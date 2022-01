Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα δούμε τον Φεβρουάριο στο Netflix

Πολυαναμενόμενες σειρές όπως το «Vikings: Valhalla» και ενδιαφέρουσες ταινίες έρχονται στο Netflix τον Φεβρουάριο.

Σειρές και ταινίες για κάθε ηλικία και γούστο, έρχονται τον Φεβρουάριο στο Netflix. Όρεξη (και χρόνο) να έχετε λοιπόν!



Από τις νέες σειρές ξεχωρίζει σίγουρα η σίκουελ σειρά Vikings: Valhalla, που τοποθετείται 100 χρόνια μετά τους Βίκινγκς και «προσγειώνεται» στην πλατφόρμα στις 25 Φεβρουαρίου.



Όσοι θέλουν να δουν μια καλή ταινία, μπορούν να επιλέξουν την «Άννα Φρανκ, η Καλύτερή μου Φίλη» που θα είναι διαθέσιμη την πρώτη ημέρα του μήνα, ενώ οι φαν του τρόμου, δεν πρέπει να χάσουν το σίκουελ της ταινίας Texas Chainsaw Massacre, που βαδίζει στα χνάρια των πρόσφατων Halloween.



Επίσης, αν είστε θαυμαστές του Κάνιε Γουέστ, τότε θα απολαύσετε το ντοκιμαντέρ για την καριέρα του ράπερ, με τίτλο jeen-yuhs: A Kanye Trilogy και επεισόδια κάθε εβδομάδα.

Σειρές του Netflix

01/2/2022

Μεγαλώνοντας τον Ντίον: Σεζόν 2 (Raising Dion: Season 2)



Η Νικόλ μεγαλώνει έναν γιο που δεν γνωρίζει ακόμα τις υπερδυνάμεις του. Καθώς όμως η δύναμη του Ντίον αυξάνεται, ο κίνδυνος μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζουν.

04/2/2022

Γλυκές Μανόλιες: Σεζόν 2 (Sweet Magnolias: Season 2)



Οι Μανόλιες αντιμετωπίζουν μαζί νέες σχέσεις, παλιές πληγές και τις μικροπολιτικές της πόλης με τις γλυκές και πικρές στιγμές της ζωής να εναλλάσσονται.

10/2/2022

Μέχρι να μας Χωρίσει η Ζωή (Until Life Do Us Part)



Τα μέλη μιας οικογένειας τριών γενεών που ζουν μαζί σε μια ειδυλλιακή βίλα αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης διοργάνωσης γάμων και τα δικά τους δράματα.

11/2/2022

Inventing Anna: Σειρά μίας σεζόν (Inventing Anna)



Τολμηρή επιχειρηματίας ή απατεώνισσα; Μια ρεπόρτερ ερευνά το πώς η Άνα Ντέλβι έπεισε την ελίτ της Νέας Υόρκης ότι ήταν Γερμανίδα κληρονόμος. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

11/2/2022

Toy Boy: Σεζόν 2 (Toy Boy: Season 2)



Ο Ούγκο ερευνά το θέμα της βόμβας, ενώ παράλληλα, μαζί με τους φίλους του, αντιμετωπίζει δύο νέους αντιπάλους και μια σειρά νέων προκλήσεων στη δουλειά.

14/2/2022

Αφοσίωση (Devotion, a Story of Love and Desire)



Ένας φαινομενικά ευτυχισμένος γάμος αρχίζει να καταρρέει όταν η πίστη του άντρα αμφισβητείται και το ζευγάρι αρχίζει να ελκύεται από άλλα άτομα.

17/2/2022

Ο Νεαρός Βαλάντερ: Η σκιά του δολοφόνου (Young Wallander: Killer's Shadow)



Ο Κουρτ ερευνά έναν μυστηριώδη φρικιαστικό θάνατο που μάλλον σχετίζεται με ένα εμπρηστικό άρθρο για μια από τις πρώτες υποθέσεις της Ρασκ στο Μάλμο.



18/2/2022

Ένας από Εμάς Λέει Ψέματα (One of Us Is Lying)



Η τιμωρία φέρνει κοντά πέντε ετερόκλιτα λυκειόπαιδα, αλλά ένας φόνος —και τα μυστικά— τα ενώνουν, ενώ ξεδιπλώνεται ένα μυστήριο φόνου που θυμίζει τον ποντικό και τη γάτα.

18/2/2022

Space Force: Σεζόν 2 (Space Force: Season 2)



Υπό νέα διοίκηση, ο πτέραρχος Νερντ και το δυσλειτουργικό αλλά αξιαγάπητο πλήρωμά του έχουν τέσσερις μήνες για να αποδείξουν ότι η Διαστημική Δύναμη αξίζει να διατηρηθεί..

22/2/2022

Cat Burglar



Η κλασική καρτουνίστικη τρέλα συναντά ένα διαδραστικό κουίζ σε μια νέα σειρά από τους δημιουργούς του «Μαύρου Καθρέφτη».



25/2/2022

Βίκινγκ: Βαλχάλα (Vikings: Valhalla)



Στο σίκουελ του «Βίκινγκ», έχουν περάσει 100 χρόνια και μια νέα γενιά θρυλικών ηρώων αναδύεται για να διαμορφώσει το δικό της πεπρωμένο — και να γράψει ιστορία.

Ταινίες του Netflix

01/2/2022

Άννα Φρανκ, η Καλύτερή μου Φίλη (My Best Friend Anne Frank)



Βασισμένο στη φιλία ανάμεσα στην Άννα Φρανκ και τη Χάνα Γκόσλαρ – από το κατεχόμενο από τους Ναζί Άμστερνταμ στην οδυνηρή επανένωσή τους σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

04/2/2022

Μέσα απ' το Παράθυρο (Through My Window)



Το παλιό κόλλημα της Ρακέλ με τον γείτονά της αποκτά νέες διαστάσεις, όταν εκείνος αρχίζει να νιώθει πράγματα για εκείνη, παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του.

09/2/2022

Το Προνόμιο (The Privilege)



Ένας πλούσιος έφηβος κι οι φίλοι του σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο φέρνουν στην επιφάνεια μια σκοτεινή συνωμοσία, ενώ ερευνούν μια σειρά περίεργων μεταφυσικών φαινομένων.

11/2/2022

Άνε+: Η Ταινία (Anne+: The Film)



Νιώθοντας πίεση να ολοκληρώσει το μυθιστόρημά της και να πάει στο Μόντρεαλ για τη σχέση της, μια κουίρ 20χρονη κοπέλα στο Άμστερνταμ ψάχνει τι θέλει στη ζωή.

11/2/2022

Ψηλό Κορίτσι 2 (Tall Girl 2)



Η Τζόντι παίρνει τον κεντρικό ρόλο στο σχολικό μιούζικαλ και, ενώ αυτό ήταν το όνειρό της, η πίεση απειλεί την αυτοπεποίθηση και τη σχέση της.

11/2/2022

Bigbug



Ανδροειδή σεφ. Ασφάλεια με ντρόουν. Ρομποτικά αφεντικά. Το μέλλον μοιάζει ελπιδοφόρο, ώσπου έρχονται οι πρώτες ρωγμές και η ΤΝ κυριεύει τα πάντα, σ' αυτήν την κωμωδία.

17/2/2022

Η Γροθιά της Εκδίκησης (Fistful of Vengeance)



Μια αποστολή εκδίκησης μετατρέπεται σε μάχη για τη σωτηρία του κόσμου από μια αρχαία απειλή, όταν ο εκτελεστής Κάι που έχει υπερδυνάμεις εντοπίζει έναν φονιά.

17/2/2022

Erax



Τερατώδη πλάσματα ξεπηδούν από ένα μαγικό βιβλίο και σκορπούν χάος και αταξία στη θεία Όπαλ και την έφηβη ανιψιά της, Νίνα, σε αυτήν την τρομακτική ταινία μικρού μήκους.

17/2/2022

Κατευθείαν στην Καρδιά (Heart Shot)



Σε αυτήν τη μικρού μήκους ταινία, οι ερωτευμένες έφηβες Νίκι και Σαμ σχεδιάζουν μαζί το μέλλον τους, αλλά το επικίνδυνο παρελθόν της Νίκι επιστρέφει και απειλεί τα πάντα.

17/2/2022

Συγχώρα τις Αμαρτίες μας (Forgive Us Our Trespasses)



Έχοντας γίνει στόχος των Ναζί που κυνηγούν και δολοφονούν άτομα με αναπηρίες, ένα αγόρι με αναπηρία παίρνει μια τολμηρή απόφαση, ενώ προσπαθεί να επιβιώσει.

18/2/2022

Rabbids Invasion Special: Αποστολή στον Άρη (Rabbids Invasion Special: Mission to Mars)



Μια απίθανη ομάδα Rabbids συμμετέχει σε μια μοναδική αποστολή στον Άρη. Είναι στο χέρι τους να ενωθούν και να σταματήσουν την τελευταία απειλή του γαλαξία.

18/2/2022

Texas Chainsaw Massacre



Σε αυτό το σίκουελ, influencer που θέλουν να ξαναζωντανέψουν μια πόλη-φάντασμα του Τέξας αντιμετωπίζουν τον Λέδερφεϊς, έναν φονιά που φορά μια μάσκα από ανθρώπινο δέρμα.

20/2/2022

Μη Με Σκοτώνεις (Don't Kill Me)



Η Μίρτα σχεδόν πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών μαζί με τον εραστή της, αλλά όταν συνέρχεται, ανακαλύπτει ότι ανήκει σε έναν βίαιο κόσμο που δεν ήξερε ότι υπήρχε.

25/2/2022

Μαντία: Η Επιστροφή (Tyler Perry's A Madea Homecoming)



Η Μαντία επέστρεψε! Και δεν έχει σκοπό να ανεχτεί καμιά οικογενειακή ανοησία, την ώρα που τα οικογενειακά δράματα κορυφώνονται στην αποφοίτηση του δισέγγονού της.

25/2/2022

Χωρίς Ανάσα (Restless)



Η ζωή ενός διεφθαρμένου αστυνομικού βγαίνει εκτός ελέγχου, όταν φτάνει στα άκρα για να συγκαλύψει ένα ατύχημα και δέχεται απειλές από έναν μυστηριώδη μάρτυρα.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

02/2/2022

Ο Απατεώνας του Tinder (The Tinder Swindler)



Κάποτε παρίστανε τον πλούσιο μεγιστάνα διαμαντιών, «ψάρευε» γυναίκες απ' το Internet και τους αποσπούσε εκατομμύρια δολάρια. Τώρα, τα θύματά του σχεδιάζουν εκδίκηση.

02/2/2022

MeatEater: Σεζόν 10, Μέρος 2 (MeatEater Season 10 Part 2)



Τα ταξίδια του Στίβεν τον οδηγούν στο Νέο Μεξικό όπου κυνηγάει μεγάλα θηράματα κι ένα εισαγόμενο εξωτικό είδος, αλλά και στη Χαβάη για αγριοκάτσικα και ψαροντούφεκο.

16/2/2022

jeen-yuhs: Μια τριλογία για τον Κάνιε - Νέα Επεισόδια Κάθε Εβδομάδα (jeen-yuhs: A Kanye Trilogy - New Episodes Weekly)



Οι ζωές ενός αναδυόμενου σταρ και ενός κινηματογραφιστή μπλέκονται, σε αυτό το δυνατό ντοκιμαντέρ σε τρία μέρη με θέμα την καριέρα του ράπερ Κάνιε Γουέστ.

18/2/2022

Η Πτώση: Η Υπόθεση της Boeing (Downfall: The Case Against Boeing)



Ερευνητές αποκαλύπτουν πώς η υποτιθέμενη προτεραιοποίηση του κέρδους έναντι της ασφάλειας της Boeing ίσως να προκάλεσε δύο καταστροφικές συντριβές μέσα σε δύο μήνες.

22/2/2022

Μπάμπα Γουάλας: Αγώνας: Σειρά μίας σεζόν (Race: Bubba Wallace)



Ο Μπάμπα Γουάλας σε μια νέα σεζόν αγώνων NASCAR, παρέα με μια ολοκαίνουρια ομάδα, σε αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ.





Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

01/2/2022

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 4 (Gabby's Dollhouse: Season 4)



Νέα μαθήματα και εκπλήξεις, αλλά τα ίδια αξιαγάπητα γατάκια, όπως ο Φλόιντ! Η Γκάμπι έρχεται μαζί με την παρέα της, τον Πάντι, τον Τσίφτη, το Κεκάκι και το Μωρό Κουτάκι.

03/2/2022

Kid Cosmic: Σεζόν 3 (Kid Cosmic: Season 3)



Τα όνειρα του Κιντ να γίνει υπερήρωας πραγματοποιούνται όταν οι Ντόπιοι Ήρωες γίνονται οι μεγαλύτεροι προστάτες της Γης. Πού θα στραβώσει όμως αυτή η φοβερή περιπέτεια;

15/2/2022

Ρίντλεϊ Τζόουνς: Η Προστάτιδα του Μουσείου: Σεζόν 3 (Ridley Jones: Season 3)



Διαστημικές περιπέτειες, κυνήγι θησαυρού και νέοι φίλοι: η Ρίντλεϊ κι η παρέα της έχουν πολλά να ασχοληθούν, ενώ πρέπει να προστατεύσουν και το μουσείο από κακοτυχίες.

18/2/2022

Το Σόου του Κάπχεντ! (The Cuphead Show!)



Παρακολουθήστε τους μπελάδες του παρορμητικού Κάπχεντ και του ευκολόπιστου αδερφού του, Μάγκμαν, στη σειρά κινουμένων σχεδίων που βασίζεται στο πετυχημένο βιντεοπαιχνίδι.

24/2/2022

Karma's World Music Videos



Μπείτε στον μουσικό κόσμο της Κάρμα, που πιάνει το μικρόφωνο και κουνά τις μπούκλες της σε αυτήν την απολαυστική και φάνκι μουσική λίστα γεμάτη ρίμες και θετική ενέργεια.