Μπράιαν Ντάλτον: Ο τραγουδοποιός από το Μιζούρι που κυνηγάει τον ήλιο στην Ελλάδα

Ο Μπράιαν Ντάλτον έχει νέο single με τίτλο Chasing The Sun και βιντεοκλίπ γυρισμένο στην Ελλάδα.

O Μπράιαν Ντάλτον είναι ένας τραγουδοποιός από το Μιζούρι, που έχει ιδιαίτερη αγάπη στην Ελλάδα. Αυτός ήταν και ο λόγος που τη προηγούμενη χρονιά βρέθηκε στη χώρα μας και με τη βοήθεια του σκηνοθέτη Λούκα Αλμάστρι γύρισε ένα rockumentary με τίτλο Chasing The Sun, ψάχνοντας τον ήλιο που τόσο του είχε λείψει στη πατρίδα του.



Εκεί που τα τελευταία δύο χρόνια παράλληλα με τα τραγούδια του, ως νοσοκομειακός γιατρός έχει προσφερθεί να κάνει ελέγχους και covid test στους εργάτες της κοινότητας για να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού.

Tο ομώνυμο τραγούδι Chasing The Sun είναι και το νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε: ένα pop/rock single με electro επιρροές και με απλό αισιόδοξο μήνυμα: So we're chasing the sun, Don't need a reason, We're Ηavin fun.

To ηλιόλουστο βίντεο που μυρίζει θάλασσα και καλοκαίρι είναι ασφαλώς γυρισμένο στην Ελλάδα και την όμορφη Ζάκυνθο και αποτελεί ένα μικρό μέρος από το ομώνυμο rockumentary.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:



«Moon Knight»: Το σύμπαν της Marvel μόλις έγινε πιο σκοτεινό



Ghostface Vs Spider-Man, σημειώσατε «1» στο ελληνικό box office



«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022»: Αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή