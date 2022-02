Μανώλης Εμμανουήλ: Από το «The Durrells» στη βρετανική καμπάνια για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Ο ηθοποιός Μανώλης Εμμανουήλ στο Newsbomb.gr για τη διεθνή καριέρα στο Λονδίνο και για το ντεμπούτο του σε ελληνική παραγωγή, τη νέα σειρά της ΕΡΤ «Ο Όρκος».

Ο Μανώλης Εμμανουήλ, μιλάει στο Newsbomb.gr και συστήνεται καλύτερα στο ελληνικό κοινό.



Ο διεθνούς φήμης ηθοποιός είναι ο πρωταγωνιστής του βίντεο, «Lost My Marbles», ένα ευρηματικό βρετανικό πρότζεκτ για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.



Εδώ και αρκετά χρόνια κάνει καριέρα στο Λονδίνο, ενώ φέτος, για πρώτη φορά, παίζει στη μητρική του γλώσσα και μάλιστα έναν από τους βασικούς ρόλους της νέας σειράς της ΕΡΤ 1 «Ο Όρκος» που κάνει πρεμιέρα απόψε, Σάββατο 5 Φεβρουαρίου.



Ο Μανώλης Εμμανουήλ μας μιλάει για τον ρόλο στη σειρά και παράλληλα μας περιγράφει την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στη βρετανική σειρά The Durrells και την χολιγουντιανή ταινία Greed.



Επίσης αποκαλύπτει τους λόγους που έχασε τις οντισιόν για το Game of Thrones και το Spectre αλλά και γιατί δεν πήρε κάποιο ρόλο στην πρώτη ταινία Mamma Mia!.

Μανώλη θέλω να μου πεις πώς προέκυψε η ιδέα και η συμμετοχή σου στο ευρηματικό βίντεο «Lost My Marbles».

«Το βίντεο είναι μέρος της καμπάνιας "Reunite Parthenon" που ξεκίνησε πριν κάποια χρόνια από έναν ακτιβιστή, τον Τζιμ Μελά και έγινε μέσα στην πανδημία. Προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο έξυπνο για να επαναφέρουν το θέμα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, στο μυαλό των ανθρώπων διεθνώς και κυρίως των Άγγλων. Συνεργάστηκαν λοιπόν με μια διαφημιστική εταιρεία που τους έστειλε διάφορα κόνσεπτ για το βίντεο. Μια από τις ιδέες ήταν να έχουν έναν Έλληνα καθηγητή που να έρχεται στο Στόουνχεντζ, να παίρνει τους βράχους και να τους πηγαίνει στο μουσείο της Ακρόπολης. Ουσιαστικά ήθελαν να πουν στους Άγγλους, "πώς θα νιώθατε εσείς αν ήσασταν στη θέση μας";

Όσον αφορά τη δική μου συμμετοχή, όταν αποφάσισαν ποιο σενάριο θα χρησιμοποιούσαν ήταν σαφές ότι ήθελαν να βρουν κάποιον Έλληνα ηθοποιό που να μιλά πολύ καλά αγγλικά ώστε να είναι ο παρουσιαστής αυτού του βίντεο.



Μέρος της καμπάνιας αυτής είναι και ο πασίγνωστος ηθοποιός και συγγραφέας Στίβεν Φράι με τον οποίο έχω συνεργαστεί πριν την πανδημία στην ταινία Greed του Μάικλ Μάικλ Γουιντερμπότομ. Κάναμε γυρίσματα στη Μύκονο και τον γνώρισα αρκετά καλά. Επομένως με ήξερε. Έτσι, με σκέφτηκε για το βίντεο και με πρότεινε στους δημιουργούς. Αυτοί με πήραν τηλέφωνο και μου έκαναν την πρόταση. Είπα κατευθείαν ναι για πολλούς λόγους. Καταρχάς γιατί ήταν μέσα στην πανδημία και δεν υπήρχε καθόλου δουλειά. Δεύτερον γιατί είμαι πολύ περηφανος που συμμετέχω σε μια τέτοια έξυπνη ιδέα αλλά με αυτόν το σκοπό και φυσικά σε μια τέτοια καμπάνια που υποστηρίζεται από τόσο επιφανείς ανθρώπους όπως ο Στίβεν Φράι και ο Τζέφρι Ρόμπινσον, ένας πασίγνωστος δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι από τα πολύ ισχυρά στελέχη της καμπάνιας».



Επομένως, το βίντεο γυρίστηκε στο Λονδίνο.



«Ναι, λίγο έξω από το Λονδίνο. Εννοείται ότι δεν είναι το πραγματικό Στόουνχεντζ».

Ποια είναι η αντίδραση των Άγγλων;



«Πάρα πολύ θετική. Αυτό το βίντεο πετυχαίνει το στόχο του μέσω του χιούμορ. Και αυτό λειτουργεί, γιατί τους βάζεις στη θέση των Ελλήνων».

Γνωρίζουμε ότι ζεις στο Λονδίνο. Έχει αλλάξει η στάση των Βρετανών όσον αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα;

«Σαφέστατα. Έγινε μια δημοσκόπηση πρόσφατα που έδειξε ότι η πλειοψηφία των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής. Παράλλαλη, οι Times του Λονδίνου δημοσίευσαν πρόσφατα ένα άρθρο το οποίο υποστηρίζει την επιστροφή των γλυπτών. Και μην ξεχνάμε ότι οι Times είναι μια συντηρητική εφημερίδα. Οπότε μιλάμε για μεγάλη στροφή. Η κοινή γνώμη αλλάζει, υπάρχει μια τάση, ένα momentum αυτή τη στιγμή που ελπίζω να το εκμεταλλευτούμε».

Θεωρείς ότι στο μέλλον θα υπάρξει επιστροφή των γλυπτών;



«Ναι, πολύ άνετα το βλέπω να συμβαίνει».



Πόσα χρόνια ζεις στο Λονδίνο;



«Τα τελευταία 18 χρόνια».



Και για πρώτη φορά φέτος κάνεις στην Ελλάδα την πρώτη παραγωγή στη μητρική σου γλώσσα, στα ελληνικά.



«Ακριβώς! Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω στη μητρική μου γλώσσα, η πρώτη φορά που θα δουλέψω στην Ελλάδα. Θα συμμετέχω στην καινούρια σειρά της ΕΡΤ "Όρκος", με τους Γιάννη Στάνκογλου, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Δημοσθένη Παπαδόπουλο, Γιώργο Γάλλο και πολλούς άλλους. Είμαι πραγματικά πολύ ευτυχής για αυτό.

Πρέπει να σου πω ότι πήγα δραματική σχολή στο Λονδίνο. Μετά από το πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Και δεν έχω παίξει ποτέ στη μητρική μου γλώσσα. Επομένως αυτό είναι μεγάλη χαρά και κάτι το οποίο το ήθελα αλλά με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και αυτές τώρα είναι οι κατάλληλες. Γιατί είναι ένα καστ, ένα σενάριο, μια σειρά για την οποία θα είμαι πολύ περήφανος».

Και επίσης είναι μια ευκαιρία να σε γνωρίσει καλύτερα ένα ευρύτερο ελληνικό κοινό.



«Φυσικά, και αυτό το θέλω! Πίστευα πως με μια χολιγουντιανή ταινία όπως το Greed, που είχα βασικό ρόλο, θα με μάθαινε το κοινό γιατί είμαι ο μόνος από το καστ που είμαι Έλληνας δίπλα σε τεράστια ονόματα. Αλλά λόγω κορονοϊού δεν κυκλοφόρησε στα σινεμά στην Ελλάδα. Ήταν φοβερή εμπειρία και σίγουρα το highlight της καριέρας μου. Μετά προέκυψε αυτή η πρόταση για τη σειρά και μπορεί να αρχίσει και κάποια καριέρα στην Ελλάδα που μέχρι τώρα δεν την είχα κυνηγήσει».

Ωστόσο, το κοινό που αγαπάει τις σειρές, σε έχει δει σε μια πολύ γνωστή βρετανική σειρά.



Το "Durrels"! Ναι, έπαιξα σε κάποια επεισόδια και έχω πάρει και από εκεί πολύ καλές εμπειρίες και feedback. Συμμετείχα στην πρώτη σεζόν και δεν είχα ιδέα πόσο τεράστια επιτυχία θα γινόταν σε Αγγλία και Αμερική. Είμαι πολύ περήφανος και πραγματικά το διασκέδασα. Επίσης έπαιξα και με Άγγλους και Έλληνες ηθοποιούς μαζί. Ήμουν και πάλι τυχερός γιατί είχα και γυρίσματα στην Κέρκυρα. Τώρα πηγαινοέρχομαι Αθήνα-Λονδίνο κάθε εβδομάδα».

Έχεις υποχρεώσεις στο Λονδίνο αυτή την εποχή;



«Όχι σε σειρά, γιατί χρειάζεται χρόνο και προγραμματισμό που θα ήταν αδύνατο να τα συνδυάσω τώρα που κάνω σειρά στην Αθήνα. Κάνω one off γυρίσματα και πολλά voice over. Εδώ και χρόνια».



Ο «Όρκος» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 5 Φεβρουάριου στην ΕΡΤ και θέλω να μου πεις μερικά πράγματα για τον ρόλο σου.



«Υποδύομαι τον Αντώνη Λινάρδο και είμαι αστυνομικός, ρόλος που δεν έχω κάνει ποτέ πριν. Η Ηρώ (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους) έρχεται σε εμένα να τη βοηθήσω σε μια υπόθεση. Είμαι ο άνθρωπος-κλειδί, ο άνθρωπος-μυστήριο. Στα πρώτα επεισόδια δεν με βλέπεις πολύ και δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι παίζει με εμένα. Τα σχέδια μου αποκαλύπτονται λίγο αργότερα. Ο ρόλος μου γίνεται πολύ βασικός μετά το 10ο επεισόδιο. Μπορώ να σου πω ότι επίτηδες είμαι ο άνθρωπος-μυστήριο. Επίσης έχω και έναν γιο στη σειρά, επίσης για πρώτη φορά σε παραγωγή. Είμαι χωρσμένος και μεγαλώνω μόνος τον μικρό μου γιο».

Σε τι φάση είναι τα γυρίσματα;



«Ο κορονοϊός και τα χιόνια των προηγούμενων ημερών έχουν φέρει τα πάνω-κάτω. Έχουμε τελειώσει τα γυρίσματα των πρώτων επεισοδίων. Δεν τα γυρνάμε με την σειρά. Ξεκινήσαμε τα γυρίσματα την 1η Νοεμβρίου με αρκετές καθυστερήσεις και εμπόδια αλλά αυτό δεν επηρεάζει την προβολή των επεισοδίων».



Γνωρίζω ότι παραλίγο να παίξεις στο Game of Thrones, ενώ είχες πρόταση να κάνεις οντισιόν για το Spectre, την προηγούμενη James Bond ταινία.

«Πονεμένες ιστορίες και οι δύο. Για διαφορετικούς λόγους. Θα σου πω πρώτα για το Game of Thrones.

Μια πολύ καλή μου φίλη πριν κάποια χρόνια παντρεύτηκε στη Χαβάη και πήγαμε για τον γάμο. Από το Λονδίνο στη Χαβάη είναι 19 ώρες πτήση. Μόλις προσγειώνομαι στη Χαβάη βρίσκω μήνυμα στον τηλεφωνητή από την τότε ατζέντισσά μου ότι η casting director του Game of Thrones της είπε να με δει για έναν αρκετά βασικό ρόλο και ότι η οντισιόν είναι αύριο. Έχω προσγειωθεί στη Χαβάη μετά από 19 ώρες πτήση και το "αύριο" στη Χαβάη είναι σε έξι ώρες!



Ήταν τρελό και να ήθελα να διακτινιστώ ήταν αδύνατο. Ούτε τηλέφωνο μπορούσα να πάρω εκείνη την ώρα γιατί ήταν αργά το βράδυ στην Αγγλία. Ενώ ήξερε ότι πάω σε γάμο προφανώς δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο μακριά είναι ο γάμος κλπ. Έμεινα λοιπόν άγρυπνος για να την πάρω τηλέφωνο σε λογική ώρα Λονδίνου και να της πω ότι είναι αδύνατον να πάω αύριο στο Λονδίνο όσο και να το θέλω. Ρώτησα αν μπορούμε να το κάνουμε μέσω Skype ή να περιμένουν τρεις-τέσσερις μέρες. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να περιμένουν ούτε μέρα. Και φυσικά δεν ήμουν ο μόνος που θα έβλεπαν σε εκείνη την οντισιόν. Επομένως έχασα αυτή την ευκαιρία.



Ποιος ήταν ο ρόλος;



«Ήταν για τον άντρα της Ντενέρις, η οποία παντρεύεται κάποιον από τις χώρες που κατακτά και στη συνέχεια αυτός δολοφονείται. Ήταν πολύ καλός ρόλος».



Με την οντισιόν του Spectre τι συνέβη;



«Το 2014 διαγνώστηκα με καρκίνο στον εγκέφαλο. Ήταν τεράστιο σοκ και συνέβη κυριολεκτικά από τη μια μέρα στην άλλη. Είχα πονοκεφάλους κάτι μήνες, έκανα ένα scan και μέσα σε λίγες ώρες με πήρε τηλέφωνο ο γιατρός να πάω να τον δω μαζί με έναν συγγενή μου. Μου κόπηκαν τα πόδια. Πέμπτη πρωί πήγα για την εξέταση και το ίδιο απόγευμα ο γιατρός μου είπε ότι έχω καρκίνο στον εγκέφαλο. Δεν ήξεραν πόσο προχωρημένο είναι και σε ποιο στάδιο αλλά ότι είναι δίπλα στην σπονδυλική στήλη που σημαίνει ότι μπορεί να μείνεις ανάπηρος από λεπτό σε λεπτό. Επομένως δεν υπήρχε χρόνος για βιοψία, έπρεπε να βγει άμεσα όσο κακό και να ήταν.



Μου είχαν ήδη κλείσει κρεβάτι στο νοσοκομείο, πήγα σπίτι μάζεψα τα πράγματα και μπήκα να κάνω την επέμβαση. Έκανα την εγχείρηση μέσα σε 48 ώρες, ήμουν οχτώμισι ώρες μέσα στο χειρουργείο και το αφαίρεσαν όλο. Αλλά όταν ξυπνάς από ένα τέτοιο χειρουργείο η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα, ήμουν ακίνητος στο κρεβάτι, έκανα εμετούς, δεν μπορούσα να φάω, πονούσα πολύ, οπότε για κάποιες μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.



Μετά από καμιά εβδομάδα όταν μου άνοιξαν το τηλέφωνο ένα από τα μηνύματα που είχα ήταν από την ατζέντισσά μου που επειδή όλα έγιναν τόσο γρήγορα δεν ήταν από τους πρώτους που πήρα να την ενημερώσω εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε ιδέα λοιπόν η γυναίκα και με έψαχνε απεγνωσμένα γιατί ήθελαν να κάνω οντισιόν για ρόλο στο Spectre. Βέβαια όταν το έμαθα είχε περάσει η μέρα της οντισιόν. Έτσι γέλαγα και έκλαιγα μαζί. Θα ήταν η οντισιόν της ζωής μου. Δεν έχω ξανακάνει οντισιόν για τον Τζέιμς Μποντ και μάλιστα για έναν από τους βασικούς κακούς. Αντί για αυτό ήμουν στο νοσοκομείο και δεν ήξερα καν αν θα τη βγάλω καθαρή.



Να πω βέβαια ότι έχουν περάσει επτά χρόνια και είμαι πεντακάθαρος, κάνω τις εξετάσεις μου κάθε έξι μήνες και μπορεί να έχασα την οντισιόν του Τζέιμς Μποντ αλλά είμαι εδώ και είμαι ζωντανός. Οτιδήποτε και να θέλουμε στη ζωή μας, αν χάσουμε την υγεία μας, δεν έχει καμία σημασία».

Πώς είναι για έναν Έλληνα ηθοποιό να εργάζεται στο Λονδίνο; Τι ρόλους σου προτείνουν;



«Θα σου πω πρώτα ότι με το θέατρο υπάρχει μια σοβαρή διαφορά με την Ελλάδα. Εδώ κάνουν πρόβες τρεις μήνες και μετά παίζουν ουσιαστικά ολόκληρη σεζόν. Στην Αγγλία συνήθως, εκτός κι αν είσαι σε κάποιο West End που παίζεται επί χρόνια, κάνεις πρόβες τρεις εβδομάδες, μετά παίζεις άλλες τρεις εβδομάδες και τέλειωσες. Όλα είναι πιο συγκεντρωμένα δηλαδή.



Στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο φαίνεται η διαφορά, δεν συγκρίνεται το μέγεθος. Φαντάσου για παράδειγμα ότι δεν πρόκειται να πάω ποτέ σε γύρισμα και να πάρω το αυτοκίνητό μου. Έρχεται οδηγός και σε παίρνει. Αυτό είναι θέμα μπάτζετ.



Όσον αφορά το να είσαι Έλληνας ηθοποιός στο εξωτερικό, αυτό που παλεύω εδώ και χρόνια είναι να βγω από το "κουτάκι" παίζοντας πάντα τον Έλληνα, τον Ιταλό, τον Ισπανό, τον ληστή, τον εραστή, τον κακοποιό, τον ταβερνιάρη, όλα αυτά τα γραφικά.



Σου θυμίζω τους Έλληνες στο πρώτο "Mamma Mia!" στο οποίο είχα κάνει οντισιόν και ήταν μια απογοητευτική εμπειρία γιατί είχαν φέρει οτιδήποτε σε Μεσογειακούς. Ήταν αρκετά νωρίς στην καριέρα μου και είχα καταχαρεί εννοείται για την οντισιόν εκείνη!



Ππήγα λοιπόν και ήταν γύρω στα 100 άτομα σε οτιδήποτε θύμιζε Έλληνα, δηλαδή Τούρκοι, Ισπανοί κλπ. Οι περισσότεροι ήταν ντυμένοι με φανέλα, οι μεγάλες κυρίες με μαντήλες, ένας είχε φέρει και γκλίτσα. Έλληνες που θα έβλεπες τη δεκαετία του '60 στα νησιά.



Η οντισιόν ήταν λοιπόν να μπούμε μέσα, να πούμε το όνομά μας, να δουν το παρουσιαστικό μας και να πουν ναι ή όχι. Και μιλάμε για ρόλους, όχι κομπάρσους. Συγκεκριμένα ρόλοι του χωρικού. Εννοείται δεν με πήραν γιατί εγώ είχα πάει με το πουκάμισο και το τζιν. Αυτό λοιπόν παλεύω, να μην είμαι καρικατούρα στο μυαλό τους. Ότι έχω κάποια συγκεκριμένη προφορά και κάποιο συγκεκριμένο παρουσιαστικό δεν σημαίνει ότι μπαίνω σε αυτό το "κουτάκι". Ξέρω ότι έχω χάσει ρόλους "Ελλήνων" γιατί δεν ήμουν η καρικατούρα που σκεφτόντουσαν. Κάποιοι έχουν κάνει καριέρα με αυτό και μπράβο τους».

Σε ενδιαφέρει η ελληνική αγορά γενικότερα;

«Αυτή την περίοδο πολύ, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλύτερα, ότι η μυθοπλασία έχει ανέβει υπερβολικά και επίσης μου αρέσει να παίζω στα ελληνικά! Σε γενικές γραμμές υπάρχουν πολύ καλές παραγωγές και από άποψη σεναρίου, αισθητικής και γενικά παραγωγής».

Υπάρχουν επόμενα σχέδια;



«Αυτή τη στιγμή όχι. Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι θεατρικό στην Ελλάδα. Στο Λονδίνο συζητάω ένα voice over για ένα καινούριο video game. Μου αρέσει να κάνω βιντεοπαιχνίδια και πρόσφατα έκανα ένα πασίγνωστο: το Assassin's Creed».