

Η Ρούνι Μάρα πρόκειται να υποδυθεί την Όντρεϊ Χέπμπορν σε νέα βιογραφική ταινία που θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λούκα Γκουαντανίνο.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο σκηνοθέτης δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη ηθοποιό για να υποδυθεί την θρυλική Χέπμπορν. Το σενάριο της ταινίας των Apple Studios θα έχει την επιμέλεια του Μάικλ Μίτνικ (The Current War) και μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει καμία λεπτομέρεια σχετικά με αυτό.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μάρα, εκτός από πρωταγωνίστρια θα εκτελέσει και χρέη παραγωγού στο επερχόμενο φιλμ.

Θυμίζουμε ότι η Χέπμπορν πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες όπως: Breakfast at Tifanny’s, My Fair Lady, Funny Face, Sabrina και Roman Holiday. Προτάθηκε πέντε φορές για βραβείο Όσκαρ το οποίο και κέρδισε το 1953 για το Roman Holiday.

Aποσύρθηκε από την Υποκριτική στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και επικεντρώθηκε στις δράσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη UNICEF. Πέθανε το 1993 στην Ελβετία σε ηλικία 63 ετών.

Η Ρούνι Μάρα έχει προταθεί δύο φορές για Όσκαρ για τις ταινίες The Girl with the Dragon Tattoo (2011) και Carol (2015). Πρόσφατα συμμετείχε στην ταινία Nightmare Alley του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο ενώ θα παίξει στο επερχόμενο Women Talking.





